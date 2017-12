EL TIEMPO ACUSA

Carlos Martínez Leal

Son ya 70 días que han pasado desde el asesinato del compañero Manuel Hernández Pasión, (10 de octubre de 2017, a las 16:25 horas), Presidente Municipal del Municipio de Huitzilan de Serdán, ubicado en la sierra norte del estado de Puebla, y a pesar de la exigencia del pueblo, todo de Huitzilan de Serdán, de sus deudos y familiares, de sus compañeros antorchistas de su municipio, de los de la sierra Nor Oriental de Puebla -pues era líder de todos ellos-, de los del estado de Puebla y de todo el país; las autoridades de Procuración de Justicia, que encabeza el fiscal Víctor Carrancá Bourget y las propias autoridades políticas del estado, que encabeza el Gobernador del Estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, hacen oídos sordos y ¡no hay justicia alguna!.

No hay, no debiera haber necesidad de pedir justicia, pues el estado tiene organismos cuya tarea es precisamente esa, además son delitos que se persiguen de oficio, ¿por qué entonces ha pasado tanto tiempo y no se ha actuado?, ¿por qué se han tenido que hacer movilizaciones, como mítines, marchas y plantones para exigir justicia?, ¿y sigue sin actuarse?.

La cosa es muy clara, y tiene que ver con la estructura social, es decir, quienes nos gobiernan no representan los intereses, las necesidades y mucho menos los deseos de progreso y bienestar que busca el pueblo pobre, el pueblo oprimido, que ante el sojuzgamiento que viene padeciendo eternamente, busca una nueva vida. La historia de Huitzilan de Serdán nos muestra de lo que es capaz el pueblo humilde, ante la adversidad, cuando está en juego su existencia. La lucha por una vida mejor ha sido una constante en Huitzilan de Serdán, pero esta se intensificó cuando fueron asesinados más de 150 habitantes del municipio y la gran mayoría de vecinos prefirió salir del poblado e irse a vivir a los municipios colindantes, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez, Zongozotla, Ixtepec, Nauzontla, Tepetzintla, etc. donde se contactan con los grupos de Antorcha Campesina, que ya venían trabajando en estos lugares.

Al abandonar su pueblo y encontrar a la organización de los pobres de México, se organizaron y lucharon por regresar a su pueblo. Lo lograron e iniciaron una transformación sin precedentes: veamos:

Huitzilan de Serdán 1974-1983

1. Más de 150 asesinatos de campesinos indígenas, a manos de la Unión Campesina Independiente (UCI) y el cacicazgo.

2. Abandonó de su pueblo por cientos de familias.

3. Presidencia municipal y oficinas de gobierno, cerradas y sin policía.

4. No empleo.

5. No abasto (de nada)

6. Las pocas escuelas cerradas y sin maestros.

7. Falta de servicios básicos, agua potable, drenaje, luz.

8. Falta de SALUD

9. Cero agricultura: maíz, frijol, café.

10. Incomunicación total por falta de caminos y transporte, caminos sin pavimento.

11. Falta de recreación, deporte, cultura.

En resumen: FALTA DE TODO Y MUERTE POR TODOS LADOS.

Huitzilan de Serdán 1984-2017

1. Un pueblo en lucha y en completa transformación, donde la paz la interrumpen las gavillas y asesinos de la UCI y el cacicazgo.

2. Dieciséis, (16) líderes antorchistas asesinados a manos de la UCI y el cacicazgo, de entre los que destacan: Bartolomé Tadeo Arellano, Ignacio Gómez Cipriano, Juan Gómez Cruz, Fulgencio Sánchez Martínez, Francisco Luna Gobierno, Máximo de la Cruz Rivera, Ramírez Velázquez Gobierno, Manuel Hernández Pación.

3. Un gobierno en manos del pueblo que no sólo emprendió la tarea de rescatar a su pueblo sino de transformarlo. Sus mejores hombres han aportado, TODO, TODO, hasta la muerte: porque ante la derrota de la UCI y el cacicazgo, estos (UCI y caciques) se han dedicado a matar a los líderes del pueblo antorchista, que le ha demostrado a propios y a extraños lo que puede lograr la UNIDAD DEL PUEBLO y la dirección de la Organización de los Pobres de México. El Movimiento Antorchista Nacional.

4. Se han creado cientos de empleos.

5. Se ha creado una red de abasto de todos los productos necesarios.

6. La educación ha logrado un cambio sin precedentes; 18 escuelas preescolares, 19 primarias, 6 secundarias, 5 bachilleratos y una escuela de nivel superior, UNA NORMAL que fue el ALMA MATER de Manuel Hernández Pación, él se educó en este nuevo sistema educativo, creado por la lucha del pueblo antorchista de Hutzilan, por ello su educación en este sistema, no sólo era académica, fue una verdadera ESCUELA DE LUCHA, lo cual lo colocó al frente de su municipio, de su pueblo y de su región. Por eso lo asesinaron manos viles y cobardes, pero financiadas y dirigidas por verdaderos despojos humanos, es decir, bestias que han perdido el sentido de la vida.

7. La creación de una gran infraestructura en servicios básicos, como agua potable, drenaje, luz eléctrica.

8. La creación de todo un sistema de Salud, coronado con la construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en pleno corazón de la sierra, en Huitzilan de Serdán. Que ofrece consulta externa, servicio de urgencia las 24 horas y los 7 días de la semana, cuenta con 9 médicos, 6 enfermeras y 12 personas más entre técnicos y auxiliares.

9. La construcción y apertura, así como la pavimentación y puentes, de prácticamente todos los caminos del municipio.

10. Un impulso sin precedentes a la Agricultura de cultivos como el maíz, frijol y el café, tanto en mejorar su producción con nuevas variedades, como con el cultivo, fertilización, fumigación contra plagas, etc; así como la cosecha, beneficio y comercialización del producto. Por eso mataron a Ignacio Gómez Cipriano, pues se puso al frente de la Cooperativa y construyó el primer Beneficio Seco del café, propiedad de los campesinos y no ya del cacicazgo.

11. Un gran impulso a la cultura, deporte y recreación.

Huitzilan es un pueblo que canta, danza, baila y declama, y esto se ha impulsado no sólo con maestros que enseñan las bellas artes, sino con construcciones majestuosas donde pueden presentarse estos grandes artistas y deportistas del pueblo pobre, como son EL AUDITORIO MUNICIPAL, LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y LA CASA DE CULTURA.

EN RESUMEN, HUITZILAN DONDE FALTABA TODO, Y SÓLO HABÍA MUERTE Y DESOLACIÓN HOY ES UN POLO DE DESARROLLO EN PLENA SIERRA, Y UN EJEMPLO A SEGUIR PARA TODOS LOS POBRES DE MÉXICO.

Esto no fue fácil, no ha sido fácil, pero se ha hecho, es decir, el pueblo pobre de Huitzilan lo ha hecho con sangre, sudor y lágrimas. Porque la clase gobernante tanto en la región como en el estado y en el país, está en decadencia, y su salida para mantenerse en el poder ha sido el asesinato.

Preguntémonos, ¿Cómo es que el pueblo humilde, indígena, por siglos sojuzgado, humillado, ha podido construir este POLO DE DESARROLLO, este EJEMPLO DE TRASFORMACIÓN, ESTE EJEMPLO DE VITALIDAD, ESTE EJEMPLO DE ENTUSIASMO? y preguntémonos ¿Por qué la clase gobernante, los dueños del dinero y de la educación, se comportan como verdaderos chacales, como fieras sedientas de sangre y como DESTRUCTORES no sólo de vidas, sino de todo lo que muestre progreso y desarrollo?

La respuesta nos la da el desarrollo de la historia, la clase que nos gobierna llegó a su etapa final, en el curso del desarrollo, ya no lo empuja hacia adelante, ya no lo impulsa hacia adelante, ya no lo impulsa como motor de transformación, han cambiado los papeles y es ahora el tiempo del pueblo trabajador, por eso Huitzilan de Serdán, seguirá adelante, por eso la muerte de Manuel Hernández Pación, nuestro querido compañero, vuelve a exigirnos a todos los luchadores, a todo el pueblo humilde organizado, a toda la patria en general, que necesitamos avanzar, crecer, nuclearnos alrededor de nuestro líder nacional, el Ingeniero Aquiles Córdova Morán, y lograr la meta del 1x1x1 para transformar el Modelo Económico que permite que en nuestro país la clase en el poder se siga cebando sobre el pueblo trabajador.

El tiempo sigue su marcha inexorable, pero ante la lenidad de las autoridades poblanas, se vuelve un acusador más, y más riguroso porque nadie se explica cómo teniendo tanta y tan basta información, aún no se haya hecho justicia.

Los antorchistas tamaulipecos debemos intensificar la difusión del problema y seguir preparándonos para el llamado de nuestra querida organización, al intensificar la lucha para hacer que el gobierno poblano que encabeza José Antonio Gali Fayad cumpla con su tarea, petición que hacemos todos los antorchistas tamaulipecos. Así como le pedimos cese la represión y el hostigamiento a los líderes antorchistas y al antorchismo poblano.

Cuarto Poder de Tamaulipas/