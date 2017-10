EL SNTE, ENTRE LOS GIGANTES MUNDIALES DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) participa en la 5ª edición de Bett (Brtitish Educational Training and Technology Show) en su edición Latin America, cumbre de líderes mundiales de la innovación tecnológica educativa.

Durante la inauguración, el SNTE fue reconocido como un sindicato que atiende los desafíos de los nuevos tiempos y se ocupa de que los maestros se integren a la transformación. En ese marco, su presidente, Juan Díaz de la Torre, expresó que desde hace tres años la organización magisterial asumió el reto y creó el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP), hoy convertido en una fundación, que brinda atención a más de 687 mil docentes y favorece su desarrollo profesional, al mantener convenios con 27 instituciones nacionales e internacionales.

Díaz de la Torre destacó que en el SNTE están los mejores maestros, como lo demuestran los resultados alcanzados en las distintas evaluaciones y en los que el Sindicato ha contribuido, a través del SINADEP, con actualización, al ofrecer más de 150 cursos, tres diplomados y una especialidad, en tanto que la próxima semana dará a conocer los primeros programas de maestría y doctorado.

“Es de resaltar que todas estas opciones de formación son gratuitas para los agremiados, lo que es posible gracias al uso de las cuotas sindicales”.

Detalló que entre los logros más significativos se encuentra el apoyo para la evaluación a 321 mil docentes, en donde más del 82% resultó idóneo o con promoción a cargos de función directiva; otros 2 mil 500 maestros tomaron cursos de inglés y mil fueron certificados, además de que 150 se graduaron en la especialidad en procesos de dirección.

En investigación, la Fundación SINADEP participa en dos proyectos internacionales. En el terreno de la innovación logró construir la plataforma con la que opera, una aplicación de teléfono móvil y un dispositivo off line para ser utilizado en las escuelas de educación indígena y rurales que no cuentan con conectividad a internet. “El SINADEP no sólo usa una plataforma virtual poderosa, ha creado un entorno virtual que integran una serie de soluciones educativas”, aseguró.

El dirigente nacional del magisterio reiteró la convicción del SNTE “por alcanzar una educación de calidad con equidad, velando siempre por los principios filosóficos del Artículo Tercero Constitucional en lo referente a la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación. Ratificamos la decisión de ser los auténticos guardianes de la profesión docente, de su vigencia y de su relevancia”.

En la inauguración del Bett Latin America participó también, en representación del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, quien coincidió en que la tecnología se ha convertido en un instrumento y aliado fundamental para la formación continua de los maestros. Mediante el desarrollo de diversas plataformas, abundó, se ha podido contribuir a su constante capacitación y actualización. Ejemplo de ello, dijo, es el SINADEP.

Por su parte, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, reconoció la gestión del maestro Juan Díaz al frente del SNTE por “el énfasis que ha tenido el Sindicato en la profesionalización. Ese énfasis no es una situación de discurso, en Aguascalientes y en todos los estados de República funciona muy bien”.

En tanto, la Baronesa Gloria Hooper, integrante del Parlamento Británico, señaló que “tenemos retos en común y aprendizajes por venir. Hemos sido testigos del crecimiento de México, su mejora en economía y educación. Debemos buscar maneras de inspirar y educar a los jóvenes estudiantes nacidos en la época digital”.

La Fundación SINADEP participa con un stand donde muestra la oferta educativa y tecnológica que está a disposición de los maestros de México, además de que su director general, Jorge Alfaro Rivera, será uno de los ponentes en la 5ª edición de Bett Latin America, que se efectúa este 18 y 19 de octubre en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Este evento reúne a más de 2 mil educadores y líderes en tecnologías para discutir las últimas tendencias, desafíos y avances en la tecnología en educación.

