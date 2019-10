EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESTE 2020, DEJA SIN OBRAS A LOS PUEBLOS.

Mante, Tamaulipas.- Habitantes del municipio del Mante, serán afectados por la distribución de recursos que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 asignará, debido a los bajos recursos al ramo 23, donde se gestionaban recursos para obras y servicios para la población más vulnerable de los municipios y comunidades del Mante.

Benigno Torres de León, dirigente del Movimiento Antorchista en el sur del Estado, dijo que desde hace 6 años se otorgaron recursos para obras, gracias a la gestión de los diputados Antorchistas que etiquetaron recursos para dos canchas deportivas, una para el Ejido Vicente Guerrero y una más en el ejido Ojo de Agua; una tercera destinada al Ejido La Nueva Unión quedó en espera de recursos debido a que se necesitaba que el terreno estuviera donado al municipio para construir la obra.

“Hemos revisando el asunto con la población y hemos entregado al municipio los documentos correspondientes, entre ellas las solicitudes del campo para el ejido La Nueva Unión, la elaboración del proyecto del albergue estudiantil que dará alojamiento a los jóvenes que quieran continuar sus estudios y un anteproyecto de la obra del drenaje en el poblado El Abra, obras que debido al recorte en el PEF no se han logrado realizar”

Entre otras obras que necesitan recursos que se obtenían del ramo 23; el proyecto del Abra que es una comunidad de 3 mil habitantes y que no tiene el servicio de drenaje, es un proyecto tripartita, que mediante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) autoriza el recurso, el gobierno del Estado mediante el CEA que es la comisión Estatal de Tamaulipas elabora el proyecto y el municipio tienen que tener la posesión del predio para que se construyan las lagunas de oxidación. En este caso la localidad no tiene donde construir las lagunas.

“Los habitantes de la comunidad necesitan con urgencia obtener un terreno para la realización de las obras, por su parte el Movimiento Antorchista estamos apoyando para que se haga la donación de los terrenos de todos los proyectos porque no se pueden aplicar recursos si no hay disponibilidad de terreno propiedad del municipio”

Torres de León, mencionó que es ahí donde entra el municipio para realizar el proyecto ejecutivo, pero no lo va a ejecutar porque no hay recursos porque no se han liberado para las obras; un ejemplo muy claro dijo es el caso de los deportistas que no les apoyaron para asistir a los eventos de competencias internacionales, menos ahora que son obras para las comunidades.

Mencionó es preocupante la situación, pues es necesario la construcción de servicios básicos como el drenaje y de espacios deportivos para las comunidades, asimismo dijo que estarán al pendiente de la situación y en la espera de que los recursos lleguen para que se lleve a cabo las obras para las comunidades, de lo contrario se estarán preparando para exigir los recursos para ejecutar las obras.

