EL FRANCOTIRADOR/ Ya se creía Santa Claus

Con la andanada de golpes que a nivel nacional ya recibió El Señor de las Ligas René Bejarano, su gente ya no sabe dónde meterse.

Tal es el caso del “golpeador del tercer sexo” que ya anda muy calladito porque es muy posible que se le esfume la oportunidad del protagonismo en el presupuesto federal.

Él es Jorge Valdez Vargas, el que ya se sentía el San Claus de los recursos federales en Tamaulipas y ya hasta recibía listas de deseos de sus cuates.

Pero no sólo ahí se cantan bien las rancheras, también en el PRI Tamaulipas las cosas andan de cabeza…como ya es costumbre desde hace dos años.

Y es que resulta que el victorense apodado en el Estado de San Luis Potosí El Rey del Moche quiere ser presidente de los priístas en Tamaulipas. ¡Imagínese!

Este señor al que se le encadenó un constructor en sus oficinas potosinas en señal de protesta por sus malas prácticas administrativas, ahora quiere buscar asilo en el comité directivo del PRI en nuestra entidad.

César García Coronado quiere refugiarse en el PRI para protegerse, según sus rivales, de la auditoría que le harán en la delegación federal de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) en San Luis Potosí.

Dicen que anda con temor porque el proceso de descentralización del gobierno de El Peje mandaría a San Luis Potosí a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Y en la oficina de César García despacharía el Ing. Javier Jiménez Spriú, quien será secretario de la SCT en el nuevo gobierno federal. Por eso el aún delegado en San Luis Potosí quiere hacer ver que Eugenio Hernández Flores pelea la presidencia del PRI Tamaulipas a Egidio Torre Cantú.

Pero creo que Geño Hernández tiene cosas más importantes que hacer que pelear el PRI Estatal…como por ejemplo gestionar que le dejen pasar un abanico a su “celda” porque hace mucho calor en Victoria.

Oigan no vaya a ser que el Bladimir Martínez Ruiz sea el que traiga las llaves de las oficinas de la secretaría de gobernación en México.

Y es que cuando la militante de MORENA Tatiana Clouthier se queja de que los altos funcionarios de la secretaría de gobernación llegan tarde a trabajar…después de las 10 de la mañana, y los empleados están afuera esperando, se me viene a la memoria El Bladi.

Bladimir Martínez Ruiz, el “villano favorito” de Ciudad Victoria, que digo de Victoria…de Tamaulipas, es un alto funcionario de la secretaría de gobernación, y como dejó una estela de destrozos políticos en nuestro estado, pues no sé, me imagino que el oriundo de San Fernando es el culpable.

Por otra parte, les digo que en el municipio de Valle Hermoso el presidente municipal electo Gerardo Aldape Ballesteros, anda muy activo gestionando beneficios.

Y es que el panista Gerardo Aldape busca colocar a Valle Hermoso entre las localidades fronterizas que reciban el beneficio de la disminución de impuestos como el IVA y el bajo precio en el litro de gasolina.

La gestión que hace el alcalde electo es ante el gobierno del estado y los legisladores locales panistas, para que ellos a su vez le den fortaleza política a las gestiones en beneficio del municipio de Valle Hermoso.

Y es que un menor IVA y un bajo precio en el litro de gasolina traerá desarrollo a los municipios de la frontera norte de México, por lo que el presidente electo de Valle Hermoso Gerardo Aldape Ballesteros busca que esta localidad forme parte de ese desarrollo que se avecina.

… Luis Donaldo Colosio Riojas dice que; “quien aún no haya entendido que el servicio público no se trata ya de militancia, sino de patriotismo, no entiende el cambio de rumbo que nos exigen nuestro país y nuestra historia”.

