EL FRANCOTIRADOR/ Renunció a spots

Por Óscar Jiménez

¡Mira quién habla! Sí, es Francisco Labastida Ochoa quien dice que mejor le hubiera ido al PRI con otro candidato presidencial.

Lo peor es que él fue el primer candidato presidencial tricolor que perdió la presidencia de la república para el PRI, y además señala que por la corrupción el priísmo salió derrotado en este año.

Y si hablamos de corrupción, hay que recordar que fue el mismo Francisco Labastida Ochoa el que acudió a Tula, Tamaulipas, a invertir en el cultivo del Olivo y fue recibido por quien era alcalde e n se entonces y que fue señalado por corrupción.

Ese alcalde fue nada menos que Juan Andrés Díaz Cruz, presidente municipal de Tula que salió con resultados muy, pero muy malos en su administración.

Bueno ahora dice Francisco Labastida Ochoa que hubiera sido mejor candidato presidencial José Narro o Enrique de la Madrid Corero, ya que José Antonio Meade era inexperto. ¿Qué tal?

Por cierto, ya que hablamos de candidatos del PRI, cómo está eso que Óscar Almaraz Smer, candidato perdedor del PRI a alcalde de Cd. Victoria, renunció a ciertos derechos que como abanderado tenía por disposición del INE.

Me explico. Viene trascendiendo que el aún alcalde de Ciudad Victoria cuando fue candidato a alcalde en las pasadas elecciones no quiso tener spots de radio y televisión.

Que renunció a ese derecho que por ley tenía y que ampara el INE. Que mandó decir a su partido que renunciaba a tener los spots de promoción de su candidatura a presidente municipal.

Solo me asalta dos preguntas ¿fue porque se sentía seguro de ganar? ¿o fue porque no quería ganar? Cuál de las anteriores preguntas nos lleva a la respuesta, no lo sé, pero creo que durante años se hablará de este tema.

Oiga y ya que andamos por los pasillos del ayuntamiento victorense, les digo que se habla mucho que el regidor priísta Isidro Ruiz Sandoval (Chilo Ruiz) puede irse a MORENA.

Que lo han invitado a irse con los Morenos de Tamaulipas, pero aún no lo decide, sin embargo, no sería raro que el popular Chilo Ruiz se fuera a MORENA ya que casi todos sus compañeros ya se fueron a refundar al PRI en los terrenos de El Peje.

Oigan ¿alguien sabe si David Araujo, pariente de Eugenio Hernández Flores salió bien de su encargo laboral en el gobierno de Chiapas?

Y es que hasta la capital de Tamaulipas se escuchan quejas en su contra. Se menciona que hay un desfalco en las oficinas a su cargo en el gobierno estatal de aquel estado.

Son sólo versiones no oficiales, pero es que los priístas tamaulipecos han dado mucho de qué hablar (mal) en casi todos lados.

Por ejemplo…cierro con una adivinanza de corte político.

¿Quién es el priísta del comité directivo estatal del PRI que tiene un adeudo en un fraccionamiento privado de la capital de Tamaulipas?

Su nombre aparece en una cartulina a la entrada de ese fraccionamiento. Adeuda la cuota de mantenimiento, y lo exhiben.

Y aquí es donde uno se pregunta ¿qué le ha hecho al dinero? ya que desde hace muchos años ha sido un engrane en el sistema financiero de los gobiernos tricolores y ahora del PRI Tamaulipas.

MAQUIAVELITO

… ¡Qué oso!

“Fue una ansiedad de mi parte dice Loretta Ortiz sobre el anuncio de que el Papa Francisco participaría en foros de paz del próximo gobierno de la república de Andrés Manuel López Obrador…reconoció que no ha confirmado (El Papa) su asistencia.

osjinuf@gmail.com

Cuarto Poder de Tamaulipas/