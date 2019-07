EL FRANCOTIRADOR/¿Quién fue el hombre del maletín?

Por Óscar Jiménez

¡A temblar todos los rodolfistas de Tamaulipas!

El periódico Reforma destapó la presunta cloaca de dos campañas a gobernador.

La de Javier Duarte (Veracruz) y la de Rodolfo Torre Cantú (Tamaulipas), que están siendo investigadas por estar relacionadas con el caso de alta corrupción Odebrecht.

Según el periódico Reforma la acusación directa es de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director Superintendente de Odebrecht México.

Este señor dijo que Odebrecht regaló a la campaña para gobernador (2010) del priísta Rodolfo Torre Cantú 350 mil dólares (poco más de 6 millones y medio de pesos a la cotización de este jueves).

Lo curioso es que a la llegada a Tamaulipas, este 18 de julio de 2019, de Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), el candidato de la cúpula priísta según Ivonne Ortega, se echó un rollo mareador sobre este tema.

Dijo que “la ley debe aplicarse para todos de igual manera, nadie debe estar por encima, y el PRI seguirá siendo combativo e implacable contra la corrupción”. Las palabras huecas de siempre.

También les cuento que se habla en notas nacionales que un empresario de tamaulipeco, y otro más del estado de Hidalgo, están metidos en este asunto de la campaña de Rodolfo Torre.

Que como dijera el gran Cantinflas “ahí está el detalle”, porque se aparentemente se hicieron todos esos movimientos para presuntamente “ganar y ejecutar proyectos”.

Total, que enlodo está alcanzando hasta al finado Rodolfo Torre Cantú, pero creo que sería clave en todo esto Egidio Torre Cantú, que fue el hombre detrás de Rodolfo en su campaña y él veía muchas cosas importantes.Después Egidio sería el candidato por razones ya conocidas.

Pregunto. ¿No se debe hablar de este caso solo porque se menciona el nombre de Rodolfo Torre Cantú? Yo estoy convencido que se debe hablar abiertamente. Que así como hemos pedido justicia por su asesinato, también se hable claro de esto.

Pero volviendo a Alito, les cuento que no habló sobre que en su Comité de Campaña (de Alito) en Tamaulipas, al menos tiene a un operador muy cercano a Rodolfo Torre Cantú, personaje que después se convirtió en protegido político y recomendado de Egidio Torre Cantú para la campaña de “AMLITO” como le dicen sus detractores a Alejandro Moreno.

Se trata de José Benítez Rodríguez, quien se desempeña como coordinador territorial de la campaña de Alito en suelo tamaulipeco, y de él nada dijo Alejandro Moreno Cárdenas.

¿La presencia de Pepe Benitez mancha la campaña de Alito por haber sido simplemente un operador político de Rodolfo Torre? No creo que llegue a tanto, pero este nombre podría ser tema o materia de ataques entre candidatos en esta campaña interna.

La pregunta que se desprende de la declaración del ex director Superintendente de Odebrecht en México (sobre el regalo de 350 mil dólares) es ¿quién fue el hombre del maletín? Sí, ¿quién recogió ese dinero si es que lo hubo?

A no ser que haya sido por triangulaciones bancarias, pero basándonos en historias de políticos, por lo general siempre hay uno que pasa “la charola”, y es mejor conocido como “el hombre del maletín”.

Recuerdo en ese entonces que se hablaba de que tamaulipecos compraron casas en Cd. Victoria, Tam., y San Antonio y Austin, Texas (sólo historias sin pruebas).

Esas historias ¿tienen que ver con el dinero de Odebrecht? Hasta ahorita no hay conexión, pero seguro que no acabará este asunto de gran corrupción solamente porque Rodolfo Torre ya no está vivo.

¿Tuvo cómplices? ¿La investigación sobre esos 350 mil dólares alcanza a sus operadores políticos, o fue un asunto del “círculo cercano” ? No se sabe, pero más de uno en la capital de Tamaulipas debe estar temblando.

Además Alejandro Moreno Cárdenas ¿echará de su campaña a los “operadores políticos” que fueron de Rodolfo Torre Cantú y que después sirvieron en el gobierno de Egidio Torre Cantú?

Digo, para darle más credibilidad a sus palabras de combate a la corrupción. ¡Caray! ¡Vaya usted a saber!

Lo cierto es que esta información de los dineros regalados a cambio de posibles contratos de obra pública de Odebrecht a las campañas electorales de Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú (ambos del PRI) “consta en la orden de aprehensión, que fue librada el pasado 4 de julio contra Emilio Lozoya en la causa penal 26/2019, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho” según publica Reforma.

MAQUIAVELITO

…Alejandro Moreno Cárdenas (Alito) candidato a presidente nacional del PRI dijo que:

“MORENA es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana y juntos todos los priístas le vamos a ganar”

