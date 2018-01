EL FRANCOTIRADOR/ Política ficción

Por Óscar Jiménez

A muchos tiene desconcertado que Óscar Almaráz Smer, alcalde de Victoria, no se haya pronunciado sobre su posible reelección.

Versiones van y versiones vienen. Unos dicen que Oscar Almaráz no quiere hacerse más visible al reelegirse debido a que no desea llamar la atención por su relación política con Eugenio Hernández Flores que ahora está en la cárcel.

Otros argumentan que no tiene permiso para reelegirse del Mero Mero que manda ahora en Tamaulipas y que por tal motivo se retira a la vida privada.

Sin embargo hay quienes ubican al actual alcalde de Victoria en una candidatura plurinimonal para diputado federal, haciéndose a un lado para que una persona de otro partido gane la alcaldía y él se puede poner a salvo en una curul en la ciudad de México.

Pero también los hay que creen que llegado el momento Óscar Almaráz levantará la mano y se quedará con la candidatura para entrarle al juego de la reelección.

Pienso que todo eso es política ficción, nada está escrito y creo que solamente se trata de esperar a que se cumplan los tiempos (fechas electorales) y así el presidente municipal victorense se pueda pronunciar. Pero al cumplirse estas formas veremos qué versión ganó.

Por cierto ¿se acuerdan que en esta columna fue donde se destapó a Jesús Nader para candidato azul a alcalde de Tampico?

Bueno, pues por el momento es el mejor prospecto para que llegue a esa candidatura del PAN en el puerto jaibo, y hasta él mismo ya se abrió un poquito diciendo que si su partido lo requiere para alguna otra tarea el acudirá a ese llamado.

Vaya pues, Chucho Nader salió al paso de los trascendidos al decir que no se descarta para ser candidato panista a la alcaldía de Tampico. Eso dice él tímidamente, pero muchos de los que saben de estas cuestiones electorales dicen que él ya tiene amarrada la candidatura.

Y es que no cabe duda que es el mejor actor político que tiene el PAN Tamaulipas para lanzarlo al ruedo electoral en Tampico. Creo que los astros ya se le alinearon no solo para ser candidato sino para ser presidente municipal jaibo.

Y ya que hablamos de candidatos también aquí les dijimos antes que nadie que el precandidato presidencial del PRI estaría en Ciudad Victoria y ya se programó dicha visita.

Con ello acabará el ayuno que los tricolores de Tamaulipas tenían desde que Egidio Torre Cantú dejó su cargo de gobernador dejando tras de sí una enorme ola de malos manejos en los dineros públicos.

Desde ese entonces los priístas tamaulipecos estaban huérfanos de apapacho nacional, pero ahora ya viene José Antonio Meade a consolarlos.

La visita de José Antonio será el próximo martes (23 de enero 2018) a las 10:30 en lo que se ha convertido en un refugio tricolor… el gimnasio de la Universidad La Salle de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Finalmente les comento que el asunto del desempleo en la zona centro del estado de Tamaulipas es cosa grave y está llegando a niveles en que la gente puede salir a la calle a protestar.

Les pongo de ejemplo el ejercicio de contratación del INE a través de un examen que se llevó a cabo el pasado sábado en Ciudad Victoria, aunque hubo otras sedes más en el resto del territorio estatal.

Se registraron para examinarse un 600 por ciento más de lo que estaba estipulado contratar (para un empleo temporal) en la capital de Tamaulipas. Y eso de acuerdo a trascendidos en el INE se debe a la falta de empleo en la zona centro estatal. Grave el asunto.

MAQUIAVELITO

MásRespetamos la decisión de la senadora Gabriela Cuevas, con relación a su renuncia al PAN. Detrás de esta determinación está el hecho de que no se le garantizó la diputación federal plurinominal que exigía, al no ser aún los tiempos de definición.

