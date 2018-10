EL FRANCOTIRADOR/ Nace un super fan

Por Óscar Jiménez

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal en el mes de diciembre trae de cabeza al orden establecido.

Y como parte de ese torbellino podemos citar el texto que ya anda circulando y que se dice será la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Donde se puede ver que se concentra todo el poder político en una oficina, y esa es la Oficina de la Presidencia, o sea que AMLO será todopoderoso porque concentrará el poder que tendrá sobre todos los estados de la federación.

Y es que de acuerdo a este texto, se crearán 32 Delegaciones de Programas para el Desarrollo que serán los que manejen los dineros federales en cada estado.

Aquí dicen que será el niño Jr. (José Ramón Gómez Leal) el Delegado plenipotenciario, y que desde la oficina de la presidencia se manejarán estas 32 omnipotentes Delegaciones.

No será la Secretaría de Gobernación, vaya pues, ni siquiera cada secretaría, la que coordine los trabajos, sino que lo hará el propio presidente de la república. Lo único que falta es que cambien el águila de la bandera y ponga un cangrejito, por aquello de ir para atrás.

Por cierto, me llamó la atención que en su reciente visita a Tamaulipas El Peje haya reclutado a un Fan más a su cantera de seguidores.

Me refiero al diputado local del PAN Ciro Hernández Arteaga que ya se acomodó en las filas de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador.

El diputado ¿del PAN? Ciro Hernández se le “pego” a AMLO en su reciente visita que el líder de MORENA hizo a Ciudad Victoria y Tampico, y hasta dijo que “se quedaba” con la frase “la política es humildad, nada de fantocherías”.

Se le olvida al legislador que se quedó sin la candidatura de la Coalición Juntos Haremos Historia (2018) a la presidencia municipal de Altamira por sus fantocherías, porque los trajo vueltas y vueltas (iba a ser candidato del PES) y al final el PES renunció a la candidatura y MORENA tomó la estafeta y nombró a Armando Martínez candidato.

Sin contar la vez que Ciro Hernández Arteaga iba parado y con paraguas en una lancha, cuando las inundaciones de Altamira, y abajo, entre el agua revuelta, algunas personas empujaban la lancha…¿eso es humildad?

¿Y qué me dicen de las sospechas de que tuvo aviadores en las oficinas estatales de Protección Civil Regional con sede en Altamira? Si bien es cierto nunca hubo una acusación oficial su contra, sí es cierto que en el mundo político de Altamira decían que los despedidos en esa dependencia eran posiciones suyas.

En fin. Ya no necesitamos redentores en la política, aunque sí es necesario la moral, pero preferimos desde los tiempos de Benito Juárez hacer la división

Iglesia-Estado.

Hoy necesitamos políticos que no estén bajo sospecha de meter aviadores a la nómina oficial, necesitamos políticos que no cambien de partido cada que haya un cambio en el clima político del país o en el estado o en el municipio, necesitamos políticos que no crean que los colores de los partidos son solamente para combinar con la ropa que usan. En fin, que nació en Tamaulipas un nuevo super fan de AMLO.

…La violencia no para en nuestro país. Ahora tocó las puertas de un hombre de Iglesia…que lástima que la inseguridad vaya en aumento.

