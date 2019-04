EL FRANCOTIRADOR/ La estrategia del retrovisor

Por Óscar Jiménez

Según la revista inglesa The Economist la democracia en México es defectuosa (literalmente).

Pero si se le quiere dar una interpretación política local, nuestra democracia es una “democracia fallida” como la califica Claudio X. González, haciendo referencia a un estudio que comprende el año 2018.

Este análisis que hace The Economist se llama “Latin America and the Caribbean 2018” y en el renglón de Cultura Política reprobamos con un 3.13, aunque en la casilla de Proceso Electoral y Pluralismo tenemos 8.33 de calificación.

Es importante acceder a la visión que tienen otros países u organismos de los mexicanos, no para buscar una vanidosa aprobación, pero sí para constatar como nos ven en el concierto de las naciones (como el viejo discursos dice).

Y en rubro de funcionamiento de gobierno pasamos de panzazo con un 6.07, en Participación Política sacamos un 7.22 y en Libertades Civiles (o derechos del ciudadano) un 6.18.

Y ya en la casilla de Tipo de Régimen nuestro país cae en la descripción de Democracia Defectuosa o Democracia Fallida como la ve Claudio X. González, quien es presidente de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”.

Pero bueno, sí, se trata del 2018, año en que todavía gobernó México Enrique Peña Nieto (PRI), dejando un país con graves problemas, pero el inicio del actual gobierno de la república no ha abonado nada para solucionarlas.

Por ejemplo, este primer trimestre de 2019 “se contabilizaron un total de 8 mil 737 homicidios dolosos en el país; 8.9% más que en el mismo período del 2018, considerado el año más violento” (El Universal).

Hay que subrayar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) difundió el pasado fin de semana que en el mes de enero de este año fueron asesinadas 2 mil 931 personas; en febrero 2 mil 875 y en marzo 2 mil 931.

Y si comparamos las 8 mil 737 personas asesinadas en México en los primeros tres meses de este 2019 con los 7 mil 958 del 2018, tenemos que los asesinatos van a la alza.

Y en enero-febrero-marzo de 2019 los Estados con más asesinatos contabilizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son, en primer lugar Guanajuato, segundo lugar Estado de México, tercer lugar para Baja California y le siguen Jalisco, Chihuahua y la Ciudad de México.

Y aunque la percepción de nosotros los tamaulipecos es que en esta entidad vamos en los primeros lugares en asesinatos, no es así.

Y noes así si tomamos en cuenta las cifras que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la república de Andrés Manuel López Obrador (MORENA).

Aunque aclaro que sí tenemos violencia en las calles tamaulipecas, pero la publicación es sobre número de asesinatos de acuerdo a las cifras del gobierno federal.

Ahora bien, todos queremos que la violencia al menos disminuya a niveles que no recluyan en sus casas a los buenos ciudadanos, que no espanten la inversión y a los turistas y que permitan el desarrollo del país.

Y no lo vamos a lograr si desde palacio nacional Andrés Manuel López Obrador únicamente se implementa la estrategia del retrovisor y no se castiga culpables del gobierno anterior.

No solamente hay que mirar atrás para echar culpas del “mugrero” a los gobiernos anteriores, hay que actuar para acabar con la impunidad.

Cada vez que se cometa un delito como el de Minatitlán hay que castigar a los culpables con muchos años de cárcel para así inhibir posibles semejantes delitos.

Es necesario que los infractores vean que la ley se les aplicará con todo el rigor legal. Aunque también hay que decir que eso, desgraciadamente, no evitará que futuros asesinos nazcan socialmente hablando, pero la aplicación rigurosa de la ley provocará que el probable nuevo infractor lo piense dos veces antes de cometer asesinatos.

El combate a la impunidad debe darse sin cuartel en todos los rincones del país, para ir bajando poco a poco los niveles de asesinatos y violencia en general.

Y estoy de acuerdo que es tarea de todos, siempre lo ha sido en realidad, pero queremos ver a nuestros gobernantes encabezando la cruzada nacional contra la violencia.

MAQUIAVELITO

…Sí necesitamos honestidad, transparencia y humildad en nuestros gobernantes.

Pero a esa ecuación del “buen gobernante”, le hace falta una cosa más para estar al nivel de los tiempos violentos que vivimos por desgracia los mexicanos.

Pantalones, eggs, valor… o como se le quiera llamar, para ir tras los infractores…por lo que la ecuación debería ser así: honestidad más transparencia más humildad más eggs, igual a ataque a la impunidad.

