EL FRANCOTIRADOR/ En capilla

Por Óscar Jiménez

Mientras en el PRI Nacional estaban en elecciones internas, su secretario de operación política era puesto en capilla.

Los tricolores de todo el país acudieron este domingo a las urnas para elegir a su nuevo dirigente nacional.

Pero uno de los altos funcionarios del comité ejecutivo nacional en funciones fue puesto por la secretaría de la función pública en investigación.

El secretario de operación política de Claudia Ruiz Massieu es involucrado en el desvío de millones y millones de pesos en la policía federal.

Se trata del secretario de operación política Jorge Francisco Márquez Montes, que fue oficial mayor de la secretaría de gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

Curioso que cuando los priistas buscan “lavarse la cara” buscando a un nuevo líder nacional con calidad moral para sacar a delante a este partido, uno de sus secretarios del comité ejecutivo nacional es investigado por alta corrupción.

El diario nacional Reforma califica como cochinero lo que se encontró en la policía federal al cambio de gobierno nacional.

Jorge Márquez Montes, como oficial mayor, fue el encargado en la secretaría de gobernación de nombrar a los delegados estatales de la mayoría de las dependencias federales en el país.

Y se supone que su jefe Miguel Ángel Osorio Chong “palomeaba” los nombres, pero bueno esa parte se sabrá cuando avance la investigación de la secretaría de la función pública de Andrés Manuel López Obrador.

Pero les digo que al menos dos tamaulipecos pudieron haber sido beneficiados con sus nombramientos en el gobierno de federal anterior por parte del ahora investigado por alta corrupción.

Me refiero a César García Coronado, que fue delegado federal de la secretaría de comunicaciones y transportes en San Luis Potosí de la que salió con muy mala fama al grado que le pusieron el mote de El Rey del Moche.

Y Juan Carlos Rodríguez Montemayor (Coché), que fue titular de la API Altamira )Administración Portuaria Integral) y gente, al igual que César García, de Eugenio Hernández Flores, aunque al parecer este último no fue el que los instaló en esos cargos federales.

Siempre se dijo en el PRI tamaulipas que estos dos personajes oriundos de Ciudad Victoria obedecían políticamente a Jorge Márquez Montes.

Hoy Jorge Márquez, ex oficial mayor de gobernación es investigado por compras injustificadas y desvíos millonarios, y esa noticia se da a conocer precisamente cuando el PRI Nacional tiene elecciones internas.

La pregunta es, ¿solamente en la policía federal hubo desvíos de dinero? ¿se investigarán a otras delegaciones federales?

No lo sabemos, pero lo cierto es que la jornada electoral tricolor corrió este domingo a la par de la noticia del involucramiento de Jorge Márquez Montes, actual secretario de operación política del PRI Nacional, en operaciones irregulares en la policía federal.

Hoy el nombre de Jorge Márquez Montes aún aparecía en el directorio del PRI Nacional de Claudia Ruiz Massiue y abajito del nombre del secretario de operación política se puede ver el de César García Coronado como subsecretario de operación política.

Un escándalo más de los tricolores a los que les pisa los talones la justicia de Andrés Manuel López Obrador, aunque hay que subrayar que por el momento se trata de una investigación seria sí, pero estamos en el inicio únicamente.

¿Saldrán más trapos sucios? Todo mundo espera que sí, de acuerdo a los antecedentes y a la lucha contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador.

MAQUIAVELITO

…¿Cómo ven?

El dirigente nacional del Movimiento Antorchista Aquiles Córdova Morán dijo:

“que en caso de continuar la descalificación hacia la organización por parte del gobierno federal, en el 2021 realizarán una campaña nacional para que no voten por Morena, ni se refrende la continuidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamando a votar por aquellos gobernantes que se comprometan a respetar este derecho constitucional. “Que sepa el gobierno que está cometiendo un error al querer suprimir a la organización, no somos guarderías o estancias infantiles. Al pueblo organizado no se le puede tratar como una basura. Y si lo intentan hacer, la protesta va a subir de tono, tal como las circunstancias lo exijan” expuso el líder antorchista en su discurso”.

osjinuf@gmail.com

Cuarto Poder de Tamaulipas/