EL FRANCOTIRADOR/ El visionario

Por Óscar Jiménez

La militancia de MORENA Tamaulipas desconfió de inmediato cuando vieron que Óscar Luebbert Gutiérrez (PRI) llegaba a su reunión de La Unidad Ciudadana el pasado sábado.

Y tuvieron razón. Porque el reynosense llegó partiendo plaza a esa reunión y se dijo muy amigo del enviado de Ricardo Monreal a Tamaulipas, Alejandro Rojas Díaz Durán. Como si eso fuera su pasaporte a la honestidad y a la democracia.

Unos pensaron que sería candidato a diputado local, otros, que sería un refuerzo en las áreas de organización y acción electoral. Pero todos en MORENA, y también en el PRI, creyeron que se afiliaría al partido de Andrés Manuel López Obrador.

Pero no, mintió el ex alcalde de Reynosa. Y es que en el chat tricolor llamado UNIDOS PRI y en su cuenta de twitter dejó muy en claro su postura.

Ahí escribió que “yo creo que el PRI Tam debe hacer alianzas estratégicas como siempre las hicimos. Yo sé que hay quienes las hacen con CV y habemos otros que no estamos de acuerdo y creemos que hay que armar un Frente de Defensa contra nuestro enemigo común para esta elección 2019”

Y remata en ese chat Óscar Luebbert no busco ser candidato, estoy con ustedes, con el PRI X no NY regado a CV”. ¿O sea cómo? ¡No entendí! ¿está con MORENA o con el PRI? ¿Por qué no se define ya? porque en el PRI ya lo dan como un hecho de que se fue al partido de AMLO.

Vaya pues engañó a los de MORENA porque él se siente aún del PRI, o engañó a los del PRI porque quiere tener una vida doble…como los infieles. Su postura ambivalente es cinismo o miedo a quedarse sin ninguna de esas dos opciones.

Pero además, tácitamente se tomó atribuciones que no tiene. ¿Cuáles? Hacer a nombre propio alianzas electorales sin tomar en cuenta a la dirigente estatal del PRI Tamaulipas

¿O sí está de acuerdo Yahleel Abdala en que Óscar Luebbert haga esas alianzas a nombre del PRI aún y cuando él no es el presidente estatal? ¡Yo no lo creo! Óscar Luebbert se sintió sobrado y lleno de rencor en contra del PAN que lo ha arrinconado desde hace 2 años.

Pero también en ese mismo chat Marco Bernal se suma a la postura de su amigo Óscar Luebbert, diciendo que “lo primordial es quitarle la mayoría al PAN en el Congreso local, para después de ahí, tenerlo sometido con la aprobación del presupuesto y que no utilice ese dinero en la campaña a la gubernatura, y además, establecer comisiones de investigación para ponerlo contra las cuerdas”.

Si fuera otro el personaje que estuviera diciendo esto le compraría la idea, pero se escucha más como un vendedor que como político.

Me explico. Marco Bernal dice esto cuando parte de su equipo de trabajo en la precampaña interna del PRI 2015-2016 no quiso apoyar a Baltazar Hinojosa Ochoa cuando fue nombrado candidato a la gubernatura.

Y varios de los que lo apoyaron se fueron al PAN que ahora gobierna. Me parece muy desafortunado este comentario del señor Bernal debido a que no menciona a sus amigos que encontraron cabida en las proveedurías o estructura laboral estatal. Las puertas se les abrió asumiendo una actitud plural.

Pero además en otro chat, llamado Grupo de Opinión PRI, hubo comentarios sobre los priístas que se van a MORENA o sobre simpatizantes de Óscar Luebbert que aún están en el PRI Tamaulipas…”Benito Sáenz posición de Luebbert ¿juega 2 caras? Y esta otra… ¡puro perdedor y cargamaletas!

Pero el comentario que no tiene desperdicio porque quien lo hizo prácticamente se tiro al piso como alfombra para que Óscar Luebbert lo pisara fue el que hizo Adolfo Guerrero Luna, secretario de elecciones en el comité municipal del PRI en Reynosa por allá del 2013:

“Excelente, Óscar, tú siempre visionario, creo que es importante dejar muy en claro que tú eres priísta y que no eres de MORENA, y que tampoco andas buscando ser candidato por otro partido”.

Vamos por partes. Óscar Luebbert dijo que le une una gran amistad con el enviado de MORENA México a Tamaulipas Alejandro Rojas Díaz Durán, y que tenía coincidencia con él para formar un Frente Amplio y plural para que Tamaulipas viva una transformación urgente.

Y otra vez hay que preguntar si esa alianza la hizo a nombre propio o del PRI Tamaulipas. ¿Está pasando sobre la autoridad de la presidenta del PRI Yahleel Abdala Carmona? ¡Finalmente se va a ir él y sus amigos del PRI Tamaulipas?

Pero además yo diría que los políticos en general en Tamaulipas seleccionaran bien sus palabras a la hora de hablar de política, porque eso de usar frases como “hay que armar un Frente de defensa contra nuestro ENEMIGO común…” creo que no está bien.

Porque con esas frases empiezas a meter belicosidad a los discursos políticos y sería lamentable tener sucesos violentos como los que tuvimos en el proceso electoral del 2010.

Si Óscar Luebbert cree tener enemigos, pues que se vaya a otra “pista” a dirimir sus diferencias, pero los tamaulipecos necesitamos elecciones legales y tranquilas.

MAQUIAVELITO

…Y mientras hubo un enorme rechazo a Óscar Luebbert en MORENA, el que creció en imagen dentro de ese partido fue Adrián Oseguera Kernion, presidente municipal de Madero.

El alcalde morenista fue bien recibido en la reunión de La Unidad Ciudadana, ganó el aplausómetro, y los “refuerzos tricolores” se quedaron muy atrás.

