EL FRANCOTIRADOR/ El viernes maldito

En las pasadas elecciones concurrentes perdió en Tamaulipas el candidato presidencial del PRI José Antonio Meade.

Perdieron todos los candidatos a diputado federal y los que aspiraban a senador, y los que querían ser alcaldes casi todos perdieron.

Fue un desastre para el tricolor Tamaulipas…pero ¿qué creen?… en la sede del PRI de esta entidad creen que solamente hubo una que ganó.

Les cuento la historia. ¿Recuerdan que les comenté que la pagadora del PRI Nacional en Tamaulipas fue la victorense Maryté Guerrero? ¿Qué la enviaron a pagar a la estructura electoral de José Antonio Meade para que este pudiera ganar en las elecciones del pasado 01 de julio?

Bueno, así fue, pero todo terminó en desgracia para el PRI Tamaulipas. Les cuento la historia que está haciendo que en el priísmo de este estado se den cabezazos en la pared.

Y es que el viernes antes de la elección se debió de haber “bajado” la tercera ministración de dinero para que la estructura electoral trabajara el domingo de votación.

Sin embargo, nunca “bajó” ese dinero y los operadores electorales tricolores y su gente de todo el estado se quedaron esperando porque jamás llegó el dinero.

¿Qué sucedió? ¡Ahí les va! Del CEN del PRI les avisaron a los del comité directivo estatal de Tamaulipas que el bunker económico de la dama Maryté Guerrero había sufrido un asalto.

Como es obvio en las oficinas de Sergio Guajardo Maldonado, presidente del PRI Estatal, pusieron el grito en el cielo porque entonces no tendrían dinero para hacer frente al día de votación y movilizar a la gente.

Fue desde la secretaría de finanzas del CEN del PRI que se dio esa noticia…que no había dinero para pagar la estructura electoral del partido para “jugar” en el día de votaciones.

Fue una bomba la que explotó, aunque hay que decir que de todas maneras el priísmo de esta entidad estaba perdido, no había nada qué hacer debido a que la gente estaba ya cansada de que siempre fueran los mismos los beneficiados con una candidatura. Pero…

Se corrió la voz del asalto a las oficinas de la pagadora Maryté Guerrero. En el PRI Estatal se habló que se perdieron entre 20 o 30 millones de pesos.

No se sabe bien cuánto se perdió porque no hubo denuncia ante el Agente de Ministerio Público en turno… ¿Y por qué no hubo denuncia?

Sencillo. Porque ese dinero era ilegal ya que era un recurso monetario extra que se aplicaría a “ponerle grasa” a los engranes del PRI Tamaulipas. Dinero no reportado al INE y que aumentaba el gasto electoral y que probablemente hacían que se rebasara el tope de gastos autorizado.

Por eso no hubo denuncia y solamente los priístas del CEN y del CDE saben cuanto se perdió en el presunto robo a las oficinas de Maryté Guerrero en Ciudad Victoria.

Pero hay que decir que en el CDE del PRI no creen la versión del robo, porque jamás la dama pagadora se coordinó con la dirigencia estatal.

Hasta ahí la versión de los pasillos del edificio del PRI Tamaulipas, pero hay otra versión que proviene de un municipio de la frontera norte.

Y esa versión señala que ese viernes sí hubo un asalto a las oficinas pagadoras de la dama enviada por el CEN del PRI a Tamaulipas, y que incluso algunos resultaron golpeados, pero otra vez en la versión sale que no hubo denuncia por el motivo arriba explicado…por ser dinero ilegal.

En esta segunda versión se indica que la oficina de donde salía el dinero estaba en el Fraccionamiento Las Palmas de Ciudad Victoria.

Y que ese viernes fue maldito para los priístas de Tamaulipas. Debido a que ahí empezó la debacle de ese partido que perdería escandalosamente otra vez en las urnas, y porque se quedaron sin dinero…como el chinito, solamente “milando”.

Lo cierto es que hay muchas dudas con respecto a las dos versiones. Tengo que decir que la versión del robo la avala el CEN del PRI ya que fueron ellos los que avisaron a la dirigencia estatal tricolor. Hasta ahí todo bien.

Pero en Ciudad Victoria los priístas jamás fueron informados de los movimientos de la dama pagadora, aunque hay que decir que sí entregó dos ministraciones de dinero a la estructura.

Pero todo está lleno de sospechas. Un robo de varios millones de pesos que jamás fue denunciado ante la autoridad, un dinero ilegal por su aplicación y tal vez por su origen, un robo del que ya es señalado como el robo del siglo para los priístas porque se habla bajito que fueron como 20 o 30 millones de pesos, aunque no se sabe exactamente porque no hay denuncia.

¿Sí fue un auténtico robo? ¿Fue un autorobo? ¿En realidad la secretaría de finanzas del PRI nacional está convencido del asalto? ¿De dónde provenía el dinero? Son preguntas, que no acusaciones, que tal vez nunca se vayan a responder.

Y mientras esas preguntas se hacen los tricolores en las oficinas de los priístas ubicadas en el boulevard Praxedis Balboa en Ciudad Victoria, se reporta desde ese lugar que la pagadora Maryté Guerrero se fue a descansar a Nueva York… ¿de verdad se fue a quitarse el estrés a la ciudad de la Estatua de la Libertad? ¡Caray!

