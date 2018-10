EL FRANCOTIRADOR/ El priísta astrólogo

Por Óscar Jiménez

¿Pues no que la CNOP Tamaulipas estaba en bancarrota?

Lanzo esta pregunta al aire porque a los cnopistas tamaulipecos los corrieron de las oficinas que ocupaban en Ciudad Victoria porque no tenían dinero para pagar la renta.

Pero ahora resulta que el aún líder estatal de la CNOP Efraín de León León anda gastándose los miles de pesos en una viaje de placer por Europa.

Efraín de León siempre dijo que el PRI Estatal no le deba dinero. Que era un cnopista pobre, aunque nunca dejó (hasta la fecha) la camioneta Suburban nueva que le dio al sector popular Egidio Torre Cantú.

Pero se fue a festejar su aniversario de bodas a París, Francia. Él mismo posteó fotos en su muro virtual escribiendo… “celebrando nuestro 30 aniversario!!!! Saludos amigos”.

¿Pues no que no era rentable estar en la CNOP? A lo mejor sí fue rentable para Efraín de León León ser alcalde priísta de Valle Hermoso. ¡Quien sabe! Pero se fue a París, y mientras los priístas de Tamaulipas se las ven negras porque han perdido casi todo.

Y siguiendo con el PRI, pero ahora en su comité directivo estatal, les cuento que en el chat Grupo de Opinión PRI, hubo otra pelea y se dieron duro.

Porque apareció de la nada un priísta astrólogo que adivinó el futuro político partidista del exdiputado federal tricolor Edgar Melhem Salinas.

Porque este miércoles el priísta victorense Rómulo Pérez “le aventó el carro” a Edgar Melhem escribiendo que “ya se fue Melhem del PRI”

Para enseguida arremeter en contra de su presidente estatal Sergio Guajardo Maldonado preguntando “¿y el Checo cuándo?”… ”para que haga daño en otra parte”.

Así fue de contundente Rómulo Pérez, un priísta de muchos años en la capital estatal. Quien se aventuró a decir que Edgar Melhem se iba del PRI (igual que su cuñado Roberto Bennet, exalcalde de Río Bravo) y de pasadita le dio su raspón a Checo Guajardo.

De inmediato en ese chat de los priístas Edgar Melhem le mandó un mensaje extra urgente a Rómulo Pérez: “Mi estimado Rómulo, no hagas afirmaciones sin argumentos. Yo no me he ido a ningún lado, sigo en el PRI y de frente. Saludos y a la orden”.

Y también rápido, Rómulo Pérez contraataca argumentando que “la nota (se refiere a una nota periodística) dice que vas al otro partido PRI (se refiere a MORENA).

Después de algunos golpecitos y unas fintas, y que otros priístas entraron al quite del exdiputado federal Edgar Melhem, Rómulo Pérez insistió diciendo que “al tiempo”… se daría esa salida de Edgar Melhem del PRI.

A lo que le contestaron “no pues con todo respeto, usted debe ser astrólogo”, y eso lo dijo quien se identifica como reynaines62.

Total, que por un lado los tricolores que recibieron los privilegios de su partido “están sacando los dineros ahorrados” y se van a viajes románticos a París, mientras que otros se trenzan en pleitos amargos porque la desconfianza está a la orden del día debido a que muchos militantes de la oligarquía priísta han sido desleales con el resto de la militancia porque se van una vez que el PRI se derrumbó.

MAQUIAVELITO

…Uno tiró la silla de la oficina de la presidencia municipal a la basura…

Otro despintó las oficinas de la alcaldía para según él, no dejar rastro del que se fue.

Y uno más sigue bailando por las mañanas…

Ese fue el comienzo político de Tamaulipas esta semana con nuevos presidentes municipales…

¿Se cumplirán las palabras proféticas de la Biblia? …Verás cosas aún peores que estas… (Ezequiel 8:13)

osjinuf@gmail.com

Cuarto Poder de Tamaulipas/