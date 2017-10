EL FRANCOTIRADOR/ El frívolo

Por Óscar Jiménez

Si hay un adjetivo para calificar el gobierno de Eugenio Hernández Flores y por supuesto a él mismo, ese es el de frívolo.

Cuando gobernó Tamaulipas hizo grandes recorridos en motocicletas de lujo como BMW y Harley-Davidson, venta privadas de bolsos de dama como Louis Vuitton y Hermes, viajes continuos a Las Vegas para echarse a los brazos de la vida lúdica, etc.

Por eso no es sorprendente que no hayan podido parar la publicación (a lo mejor porque no se acordaron) de fotografías de la boda de lujo del cuñado de Eugenio Hernández Flores.

La boda fue en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, y hasta allá se dieron cita los invitados del cuñado de Geño y su ahora esposa. Aunque hay que decir que el ex gobernador no fue a la boda ¿por qué sería?

Héctor González Lozano es el hermano de Adriana, esposa de Eugenio Hernández y ex primera dama de Tamaulipas, y fue el que se casó unos días antes de la detención de su cuñado el político priísta multimillonario.

Las fotos de esa boda aparecieron apenas este domingo 08 de octubre de 2017 en la revista “Chic Magazine” de Milenio Tampico, dos días después de la detención de Geño Hernández, el que por cierto fue frívolo hasta en el momento de su detención ya que montaba una motocicleta BMW y una vistosa chamarra de la misma marca.

Pues bueno, en las fotos de la revista mencionada (que no es culpable de nada porque sólo vendió un espacio) aparece muy quitada de la pena la ex primera dama Adriana González Lozano, sin pensar que días después el mundo se le vendría encima con la encarcelamiento de su esposo Eugenio Hernández Flores.

Y digo esposo porque ellos siempre dijeron que estaban casados, aún y cuando mantenían públicamente relaciones amorosas por separado y vivían también cada quien por su lado.

¡Cómo cambia la vida en un sólo momento! Porque Adriana González de vivir en mansiones como la que posee en Punta Kaila Cancún, Quintana Roo (que cuentan tiene hasta discoteca), ahora se encuentra en el ojo del huracán porque por un lado su esposo está detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y por otro, en los Estados Unidos su amiga Mónica Roca sigue detenida por lavado de dinero y por ser presuntamente prestanombres de la ex presidenta del DIF Tamaulipas.

Frivolidad fue el sello del sexenio de Eugenio Hernández Flores, y para convencerse sólo hay que echarle un vistazo a las mansiones de algunos miembros de esa familia. Mansiones tanto en México como en estados Unidos.

Así es que mientras Geño Hernández se encuentra en el penal de Ciudad Victoria en las páginas de sociales su esposa y suegros y cuñado posan para la lente. La vida antes y después de la detención del gobernador biker.

Y en otras cosas, les digo que es justo mencionar a las organizaciones que trabajan para los que menos tienen en Tamaulipas. Y una de esas es “Comprometidos con Valle Hermoso”.

Porque resulta que en ese municipio una menor de edad de nombre Robertita está necesitando de apoyo económico para ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Por eso “Comprometidos por Valle Hermoso” llevó a cabo actividades para recabar dinero. Y así fue como lo recaudado se le entregó a la familia de Robertita.

El presidente de esta asociación civil es Gerardo Aldape Ballesteros quien encabezó las actividades de recaudación de dinero a través de la venta de comida en favor de Robertita.

Y por esas actividades es necesario que mencionemos también lo bueno que se hace en Tamaulipas. Porque somos muchos más los buenos que los malos.

MAQUIAVELITO

…(Vicente) Fox tiene intereses, no partido. Apoyó a (Enrique) Peña y ahora está con (José Antonio) Meade. Pero pobre, ya no tendrá pensión de 5 millones al mes y otras canonjías: Andrés Manuel López Obrador.

