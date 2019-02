EL FRANCOTIRADOR/ El desmorenamiento

Por Óscar Jiménez

I.-Tal parece que el lunes 25 de febrero de 2019 fue del DESMORENAMIENTO en Tamaulipas. Día en que para muchos MORENA se cayó.

Pero más allá de esa historia de candidatos “papita”, hay otra que se teje fino. Y que tiene que ver con Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal.

Y en medio de eso la lucha, desde hoy, por la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas de este partido, al que muchos creen que es como un sombrero de mago, porque piensan que sólo basta con meter la mano y sacar candidatos triunfadores cual si fueran conejos.

Pero bueno. Les digo que no cabe duda que los seguidores de Américo Villarreal Anaya están felices porque creen que al hijo del exgobernador de Tamaulipas le renacieron las esperanzas.

Dicen que “la austeridad” de Américo es el sello de AMLO para ser el candidato a gobernador de MORENA en Tamaulipas.

Y aunque falta mucho para ello, los americanistas (pero no de las águilas) creen que Ricardo Monreal ya está en la lona y con la cuenta del réferi en el ocho.

Que Yeidckol Polevnsky juega esa carta en Tamaulipas y que por eso gente como Héctor Garza y hasta Álvaro Garza Cantú no se sumaron al coro de Alejandro Rojas Díaz Durán.

Sin embargo, los maderenses creen que por valor propio Adrián Oseguera Kernion sigue en la pelea por esa candidatura. Pero al final la decisión recaerá únicamente en Andrés Manuel López Obrador. Veremos quién gana esa pelea.

II.-El PRI Madero llevó a cabo su cambio de dirigencia y se le tomó la protesta a Eduardo Soel Cruz Leos, pero a juzgar por lo que ha trascendido no hubo buena respuesta de la escasa militancia y se nota que también este partido está inmerso en una crisis de militancia.

Las sillas que dispusieron para que los asistentes se sentaran no se ocuparon todas, ni siquiera después de que los asistentes y cargamaletas provenientes de Victoria se sentaron.

Se quejan los poquitos militantes tricolores maderenses de que no tienen por donde levantar a su partido en el municipio de Madero. Se sienten abandonados.

Y entonan la misma canción que se escucha en varios municipios de Tamaulipas…que la culpa del estado en que se encuentra el PRI es de la dirigencia estatal.

Incluso hay quien se atreve a decir en redes sociales que no reconocen a la nueva dirigencia municipal del Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Madero porque es más un espectáculo que una acción política.

De acuerdo a versiones extraoficiales, no asistieron ex presidentes de este partido en Madero. Es más, ni siquiera asistió la presidenta saliente Elvia Eloísa Bayardo Domínguez.

Y entre lo que se puede destacar de las cualidades del nuevo presidente del PRI maderense es que ha sido un buen animador…sí, de animar eventos ahora dirige un partido político.

Sí, Eduardo Soel Cruz Leos siempre fue animador de eventos y de ahí a brincado a presidente municipal del PRI, dicen que por obra de Esdras Romero Vega. ¿A poco?

…Gabriel Guerra, periodista, dijo:

“Muy buenos días a todos desde un país (México) en el que el 80 % y el 20 % nomás no se escuchan, no se ven, no se entienden. Y así está difícil avanzar.

