EL FRANCOTIRADOR/ El cubetazo

Por Óscar Jiménez

Lo que MORENA había ganado en todo Tamaulipas lo está perdiendo en el municipio de Madero.

Y es que la mañana de este jueves en el salón del Club de Leones de Ciudad Madero MORENA llevó a cabo su asamblea para elegir a sus candidatos a regidores.

Pero dicha reunión fue reventada por las huestes de Adrián Oseguera, el mismo empresario que tiene varios meses obsesionado con llegar a ser presidente municipal maderense.

Le cuento primero que el recuerdo que yo tengo de mis años de adolescente en Tampico, es que el apellido Oseguera siempre ha estado ligado a dos cosas… La Quina y terrenos en la playa de Miramar.

Y al menos lo de La Quina ya quedó demostrado que lo que me dice que mi memoria es verdad, debido a que este jueves Adrián Oseguera traía prácticamente de la mano a Juan Hernández Correa quien es hijo de La Quina y hermano del actual diputado local del PAN Joaquín Hernández Correa.

Porque les digo que la propuesta para tercer regidor de Adrián Oseguera era precisamente Juan Hernández Correa, hijo del extinto líder petrolero.

Todo marchaba bien en la asamblea este jueves, pero de pronto no le gustaron las cosas al empresario Adrián Oseguera y sus simpatizantes empezaron a caldear los ánimos de los ahí reunidos.

Hubo empujones, mentadas de madre, golpes, gritos y pancartas, creando un ambiente impropio para desarrollar la selección de candidatos a regidor.

Los morenistas fundadores le gritaron a Adrián Oseguera que era un oportunista y que le convenía reventar la asamblea. Los videos de esa violencia electoral corren como veneros del diablo las redes sociales.

Ha trascendido que incluso algunos trabajadores petroleros fueron a apoyar al empresario ligado con el nombre de La Quina. Se dice que Jesús Suárez Mata, ex líder petrolero local y ex diputado local del PRI y quien renunció al tricolor el año pasado, acarreó gente a la asamblea de MORENA.

La versión extraoficial sobre el mal comportamiento en la asamblea de MORENAL involucra a Erasmo Robledo, Adrián Oseguera, Jesús Suárez Mata y Claudio de Leija. Se les señala como los culpables de la violencia política en dicha reunión.

Total, que los fundadores de MORENA en Ciudad Madero argumentan que finalmente se impidió que ex priístas se quedaran con las candidaturas a regidores en este municipio del sur de Tamaulipas.

Que no dejaron que los ex tricolores se llenaran los bolsillos de candidaturas, tal y como viene aconteciendo en varias localidades de esta entidad.

Por todo ello, ante la violencia generada, señalan, de Adrián Oseguera, es que los ciudadanos maderenses seguramente le darán la espalda en las urnas a los rijosos.

Porque todos estamos cansados ya pleitos. Ya que la violencia azota Tamaulipas con desaparecidos, asesinados y ahora estos políticos llegan con golpes y mentadas, pues sencillamente generarán un rechazo d ela ciudadanía.

Que traerá como consecuencia este rechazo a los rijosos, a los pleitistas, fácil, que el camino se abra para los candidatos independientes o para los candidatos de partidos políticos que no hacen disturbios.

Porque nadie quiere que una Sesión de Cabildo en Madero termine a golpes y haya lesionados, vaya pues, que por culpa de un alcalde rijoso las fracciones partidistas de regidores se conviertan en Cárteles Políticos que diriman sus diferencias no por la política sino a través de la violencia.

Además, en el municipio de Altamira se suscitó un episodio que debería dar vergüenza a los morenistas. Les explico a continuación:

En la misma asamblea para elegir candidatos a regidores de MORENA (pero ahora en Altamira) al parecer dieron línea para que la militancia votara por determinados candidatos.

Así tenemos que una persona que dice llamarse Bertha Lidia Arcos Mena publica en Facebook un papelito con el nombre de Emmanuel Ledezma Camacho, dando a entender que se lo dieron para que votara por ese nombre en la planilla de regidores.

Les platico que el señor Emmanuel Ledezma fue jefe de alcoholes del gobierno municipal priísta del nefasto Armando López Flores y además se le relaciona mucho con Pedro Zaleta, quien fuera secretario del ayuntamiento de López Flores y que ahora anda en MORENA.

Asimismo les comento que Emmanuel Ledezma es propietario de un expendio de bebidas alcohólicas (Bar) que lleva por nombre El Jefe de Jefe y que se ubica desde luego en la ciudad de Altamira.

Ya con esos antecedentes juzgue usted lo siguiente. En el papelito mostrado a la cámara fotográfica está el nombre de Emmanuel Ledezma Camacho (supuestamente para que votaran por él) y con pluma alguien escribió: VALE X 1 CUBETAZO.

Lo que pudo haber sido una compra de votos en MORENA. Pero lo risible es que la cándida mujer que subió la fotografía pregunta:

“Alguien sabe que es esto? ¿ Y como le hago para que me den mi cubetazo?” …¡por favor que alguien le diga!

O sea, que ella no sabía que le ofrecieron una cubeta llena de botellas de cerveza por su voto. Y quienes saben que Emmanuel Ledezma tiene un Bar, pues están aún a estas horas riéndose de la candidez de la mujer, que por otro lado no tiene la culpa de no saber la jerga de los negocios de bebidas alcohólicas… o como diría el periodista Catón, de los negocios de mala nota.

Así es que ¿hubo o no hubo compra de votos en la asamblea de MORENA en Altamira? En los pasillos políticos altamirenses todos dicen que sí.

MAQUIAVELITO

…¡A caray! Pues ya no le entiendo a esto… les hago saber que corre el rumor que la diputada federal panista Elva Lidia Valles Olvera (de Cd. Victoria) anda coqueteando con el Partido Encuentro Social para una senaduría. Es sólo un rumor, pero se da meses después de que se dice que entre la diputada federal y el PAN Tamaulipas actual hay un distanciamiento. El tiempo dirá.

