EL FRANCOTIRADOR/ Deuda millonaria

Por Óscar Jiménez

Por si algo le faltaba al otrora poderoso PARTIDAZO de Tamaulipas…ahora tiene una demanda más.

Pero ahora no es laboral, sino que se trata de una demanda mercantil, en donde una empresa le está exigiendo el pago de una suma millonaria.

El trascendido explica que la empresa Hipercolor es quien esta demandando al PRI y que está pidiendo que le paguen una deuda de 14 millones de pesos.

Presuntamente por esta deuda el tesorero del comité directivo estatal del PRI en Tamaulipas Eugenio Benavides Benavides se fue a la Ciudad de México.

Dicen que iba a arreglar ese asunto que tiene preocupado al presidente del PRI Tamaulipas Sergio Guajardo Maldonado, y es que es mucho dinero.

Pero además, en el mismo trascendido se indica que este problema estaría involucrando a Carlos Laurent, ex titular de finanzas de este partido en nuestra entidad.

Lo curioso es que Carlos Laurent es el suegro de Carlos Morris Torre, diputado local del PRI y sobrino preferido del ex gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú.

Como quien dice la familia Torre sigue dando mucho de que hablar en el estado. Por lo que seguramente la orden que lleva bajo el brazo Eugenio Benavides es que arregle ese asuntito que involucra al suegro del sobrino preferido.

Y esta vez al parecer se fueron en grande…porque 14 millones de pesos es una lanota, que quién sabe de donde sacará dinero el PRI Tamaulipas para pagar. Y honestamente no creo que se involucre a Carlos laurente, si es que él tuvo algo que ver con la generación de la deuda millonaria.

Y pasando a otras cosas. Les digo que en la ciudad de Nuevo Laredo los priístas están a punto de seleccionar a su nuevo dirigente municipal.

Pero ahora quieren elegir al presidente del comité directivo municipal a través de lo que quiera la militancia y no a través de los ex presidentes municipales tricolores o de los ex presidentes del comité directivo municipal del PRI.

Así que de las primeras cosas que le pedirán al delegado Eliseo Castillo Tejeda es que saque de la jugada a los ex ediles priístas.

¿Podrá hacer esa tarea Eliseo Castillo? Sobre todo porque no hay que negar que los ex alcaldes tricolores tienen un peso político específico dentro de ese partido.

El caso de Ivana Ledezma, una mujer transgénero que estudia en al Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, promete salirse de control.

Ella se siente ofendida por el trato recibido en esa universidad, y ahora esta deprimida y haciendo sonar su caso.

Este caso da para mas. Ivana Ledezma es posiblemente blanco de discriminación porque carecer Tamaulipas una legislación en este tema.

Y curiosamente es otro neolaredense el que marca el antecedente. Porque siendo diputado local del PRD Jorge Valdez Vargas, propuso en junio del 2015 la iniciativa de ley para la boda entre personas del mismo sexo o bodas gay.

Finalmente se paró esa iniciativa de ley, que abarcaba terreno legal y social y económico más allá de las bodas entre personas del mismo sexo. Por lo que ahora el caso de Ivana Ledezma podría resolverse conforme a ese marco legal…pero no, s ele dio palo como coloquialmente se le dice.

MAQUIAVELITO

… Y el agua sigue llegando… y como débiles terrones los políticos se deshacen rápidamente ante la contingencia.

osjinuf@gmail.com

www.elfrancotirador.net

Cuarto Poder de Tamaulipas/