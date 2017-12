EL FRANCOTIRADOR/ Daño colateral

Por Óscar Jiménez

1.-El forcejeo electoral en el municipio de Madero ha sido intenso desde hace varios meses.

Y al alcalde de esa ciudad Andrés Zorrilla Moreno lo han metido a esa tormenta política aún en contra de su voluntad.

Es entendible este forcejeo porque muchos quieren ocupar la silla de la alcaldía que hoy ocupa Andrés Zorrilla.

Pero el pasado miércoles el presidente municipal en mención cumplió años y fue felicitado por sus amigos (era de esperarse), pero hubo por ahí una felicitación que me llamó la atención.

Trascendió que los perredistas maderenses colgaron una manta en una de las instalaciones municipales en donde felicitaban por su cumpleaños al alcalde.

Si es así, ya no le entendí a este asunto. Por que por un lado nos tratan de convencer de errores en el gobierno local y por otro lo felicitan actores políticos distintos a su partido.

Por eso creo que los “insurgentes electorales” mejor deben ponerse a trabajar y dejar a un lado la guerra de guerrillas porque se les puede ir la oportunidad debido a que se ocupan en otras cosas y no en hacer política. Las candidaturas se ganan con tarea política y no con golpes.

2.- En el municipio de Valle Hermoso Gerardo Aldape Ballesteros sigue moviéndose mucho y les recomiendo que no lo pierda de vista con rumbo al 2018.

Les cuento que a través de la Asociación Comprometidos por Valle Hermoso, Gerardo Aldape viene promoviendo la ayuda a los grupos poblacionales que menos tienen.

De esa manera los grupos vulnerables han tenido una mano amiga en la Asociación Comprometidos por Valle Hermoso. Aunque la ayuda se ha centrado en niños con graves problemas de salud.

Además les digo que recientemente estuvo de visita en Valle Hermoso el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Francisco Elizondo Salazar, quien dialogó con los integrantes de la Asociación Comprometidos por Valle Hermoso y reconoció la tarea humanista que vienen realizando.

Francisco Elizondo, líder estatal panista, escuchó decir a Gerardo Aldape Ballesteros que “vamos a trabajar en unidad y organizados para fortalecer la confianza de la sociedad en el Partido Acción Nacional”.

3.-También hay que decir que el cambio de presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) tomó por sorpresa a todos.

Y es que la salida del IETAM de Jesús Eduardo Hernández Anguiano nadie se lo esperaba. Se tomó la decisión y su relevo finalmente fue Tania Gisela Contreras López.

Ella será presidenta del IETAM de manera provisional mientras se designa a un nuevo consejero presidente de este organismo electoral.

Ha trascendido que en enero ya estaría designado el nuevo presidente del IETAM, esto como urgencia debido a que el proceso electoral de Tamaulipas ya va muy avanzado.

Es muy posible que la salida de Jesús Eduardo Hernández Anguiano sea un “daño colateral” como consecuencia del “asunto Torres Carrillo”.

Les recuerdo que los consejeros electorales tamaulipecos aprobaron la designación de Alfonso Guadalupe Torres Carrillo como secretario ejecutivo del IETAM. Algo que el Consejo General del INE (Cd. México) calificó como irregular.

Y todo porque de acuerdo al INE (México) Alfonso Guadalupe Torres tenía fuertes vínculos con un partido político y ordenó su destitución y anunció que se llevaría a cabo una investigación de ese asunto.

Y semanas después Jesús Eduardo Hernández Anguiano abandona la presidencia del IETAM a pesar de que su período como tal aún no había concluido, e instalando a Tamaulipas como el único estado, hasta ahorita, en donde el presidente de la institución electoral local ha sido destituido por al parecer irregularidades.

Este “daño colateral” no fue tan letal, al menos no para el ahora ex presidente del IETAM, ya que trasciende que su renuncia, para efectos administrativos y pago de aguinaldos, entraría en vigor hasta el 31 de diciembre, pero estando retirado de su cargo y teniendo como presidenta provisional a Tania Gisela Contreras.

MAQUIAVELITO

… Manlio Fabio Beltrones habría sido la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI: revela investigación de The New York Times.

