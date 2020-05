EL FRANCOTIRADOR/ Actúa mejor el gobernador que AMLO

Por Óscar Jiménez

Aunque los seguidores de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son muy combativos en las redes sociales en contra de quienes no simpatizan con la manera de gobernar de AMLO, los resultados de las encuestas arrojan que el presidente de México va a la baja.

Hay que decir que lo más contundente en la imagen presidencial ha sido el mal manejo de la crisis sanitaria por el Covid-19 y sus consecuencias económicas.

Cuando apareció el Coronavirus, AMLO lo menospreció y tardó mucho tiempo en solicitar que se quedaran en su casa los ciudadanos para evitar el contagio y hasta la fecha no se le ha visto usar cubrebocas.

Además, los empresarios propietarios de pequeñas y mediana empresas han sido condenadas por el gobierno federal a la quiebra y por si eso no fuera suficiente se les exigió que pagaran el salario de sus empleados aún y cuando no hay ventas en muchos giros debido a la pandemia Covid-19, y se le agrega el terrorismo fiscal que la secretaría de hacienda federal emprendió contra los empresarios para que no dejaran de pagar su impuestos no importando que no haya ganancias en estos tiempos.

Y recientemente diarios muy importantes prestigiados, como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post (de Estados Unidos) y El País de España pusieron en tela de duda los números de contagiados y muertes por Covid-19 que oficialmente maneja el gobierno de AMLO.

La respuesta a estas notas informativas publicadas en 4 de los mejores periódicos del mundo, en mi opinión, fue desastrosa, ya que el mismo Dr. Hugo López-Gatell planteó la posibilidad de que haya sido un complot (muy al estilo de AMLO) cuando dijo que fueron publicadas casi sincronizadamente. Y remata el vocero federal del combate al Covid-19 que la difusión en redes sociales de esas notas en esos periódicos fue hecha por personas relacionadas con grupos políticos antagónicos al gobierno de la 4T.

Otra vez el complot como respuesta a quienes difieren de la opinión del gobierno federal en lugar de iniciar un intercambio de ideas, cifras, conceptos, etc.

Pero bueno, ante todo lo anterior y más, la empresa encuestadora Caudae Estrategias dio a conocer una encuesta telefónica donde se preguntó por el trabajo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los gobernadores y entre oros resultados, lo siguiente es lo que corresponde al Estado de Tamaulipas.

Caudae Estrategias pone de manifiesto que en Tamaulipas se cierra mucho la brecha entre el presidente AMLO y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Y puntualiza esta empresa encuestadora que en “TAMAULIPAS .- se cierra mucho la brecha, Cabeza de Vaca crece y parece haber funcionado el bloque que formaron los Estados del norte, y le da la categoría de ALTA debido a que prácticamente Francisco García Cabeza de Vaca ya alcanzó a AMLO en aprobación ciudadana y buena percepción del trabajo desarrollado en la gubernatura.

Esto viene bien a los planes políticos-electorales del partido del gobernador de Tamaulipas… el PAN, ya que en el 2021 habrá elecciones concurrentes en esta entidad y todo indica que Francisco García Cabeza de Vaca cerrará el 2020 con buena percepción ciudadana del trabajo de su gobierno y eso le ayudará mucho al PAN a enfrentar el compromiso electoral en el 2021 con muy posibles buenos resultados como aconteció en la última elección local.

Y remata la empresa diciendo que “en los Estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas la (encuesta) telefónica de Caudae Estrategias marca que actúa MEJOR el GOBERNADOR que AMLO”.

También es cierto que estas noticias no son del agrado de los simpatizantes de AMLO quinees reaccionan iracundos descalificando gratuitamente a quien hace la encuesta (solo reconocen que se hacen bien las encuestas que les benefician) o al que escribe el texto, pero eso no desparece la percepción ciudadana y el elector ve que solamente les interesa escribir mensajes coléricos en las redes sociales.

MAQUIAVELITO

….muchos médicos le responden al presidente AMLO que dijo que los médicos antes miraban solamente el lado económico de su profesión y prácticamente los catalogó de mercenarios cuando dijo que primero preguntaban por las propiedades que tenía el enfermo y no por los síntomas de enfermedad que mostraban.

Gustavo Hernández (Médico) le respondió así a AMLO; No señor presidente Andrés Manuel López Obrador eso que dice de nosotros no es cierto. Somos un gremio respetable, ético y que velamos por la salud, no por el dinero. Si de dinero se tratara buscaríamos venderle ventiladores caros al gobierno oponer una cervecera.

