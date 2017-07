EL COBAT 23 “LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA”, EGRESA SU QUINTA GENERACIÓN

• Antorcha y la FNERRR se dieron cita para entregar la quinta generación del COBAT 23 “Lic. Benito Juárez García”, en el Nuevo Centro de Población Nicolás bravo, en Abasolo, Tamaulipas.

• Los antorchistas del pueblo de Abasolo y los Municipios circunvecinos participan de este importante acontecimiento.

Abasolo, Tamaulipas a 30 de junio de 2017: Estudiantes y Maestros del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) Plantel 23 “Lic. Benito Juárez García”, del Municipio de Abasolo, entregaron la quinta generación 2014-2017, que llevó por nombre “A cien años de la Revolución de octubre (Rusia)”, en honor al heroico pueblo ruso que en su momento instauró un gobierno emanado del pueblo trabajador.

Siendo el Lic. Isaías Chanona Hernández, líder nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), padrino de las generaciones de este año, junto con la C. Yesica Selvera Garza, Presidenta Municipal de Abasolo, madrina en este plantel.

Al iniciar el evento el Maestro de ceremonia C.P. Enrique Martínez Martínez, pidió a los presentes ponerse de pie, descubrirse la cabeza y juntos guardar un minuto de silencio en memoria de la Maestra y compañera de lucha la Licenciada Mónica Elizabeth Regalado Vázquez, quien falleció el pasado 29 de Mayo. Todos en una sola voz se escuchó ¡Presente!

Se continuó con el acto cívico, rindiendo honores a nuestro lábaro patrio y al Escudo de armas del Estado de Tamaulipas, con los toques de ordenanza de la Banda de Guerra, misma que acompañó la entonación del Himno Nacional y el himno a Tamaulipas, dirigidos por los alumnos Jesús Omar Gómez Acuña y José Pablo Garcés Mendoza.

El Padrino de Generación, Isaías Chanona Hernández, líder nacional de la FNERRR, felicitó a los egresados, agradeció la invitación que le hicieron los alumnos y Maestros, así también a los que integraron la mesa del presídium, pues dijo que es muestra de solidaridad con el plantel, reconoció el esfuerzo de los antorchistas de Nicolás Bravo, encabezados por el compañero Quintiliano Hernández Reyna, a quién le dirigió estás emotivas palabras, “Hay hombres que luchan y que son buenos, hay hombres que luchan un mes y son mejores, hay hombres que luchan un año y son mejores, pero hay hombres que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles”, “muchas gracias Don Quintiliano, conocemos el gran apoyo que brinda Usted a la organización de los pobres de México”.

Dijo que organizar a los estudiantes es una tarea que no podía hacerse esperar, después del Movimiento Estudiantil del 68, los jóvenes quedaron reprimidos, dejando de luchar por demandas elementales para los jóvenes, después de esto se dejaron de integrar en la política y hoy nuestro país, dijo está sufriendo las consecuencias de esta nula participación de los estudiantes, dijo “que nuestro país padece varios males, de enfermedades, y hay que curarlo, somos 120 millones de mexicanos aproximadamente y de estos 120 millones, 85 padecen algún tipo de pobreza, es decir, que no tenemos trabajo, o no tenemos luz, o no tenemos agua, o no tenemos derecho a la educación, o no tenemos derecho a la salud, o a la vivienda, y 15 millones más de mexicanos se encuentran sufriendo las inclemencias del tiempo, las graves consecuencias de la miseria de la pobreza, se encuentran en la indigencia. Y esto a los estudiantes de la actualidad les debe de preocupar y la federación nace hace 18 años con la finalidad de preparar a los jóvenes para cambiar el rumbo de este país, de su educación, a través de la lucha organizada”.

Informó que fruto de la lucha antorchista, de la FNERRR y de la gestión de los Diputados Antorchistas, se pudo etiquetar recurso para la construcción de dos aulas, que la lucha de Antorcha en Tamaulipas junto con la federación convirtieron en el taller de computo que en breves días estará terminado, felicidades jóvenes, este es el mejor regalo que pudieron recibir este año, dijo.

Así mismo motivo a los egresados y los motivo a que sigan estudiando, los invitó a las casas del estudiante de Periodismo, de Abogados y de Administración en la Ciudad de México, también los invitó a formar parte de las Casas del Estudiante “Gral. y Prof. Alberto Carrera Torres” en Tamaulipas, señaló que en el país existen más de 150 casas del estudiante, en donde se les brinda apoyo de becas, hospedaje y alimentación, dijo que no hay pretextos para que trunquen sus estudios, además de que el pueblo necesita que se preparen.

La estudiante Alondra Sarahi Delgado Adame, representante municipal de la FNERRR, agradeció la presencia de cada uno de los integrantes de la mesa del presídium, además envío un mensaje a la Presidenta Municipal, con su representante personal, el C. León Javier Hernández Canales, “Dígale por favor a la Presidenta que nuestro COBAT tiene muchas necesidades tales como Módulo de Dirección, techumbre, aires acondicionados, cerca perimetral, dígale por favor que esperamos nos apoye con estas necesidades y la invitamos a que nos visite en nuestro Plantel”.

El Profr. Luis Alberto Adame en representación del Profr. Martín Nava Juárez de la Logia Masónica de Abasolo, entregó la medalla “Lic. Benito Juárez García”, a la alumna Alondra Sarahi Delgado Adame, como alumna destacada de este Plantel.

Por su parte el Ing. Carlos Martínez Leal, representante de los antorchistas en Tamaulipas, reconoció la asistencia de la mesa del presídium, de los padres de familia y de los alumnos y al líder de la FNERRR, también le envió un mensaje a la Presidenta Municipal, “dijo que el antorchismo de Abasolo y de la Región se han puesto la tarea de luchar por resolver los problemas, no de crearlos, aunque algunos nos han creado otra fama, pero lo importante son los hechos, hoy vemos el avance de la escuela, de sus construcciones, el gran logro del taller de computo, que como dijo el líder de la FNERRR es un recurso etiquetado por los Diputados Antorchistas, desde aquí agradecemos a nuestra querida organización este gran apoyo; el hecho de que la logia masónica esté hoy reconociendo a la estudiante más destacada, es muestra de todo esto, habla de que el esfuerzo se ve y la sociedad lo está percibiendo, por todo esto, dígale por favor a la Ciudadana Presidenta, que tiene un apoyo entre nosotros, pero que necesitamos de su apoyo hoy como gobernante para que impulse las construcciones pendientes”.

Los asistentes degustaron de un bonito programa cultural, encabezado por los niños de la Escuela Primaria “Lic. Emilio Portes Gil” de Cd, Victoria, con polkas y bailes del Estado de Nuevo León, a cargo del Profr. Jesús Cardoza Chacón, además de una demostración de la Banda de Guerra del Plantel 23 “Lic. Benito Juárez García”, dirigidos por el por el Profr. Agatón Vázquez Chávez.

El Ing. Daniel Molina Báez, Director del COBAT 23, fue el encargado de clausurar el ciclo escolar 2016-2017, así mismo agradeció la presencia de las personalidades de la mesa del presídium, además de invitar a los alumnos a seguir adelante.

Al evento asistieron el Lic. Isaías Chanona Hernández, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR); el C. León Javier Hernández Canales, Director del DIF Municipal, representante personal de la Presidenta Municipal, la C. Yesica Selvera Garza; el Ing. Carlos Martínez Leal, representante estatal de los Antorchistas; el Profr. Epifanio Flores Pepe, Director de la Telesecundaria “Plutarco Elías Calles”; la Profra. Emma Garza, Directora de la Escuela Primaria “Leyes de Reforma”; la Profra. Elisa Amaro Chaires, Directora del Jardín de Niños “María Rosa Salazar Cárdenas”; la C. Maribel Enríquez Torres, Directora del Centro de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) del poblado; el Profr. Aurelio Leal, Director de la Escuela Telesecundaria del Ejido, la Dra. María Bereli González Nieto, Directora del Centro de Salud de Nicolás Bravo; el Profr. Luis Alberto Adame en representación del Profr. Martín Nava Juárez de la Logia Masónica de Abasolo; la C. Margarita Terán, Directora del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) de Nicolás Bravo, el Ing. Héctor Abel Jiménez Salinas, amigo del Plantel y de los antorchistas; integrantes del Comité Estatal del antorchismo tamaulipeco; Flor Martínez en representación de la estudiante Simona Delgado Hernández, representante estatal de la FNERRR, la estudiante Alondra Sarahi Delgado Adame, representante municipal de la FNERRR; plenistas antorchistas de la región, el Sr. Quintiliano Hernández Reyna, la Sra. Lucila Encinia Hernández y la Sra. Rosalvira Adame; el Ing. Daniel Molina Báez, Director de los planteles del COBAT 23, el C.P. Enrique Martínez Martínez, responsable de antorcha en la Zona Centro Norte del Estado, además del Profr. Juan Gabriel Hernández Flores, Lic. María G. Quiñones Zurita y Lic. Giovanni M. Adame Martínez, profesores que laboran en la institución.

Cuarto Poder de Tamaulipas/