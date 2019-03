EJIDO BARRANCO AZUL, COBAT 23 “GRAL. FELIPE ÁNGELES”

Carlos Martínez Leal

El problema era, es, “la tierra”, fue por ese problema que algunos campesinos se acercaron a Antorcha Campesina, buscando orientación para resolverlo. Una vez organizados, unidos y hermanados se dispusieron a luchar ya no sólo por “la tierra”, formularon un pliego petitorio e iniciaron la lucha. Una de las demandas que había quedado en segundo término, relegada, que se propuso, pero no con el apremio necesario, fue la educación. La educación de nivel Medio Superior, pues el Ejido Barranco Azul, contaba con Jardín de Niños, Primaria y Telesecundaria.

¿Cuál es la explicación del porqué los campesinos, siendo la educación una necesidad vital, no la pusieron en su pliego petitorio como un asunto primordial?. En primer lugar, “lo primero es lo primero” dice el campesino: el sustento, el cómo y con qué mantener a la familia, por ello su demanda primordial, la que los motivó a buscar a la Organización de los Pobres de México, fue el problema de la tierra. Además porque la mayoría de los campesinos que tenían hijos estudiando la Telesecundaria, apenas terminaban sus estudios y los mandaban a los E.E.U.U, pues allá se encontraba el papá, el hermano, el tío, el primo, el amigo; no se quedaban a la clausura de cursos, una vez terminadas las clases y exámenes de su ciclo secundario, hacían maletas y partían en busca de mejor vida.

Resulta que la vida se complicó, jóvenes estudiantes que salieron de sus casas rumbo al vecino país del norte, no llegaron a su destino, ni regresaron a casa. “La frontera se complicó” dicen los campesinos y decidieron ya no mandar a sus hijos a ese país. Aquí es donde la demanda de la “educación de nivel Bachillerato” salta a primer plano y se convierte en una necesidad apremiante. No es sólo El Ejido Barranco Azul, son varios ejidos donde realiza trabajo Antorcha Campesina. Es por ello que se organizaron comisiones y se recurre a la autoridad gubernamental y a la autoridad educativa, solicitando se atienda la demanda de manera urgente; pues para estudiar los jóvenes necesitan apoyo. Recordemos que sus padres no cuentan con tierra de dónde sacar el sustento. Si salen los jóvenes a la ciudad a estudiar, necesitan donde vivir, es decir, tener para la renta, para pagar la comida, los libros, el costo de la ficha del examen de admisión a la Universidad, el costo de la inscripción, etc.

Pero además se solicita a las autoridades nos permitan proponer maestros, se necesitan profesionistas con la disposición de trasladarse a los ejidos, pernoctar en ellos y no sólo atender la cuestión educativa de los jóvenes bachilleres, si no atender la educación de sus padres y de todos los ciudadanos del Ejido Barranco azul y de los otros.

Es así cómo se inicia el trabajo del COBAT 23 Gral. Felipe Ángeles, en el Ejido Barranco Azul, padres de familia, ejidatarios, autoridades, entusiasmados logran por parte de la asamblea del Ejido la donación de cinco hectáreas de terreno; el local del Comité Ejidal se convierte en aula y alberga los primeros estudiantes. Ya con el terreno se exige a las autoridades estatales y municipales la construcción de las aulas, pero ahora ya no sólo los padres y los ejidatarios, hay un nuevo actor: Los estudiantes. Ellos organizados en la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), se suman a la lucha por contar con el Bachillerato.

Se logra la construcción de la primera aula, con la intervención del Gobierno Estatal y del Gobierno Municipal. La segunda y posteriormente la tercera, se debe aclarar que las tres requirieron de comisiones presionadoras, mítines, marchas, incluso plantones, para lograr su construcción. En 2017 los Diputados Antorchistas etiquetaron 500 mil pesos para la construcción del taller de cómputo, acordando con Gobierno del Estado y Municipal que pondrían las computadoras. El local se ha terminado y sólo falta: la introducción de la energía eléctrica, la subestación eléctrica y las computadoras.

Durante estos años la lucha por la educación del nivel Medio Superior para el Ejido Barranco Azul ha destacado a maestros, alumnos y campesinos, mostrando quienes son los que han entendido la importancia de aportar trabajo, energía, conocimiento, tiempo, decisión y entusiasmo para lograr que su Ejido complete el ciclo educativo hasta ese nivel. Pero sobre todo ha forjado hombres nuevos con capacidad para transformar su realidad, buscando el beneficio de todos, el interés colectivo y no el interés particular y mezquino, el interés individual; ha logrado no sólo la educación del nivel Bachillerato, ha logrado la educación del pueblo, maestros, alumnos y autoridades, hoy los hechos demuestran que Antorcha Campesina –Movimiento Antorchista Nacional– es una organización consecuente, que no miente, que no tiene intereses mezquinos, particulares, que sus intereses son los del pueblo trabajador, nos ha enseñado: que solamente la organización, la unidad, la hermandad y la lucha del pueblo trabajador hará posible la solución de los problemas, y que como en este caso, la construcción de la organización, es el verdadero resultado de haber logrado el funcionamiento de la escuela, la construcción de sus aulas, la formación de casi un millar de estudiantes y el reconocimiento de la Institución.

Las calumnias de si serviría o no la escuela, de que sí era o no legal, de que sus estudios no eran válidos, de que los maestros no eran reconocidos, etc. etc. Ha quedado demostrado que eran sólo eso: calumnias, mentiras y falsedades.

Por ello los Antorchistas del Ejido Barranco Azul, debemos sentirnos orgullosos de nuestra organización, no dudar de su consejo, de su orientación, de su dirección y de decidirnos a luchar con mayor entrega, con mayor convencimiento, con mayor decisión.

La necesidad de avanzar con la Organización de los Pobres de México, es impostergable, son quienes deben y pueden transformar su realidad, para ello se necesita que estén organizados, y políticamente preparados, es decir, conscientes de su tarea.

Adelante compañeros, el Movimiento Antorchista de Tamaulipas los felicita por esta lucha que han dado y los invita a continuar transformando su conocimiento político, su realidad, su idea de lucha, pues sólo de esa manera seguiremos construyendo la Organización de los Pobres de México, tarea que está a la orden del día y requiere de nuestra entrega total. ¡Felicidades!.

Cuarto Poder de Tamaulipas/