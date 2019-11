DIRIGENTE COOPERATIVISTA Y EJEMPLO DE LIDERAZGO SOCIAL, DESCANSE EN PAZ JOEL DE LA ROSA GONZALEZ

Ejemplo de liderazgo social que se inscribe en la defensa de los intereses y reclamo de justicia de los miembros de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Joel de la Rosa González, destacado líder de la cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, dejo de existir hace unas horas, su lucha está escrita en la historia de la agroindustria local encabezando movimientos de los cooperativistas que reclamaban actos de justicia social y de apego a la ley.

De la Rosa González logro en uno de sus reclamos poner fin al Establecimiento Público Federal, que desde la creación de la cooperativa, derivada de la expropiación del Ingenio por el General Lazaron Cárdenas de 1938 hasta 1983, les había obligado a depender de gerentes que les enviaba el gobierno federal.

Desde la quiebra fraudulenta de la Sociedad Cooperativa, que despojo de su patrimonio a cera de 3 mil familias, De la Rosa González inicio una lucha junto a 48 socios y posteriormente en el 2008 con el respaldo de la asamblea general de la Cooperativa, al otorgársele la representación legal para pleitos y cobranzas, reinicio esta lucha que ya dejo a los cooperativistas el cobro de un fideicomiso.

Desde hace meses esta lucha cooperativista en asamblea de socios y ante notario púbico otorgaron poder legal a su hijo Joel de la Rosa Ramírez para que respaldara y continuara con los reclamos de justicia de los cooperativistas que incluyen Fideicomisos, daño patrimonial y bienes ilegalmente expropiados.

En abril del 2014 recordamos el logro de la autonomía de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, con la siguiente nota y se agregan dos más que demostraron la lealtad al movimiento cooperativista y la férrea defensa a la imposición del último gerente.

A 31 AÑOS DE LA AUTONOMÍA COOPERATIVISTA LOGRADA POR JOEL

El 20 de abril de 1983 el entonces Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, cristalizó, con el apoyo de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, la cancelación del Establecimiento Público Federal, que les obligaba a recibir de la federación los gerentes de la factoría.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

EL MANTE.- Hablar de la historia del municipio, no podría concebirse sin hablar del Ingenio Mante y de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, del primero podríamos decir que con la construcción del Ingenio, la Presa derivadora La Aguja, el Distrito de Riego 002, los riegos de tierras y siembras cañeras al inicio de los años treinta, el auge llego al municipio, convirtiéndose esta agro industria en el principal polo de desarrollo económico de esta región.

En 1938 cuando el Presidente de la República General Lázaro Cárdenas, al ver que el objetivo social de recursos federales adquiridos sin garantías suficientes por los empresarios azucareros del Ingenio Mante eran desviados a otros fines, decreto su expropiación y transfirió su propiedad a tres mil socios obreros de la factoría y ejidatarios productores de caña que le abastecían.

Fue así como nació la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, misma que tenía que resarcir a la federación una suma importante de recursos en plazos anuales imponiéndoles por ello el Establecimiento Público Federal, que les obligaba a ser administrados por gerentes que les enviaba el gobierno de la república.

Fue así como llego el primero Ing. Nicolás Moreno García que dirigió las zafras del 40 al 47, siguiéndole José Ch. Ramírez del 47 al 59, Manuel Zorrilla Rivera del 59 al 67, Lic. Jesús Cárdenas Martínez del 67 al 70, C.P. Gonzalo Hernández Gómez del 70 al 72, Lic. Adolfo López Romero del 72 al 76, Lic. Jesús Cárdenas Martínez del 76 al 79 e Ing. José Cervantes Gudiño del 79 al 83.

Para este tiempo las anualidades que se pagaban a la federación ya habían alcanzado la totalidad del adeudo, por ello surgieron los recamos que se hacían sobre la autonomía cooperativista, una de las voces que más énfasis ponía en el tema era el entonces Presidente del Consejo de Administración Joel de la Rosa González, consiente que las administraciones de los enviados, solo se habían prestado para el saqueo, malversación y endeudamiento de la cooperativa.

EL FIN DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO FEDERAL Y EL APOYO DE DON JOAQUIN HERNÁNDEZ GALICIA

Entre 1981 y 1982 cuando Joel conoció a don Joaquín Hernández Galicia, a través de Cesar Sánchez Tudón le platicó la problemática que tenían por los gerentes que les mandaba el gobierno federal, y le decía que ya habían cumplido con el convenio del Establecimiento Público Federal y que ya tenían la facultad de nombrar los gerentes, ante esta petición la Quina respondió “te voy a poner en contacto con Chava Barragán para que inmediatamente te lleve con Labastida Ochoa (que estaba de Secretario de Energía y Minas Paraestatal) para que arregles ese asunto”.

Puesto de acuerdo con Chava Barragán se trasladaron a México, a la llegada a la Secretaria de Energía y Minas, Labastida le pregunto a Chava “¿como está el patrón?” , “te manda saludos” contesto Chava, “que es lo que te trae o acontece?” “traigo dos asuntos, uno, de los petroleros y otro de la sociedad cooperativa de ejidatarios y Obreros del ingenio Mante, aquí está su líder quiere hacerte unos comentarios”, “¿cuál tratamos primero?”, “lo de los petroleros es largo, tratamos primero lo de los cooperativistas”.

Labastida Ochoa abraza a Joel y le dice “vengase para acá mi líder, cuénteme cual es la situación” Joel empiezo a sacar las carpetas y le explica lo del Establecimiento Público Federal, Labastida le habla al licenciado Barreiro y le dice “que el líder te proporcione documentos de todo lo que trae y de ser así, quiero que en una semana quede cancelado lo del Establecimiento Público Federal”, “Servido mi líder” le dice Labastida a Joel “gracias señor secretario” le responde Joel que se retira y a su asistente le expone todo, le deja copia de los documentos y le vuelve a preguntar “¿señor cuando venimos por la respuesta?”, “en una semana” le contesta.

A la semana regresa Joel, se anuncia y le mandan con la Lic. Silvia Piso Joo “Señor de la Rosa?”, servidor, “a nombre de quien hago el escrito de la cancelación del Establecimiento Público Federal”, (se le cayeron los pantalones, comentaría Joel después), a nombre de Joel de la Rosa y les entrega el escrito, eso, recuerda Joel fue gracias al apoyo de Don Joaquín, de Chava Barragán y sobre todo del Secretario Labastida Ochoa, “mis respetos para ellos que se dieron cuenta que teníamos la razón” destaca De la Rosa González.

Este domingo 20 de abril se cumplen 31 años cuando la Dirección General de la Industria para estatal del Azúcar, Papel e Industrias Diversas a cargo de la Lic. Silvia Piso Joo envió el comunicado a Joel de la Rosa González en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, el cual fue recibido por el propio líder cooperativista en México D.F. en el cual adjuntaba un oficio de la Secretaria de Programación y Presupuesto en el que se le informaba que se había procedido a cancelar la inscripción del organismo descentralizado denominado Establecimiento Público Federal Ingenio Mante Numero 18, 272 en el Registro de la Administración Pública Federal.

Aunque para la postulación del gerente Cervantes Gudiño enviado por la Secretaria de Trabajo como Gerente ya se había consultado sobre su aceptación a los directivos cooperativistas, fue a partir de la zafra 83 -84 cuando, ya con la liberación conseguida por Joel se nombro al primer gerente Ing. José Chí Ríos, C.P. que opero con un comité gerencial integrado por el C.P. Antonio Castillo Rivera, Manuel Reta Cervantes, C.P. Javier Vázquez Escalante, siguiéndoles Manuel Reta Cervantes y C.P. Javier Vázquez Escalante 1984 1987 y el sindico Lic. Juan Manuel Gómez Mendoza 87 al 90, que junto con traidores cooperativistas y confabulado con el gobierno estatal y federal fraguaron la fraudulenta quiebra en 1991, cuyo betún y oropel de atropellos, impunidades y perversidades están exhibidos en la demanda de daño patrimonial que está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La lucha por la autonomía cooperativista tiene varias historias aquí dos de ellas las pretendías imposiciones de Manuel “Chato” Ibarra y Conrado Díaz.

NO, A LA IMPOSICIÓN DE MANUEL EL CHATO IBARRA

En se trascurso del 82 a Joel le manda llamar el director de Patrimonio Nacional en aquel entonces Leónalazraqui, que se trasladara inmediatamente a México, y tan pronto fue posible junto con integrantes de su equipo partió al DF y al llegar a la central de autobuses fueron directo a las oficinas de Patrimonio.

“Qué bueno que vinieron para decirles que el periodo de Cervantes Gudiño ya termino y que ahora, hemos designado a Manuel Ibarra como el nuevo gerente de la Sociedad Cooperativa, vaya y comuníqueselo a la gente” era un viernes y señalaba que el lunes llegaría dicho personaje a Mante.

Joel le contestó porque usted no va usted y se los comunica, “porque tú eres el líder” le responde fíjese como me cae la noticia, Cervantes Gudiño está trabajando bien, lleva buena zafra y tiene la organización completa, salvo 68 gentes de la parte contraria, señaló De la Rosa y como si no le escuchara el titular de Patrimonio siguió en su ordenamiento, “es tu labor”.

Correcto, ahorita no hay avión para regresarnos mañana hasta dentro de tres días, afirma Joel “no te apures” agarra el teléfono León Alazraqui y se comunica con alguien y cuelga, luego les dijo “ustedes mañana se van al hangar tal los recibirá el capitán fulano el los trasladara a Tampico”.

Joel le dice lo vamos a hacer, pero yo no me hago responsable de los hechos de sangre y usted va a ser el responsable, se fueron, llegaron a Tampico con 5 gentes, alquiló Joel una combi en la que se trasladó a Mante , en donde llegó directo a la casa del compañero Tungo Martínez, era sábado y ya eran las 22:00 horas.

Había varios colaboradores a los que de inmediato Joel giro instrucciones “tú has esto, tu esto otro, para mañana quiero sonido, vamos a citar una junta urgente en el edificio social, se cumplieron las ordenes que dio y en la reunión les comenta lo que le dijo León Alazraquique ya no estaban para recibir gerentes en nosotros esta la decisión que es lo que vamos a hacer, les señaló luego habla Manuel Mayorga y dice “usted es nuestro jefe y usted decide”, se levanta Valente Moreno, Izaguirre y otros y coinciden con Mayorga.

En la mañana todo mundo debe de estar en las oficinas ahorita en la tarde vamos a hacer un templete para ponerlo en la entrada de las oficinas y vamos a hacer una “V” con carros camionetas hasta donde está el primer tope para llegar a las oficinas, ¿de acuerdo?, les pregunta Joel“ de acuerdo” le responden.

Por la mañana De la Rosa queda asombrado, a las 7:00 A M ya estaba el templete, la tarima el micrófono , a las 8:30 o 9 de la mañana va llegando Manuel Ibarra, el alcalde Lauro Saavedra, LeonAlazraqui y otro equipo cerca de 20 lambiscones que llevaban por un lado cuando llegaron al tope Joel les dijo por el alta voz ¡Ni un paso más¡ si lo da será el responsable de los hechos de sangre.

Había un grupo de 60 personas que estaban a 30 metros que gritaron y trataron de intimidar, hubo golpes, ¡Les dije!, esto es el inicio de lo que les estoy diciendo, señaló Joel, luego un rato de calma, mandan una comisión, querían una plática en la Casa Uno,(donde vivían los gerentes del Ingenio en turno) Joel acudió acompañado de varios y ahí le dice al Lic. Ibarra a usted le toco bailar con la más fea, los cooperativistas no quieren aquí a ningún gerente, somos autónomos, “pero mira el escrito”, le responde El Chato Ibarra así venga firmado por el presidente te de la república no aceptamos ningún gerente reafirma Joel

Manuel Mayorga le lanza un comentario a Ibarra “No creo que tenga bunas piernas para ser jinete” y le contesta Manuel Ibarra “yo te demuestro que tengo buenas piernas para ser jinete aquí o allá afuera”.

Joel interviene y le dice calma Licenciado se trata de llegar a un arreglo no de pleito, y se salieron, un tiempo de calma, y escuchan que Manuel Ibarra le dice a León Alazraquí “si he sabido que el nombramiento que me diste me traías con esta bola de grillos, allá mismo te hubiera mandado a chingar a tu madre” palabra textuales de Manuel Ibarra.

A Joel traían dirigido el escrito del nombramiento de Manuel Ibarra sobre esto el mismo Joel les cuestiona “cómo es posible que el escrito viene dirigido señor Joel de la Rosa Presidente del Consejo de administración,… le comunicamos que con esta fecha debe de recibir al gerente nombrado por el gobierno,… ¿ahora si soy presidente?, ya no soy espurio?, Ni con ese escrito van entrar”, remarcó

Fue mucha discusión, al final, Manuel Ibarra tuvo que irse con unos 10 a o 15 gentes que traía a su alrededor, esa vez demostraron los cooperativistas una vez más las agallas que tenían para defender su cooperativa.

LA INFRUCTUOSA IMPOSICIÓN DE CONRADO DIAZ

Pero no se quedaron callados a los tres meses mandan a otro gerente, Conrado Díaz y llega directamente a las oficinas y con el grupo pequeño que tenía la innombrable, secuestran a Antonio Castillo, que era el contralor y se lo llevan al banco para firmar el asiento de las firmas mancomunadas entre Conrado Días, Antonio Castillo y Javier Vázquez.

Joel de la Rosa recuerda que Filomeno Rentería se asustó, y que le dijo calma luego tomo el teléfono le hablo al jefe de personal al que le dijo sácame al personal de talleres saca los autobuses y los que traían carro

Joel encabezando el contingente se fue directo a Banamex, les buscaron, no estaban, Joel preguntaba ¿dónde tenemos cuentas?, “En Santander y raudos llagaron estaba por la calle Juárez , ahí estaban, en la puerta, habían tres, Alejandro Pomares, Bravo y Oscar Barragán, llega Joel encabezando el grupo, hace un lado el saco y enseño su pistola, no le dicen nada y se mete al banco, atrás de él venían Severo Céspedes Abundis, Blas Sandoval y el trabajador Efraín Hernández , ya estaba para firmar el escrito de firmas mancomunadas Toño Castillo Rivera, Joel le arrebata el documento, que vas a hacer pendejo, se lo hecha al saco y le dice vámonos a la chingada, se levanta Conrado y dice “Oye Joel”, Efraín le suelta un puñetazo y lo avienta dos tres metros.

Levanta a Toño y se lo trae Joel, no se vuelva a meter con nosotros se las va a ver muy dura, le dice a Conrado, ve a Javier Vásquez y le dice tu qué esperas vámonos o ¿estás de acuerdo con ellos? ¡Vamos!

Conrado estaba hospedado en el hotel Monterrey, como a los cuatro días le llega a Joel un telefonazo a la casa, en donde iba a bañarse y cambiarme de ropa, contesta, le dice el licenciado Garza Flores, “Joel, Conrado quiere platicar contigo”, le dijo correcto vengan en media hora, me voy a bañar, no salía del baño y ya estaban ahí, Conrado le dice “abre la puerta súbete adelante Joel , No me siento atrás le contesto, sonó las quijadas a su pistola y se siento atrás,¿A dónde?, le preguntan, dale por ahí, salieron del Mante llegaron a Antiguo Morelos y en la entrada del terreno de Manuel Mayorga, se pararon, Joel abrió ¿de qué se trata?, Conrado contestó “voy a entregar en tres meses el establecimiento público”, Joel se río por dentro , ¿Y yo que?, cuanto me vas a ofrecer a mí, “te parece bien 7 de los grades”, oye me tienes tazado muy bajo, “10”, No, le dijo Joel dame 40 de los guardes y dámelos en efectivo, Conrado ve al licenciado y le pregunta ¿podemos conseguir ese dinero? dice si con la cabeza, “no se diga más vámonos”.

Eran las 3 de la tarde “Te espero entre las 7:30 y 8:00 de la noche en Los Arcos” le dice Conrado a Joel al dejarlo nuevamente en su casa, Joel de inmediato va al Consejo reúne las cabezas y les platica, el ofrecimiento de los 40, de todos lo acontecido y que les esperaban entre 7:30 y 8:00, acordaron rechazar estos recursos fijándose la idea de no aceptar gerentes.

Joel miro el reloj y dijo ya es hora así es que vámonos, Manuel Mayorga le dijo “lo sentimos, pero usted no va, vamos a ir nosotros, “que mensaje le manda” dile que si no se va hoy mismo mañana lo voy desnudar subir un burro lo lleno de plumas de gallina y lo voy a exhibir en el pueblo sentenció Joel.

Se va la comisión preguntaron por el cuarto de Conrado tocaron la puerta de parte de Joel, se asoman por la ventana y vieron como tapo con la almohada todo el billete, “díganle que me espere en la cafetería” grito Conrado quien luego llegó y pregunto por el líder De la Rosa.

“El líder nos mandó a nosotros”, “¡ha!, ¿ya les dijo que es necesario que entre a la cooperativa para cancelarles el establecimiento y dejarles buenos números?” ,Manuel Mayorga le contestó “váyase a chingar a su madre, él no se vende por ningún precio y nos dijo que si no si va a la noche mañana lo van a exhibir”.

Al otro día al saber que estaba aún en Mante, Joel saco la gente de los talleres y partieron hasta el Hemiciclo a Juárez en la plaza principal eran las 2:30 de la tarde los obreros salían a las tres, con micrófono en mano Joel le dijo al presidente Lauro Saavedra.

Venga con nosotros señor presidente para que sea portavoz ante el gobernador de lo a que vamos a decir Lauro Saavedra accede sale de la presidencia y les escucha es un capricho del gobierno mandarnos gerentes, nos mandaron uno ya se fue, nos mandan otro y sigue terco ahorita vamos por él, lo vamos a encuerar y a exhibir en la plaza.

Y diciendo y haciendo, la gente en contra ruta salió corriendo hasta el hotel Monterrey salió Carlos Villarreal y les dijo “no me hagan destrozos por favor” de donde agarraron piedras y palos no sé, “aquí no está Conrado pueden pasar revisar”, creemos en tu palabra le dijeron y se retiraron, otro día se supo que Conrado Días cuando supo que iban por él se fue a esconder enfrente donde vendían pizas y esa misma noche se fue a México.

Cuarto Poder de Tamaulipas/