DIF ESTATAL Y MUNICIPAL, GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO FIRMES EN EL IMPULSO, APOYO Y ORIENTACIÓN A LA JUVENTUD

• Magistral conferencia de “Mi Historia puede cambiar tu historia” dirigida a miles de jóvenes de nivel medio superior lo confirma.

Como parte del acercamiento que el gobierno del estado que encabeza el Lic. Francisco Javier García Cabeza De Vaca ante la necesidad de crear una conciencia en los jóvenes sobre temas como las drogas y sexualidad en coordinación con el sistema DIF Tamaulipas que preside la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca se realizó con el apoyo del gobierno del cambio en esta ciudad que preside el Ing. Juan Francisco Leal Guerra la conferencia “Mi historial puede cambiar tu historia” en la explanada del CBTis 15.

Contando con la participación de más 2000 alumnos de los sistemas medios superior así como secundaria se realizó la conferencia Mi historia puede cambiar tu historia en donde se contó con la asistencia del maestro Edmundo José Marón Manzur director general del Instituto de la juventud de Tamaulipas, quién en su mensaje habló sobre los peligros que tienen los jóvenes ya sea por drogas y otros distractores los cuáles pueden hacerlos caer en vicios los cuales se pueden prevenir mediante el estudio, los valores los cuáles tienen que ser fomentamos desde el hogar por lo que los exhortó a seguir poniendo el máximo esfuerzo y prepararse para el futuro.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra al compartir el mensaje que desde gobierno del estado desea que llegue a todos los jóvenes de Tamaulipas y en especial los de este municipio el Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, les dijo que son y serán siempre prioridad en todos los temas ya que se desea que la preparación escolar y los valores familiares estén siempre presentes y que por medio de conferencias como estas impartidas por el francés Hanns Myhulots, quién daría un testimonio de vida y de superación ante los vicios que pueden ser la destrucción de los jóvenes, reafirmó que estos son el futuro de esta ciudad y del estado que tamaulipecos como los hoy reunidos en este lugar son la promesa para lograr el cambio que esta ciudad y municipio necesita.

Al término de la conferencia impartida por este misionero católico el cual comparte el mensaje de superación y logro con jóvenes así como su experiencia de vida, en su mensaje, Hanns es claro llenar vacíos con sexo y droga solo brinda destrucción cárcel o muerte, por lo que en su mensaje el fomentar los valores familiares y dedicarse al estudio sin descuidar temas como la amistad el respeto la tolerancia llevarán al triunfo profesional cuando profesionistas de éxito, la comunidad estudiantil recibió con júbilo y emoción las palabras del conferencista logrando con éxito que sus palabras llegarán a los jóvenes reunidos en este lugar.

La presidenta del sistema DIF profesora Juanita Lara de Leal fue la encargada de entregar el reconocimiento a Hanns Myhulots no sin antes conminar a todos los presentes a no dejarse caer por los vicios y problemáticas que pueden cómo jóvenes enfrentar, si no a esforzarse a luchar diariamente en sus estudios apoyar a sus familias ser mejores hijos y estudiantes y con ellos triunfar en lo que se propongan.

En este importante evento estuvieron presentes directores de área, el secretario del ayuntamiento Juan Gerardo Cruz Ramos así como la primer síndico del ayuntamiento C.P. Norma Lilian Benavides Rodríguez, regidores autoridades educativas y la anfitriona la directora del CBTis 15 químico Dora Alicia Núñez Torres.

