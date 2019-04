DECLAMADORES ANTORCHISTAS LOGRAN RECONOCIMIENTO

Mención honorifica para Marina Moreno Andrade, en el XI Concurso Nacional de Declamación que se llevó a cabo este fin de semana, en el Teatro Metropolitano del Centro de Convenciones, en la Ciudad de Querétaro.

En entrevista con Marina Moreno, nos platica cómo fue su experiencia en esta justa cultural, dijo tener la oportunidad invaluable de participar en un evento de tal magnitud, viajar como viajaron tantos participantes, los mejores declamadores del país representando en sus diferentes categorías con la idea de obtener un lugar para sus estados.

Señaló, que en su caso personal era ya un triunfo pisar ese escenario majestuoso y brindar su interpretación, “es algo que agradeceré siempre a quien me ha brindado su foro y su confianza a Antorcha Campesina, saber que así como a una servidora, se trabaja, y se sensibiliza al pueblo, a los niños, a los jóvenes, a los colonos y activistas en este arte, que para la sociedad en general pareciera estar olvidado y que sin embargo se replica en todos los estados por los conocedores e impulsores del arte de la palabra”.

Como lo dijo el Maestro Aquiles Córdova Morán en su discurso inaugural “el poeta ve el pasado, el presente y el futuro del pueblo, el declamador hace el milagro de extraer de la tumba del libro la poesía escrita para volverla hacer eficiente, transformadora de hombres y mujeres que fue el propósito de quien creo la poesía y el pueblo tiene que saberlo, tiene que escuchar poesía a sabiendas de que fue creada para él”.

Manifestó que le impactó el discurso del Maestro Aquiles Córdova Morán, “dentro de todo su discurso también me impactó mucho al momento en que dice -declamar no es tan fácil, no cualquiera es un buen declamador-, lo que sí es cierto es que es una obra revolucionaria de primerísima importancia la declamación, el declamador revive lo que está muerto, vuelve a convertirlo útil con sus declamaciones si logra eso, habrá cumplido su misión”

Reconoció que tuvo dudas al elegir su poesía, “he de reconocer que se tuvieron dudas sobre el poema a declamar, pues estuve por decidirme entre el poema Sursum o sembrando, y al ver los aspectos a calificar me decidí por Mater Admirabilis porque estaba convencida de cubrir con buen nivel los aspectos a calificar en la convocatoria y hubo algo que pasó por mi mente al escuchar el discurso del Maestro Aquiles Córdova Morán, cuando dijo una parte de un verso, verso que era el de mi poema y no pude menos que saber qué había elegido el poema correcto y que al enumerar los beneficios que deja la poesía y la declamación regreso aquí a mi Ciudad Victoria, convenida de continuar mi trabajo con los niños, jóvenes y adultos, que sientan el amor por esta magnífica manifestación del arte, y del compromiso como lo manifestó el Ing. Juan Manuel Celis Aguirre en la clausura de replicarlo en nuestro pueblo”.

Resumió que se siente feliz, “porque para declamar se tienen que tener muchas habilidades y capacidades y que el jurado conocedor te la reconozca y además te las premie, no puede dejarte sino la satisfacción por el trabajo cumplido, orgullosa de representar a mi estado y agradecida con el Movimiento Antorchista por darme la oportunidad de seguir trabajando en mi pasión, el arte de la palabra hablada”.

Envió un mensaje a los declamadores, “siéntase con la responsabilidad de revivir al poeta, de volver a darle vida a los pensamientos y a las emociones del creador, de que el pueblo lo entienda, lo sienta, se ría, se emocione”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/