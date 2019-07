CUARENTA Y CINCO AÑOS ALUMBRANDO A MÉXICO VEINTIOCHO A TAMAULIPAS

Carlos Martínez Leal

¿Cómo se va a llamar la organización?… yo propongo que se llame “Antorcha Campesina”, “la que alumbra el camino”. Y así ha sido, Antorcha Campesina, hoy Movimiento Antorchista Nacional (MAN), en 45 años de existencia ha cumplido con la tarea de iluminar el camino de millones de mexicanos, pero ¿De qué camino hablamos? ¿Porque se necesita luz para transitarlo? ¿Es que esta obscuro? ¿Es que no se puede transitar? En efecto el problema que se presentaba hace 45 años a un grupo de mexicanos, no más de 30, era mostrar en la práctica, en los hechos los pasos a seguir para hacer realidad sus sueños, que eran la síntesis de los sueños del pueblo pobre de México: “… Yo sueño con un mundo de luces solamente, donde el hombre trabaje y viva sin llorar.

Donde todos los seres tengan pan y vestido; donde todos los niños tengan aula y hogar”. Un México sin pobreza.

En el municipio sureño del Estado de Puebla, Tecomatlán, el más atrasado y marginado –en ese tiempo– de los 217 municipios poblanos, nació hace 45 años, Antorcha Campesina, encabezados por un joven profesionista, otros profesionistas, maestros y campesinos formaron el primer grupo antorchista, el cual con un programa sencillo pero científico, que partía del conocimiento de la historia mundial y de la historia de México, llamaba a los campesinos a organizarse contra la injusticia que significaba la existencia de casi 46 millones de mexicanos sumidos en la pobreza, de los casi 60 millones de la población total en 1974, lo que representa el 76.4% (Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004/Székely/ http://eltrimestreeconomico.com.mx), en un país con grandes recursos.

Así describe la situación del país hacia el año de 1970 el Dr. Carlos A. Tello Macías. “…los desempleados se acumulaban rápidamente y la satisfacción de las necesidades de servicios educativos, médicos, sanitarios y de vivienda tenían un retraso, de lustros. El desarrollo de transporte por carretera no había arrancado de la marginación a vastas áreas rurales del país y el estancamiento de los ferrocarriles se convirtió en un cuello de botella para las actividades ya establecidas. El petróleo y otros recursos se tenían que importar (a pesar de tener en abundancia en el país) en cantidades crecientes. La generación de energía eléctrica, la producción petrolera, la siderúrgica y la minería se detenían ante cuestiones financieras, la autosuficiencia en materia de producción de alimentos, se hizo insostenible a causa de la descapitalización del campo, de la lenta expansión de las áreas bajo riego, del ostracismo de los agricultores de subsistencia. El estancamiento en el crecimiento del mercado interno: poco podían comprar los obreros con salarios tan bajos y mucho menos los campesinos cuya remuneración se vino a la baja de manera persistente…” (Tello C. La Economía política de las finanzas públicas: México 1917-2014. UNAM. Pág. 279-281).

Después de 45 años de la aplicación de dicho programa –por los antorchistas– ahora en todo el Territorio Nacional, en los 32 estado de la República Mexicana, han construido una organización que agrupa a más de 3 millones de mexicanos, mismos que se reúnen, que luchan por transformar sus comunidades y esa lucha los ha llevado a la conclusión de que es posible en el marco de las garantías de la Constitución Mexicana, llamar a los mexicanos, llamar al pueblo trabajador y mostrarle lo hecho hasta ahora, pidiéndole que él también se organice, que él también se sume a la gran tarea de acrecentar el número de antorchistas para poder llegar a 10 millones de mexicanos organizados y construir el arma política que nos permita luchar, por conducir el desarrollo de nuestro país, México.

En el estado de Tamaulipas cumplimos 28 años, el número de antorchistas ha venido creciendo, y por lo mismo han logrado con la lucha por mejorar sus comunidades, ejidos, pueblos, colonias y centros de estudio, construir un fuerte movimiento capaz de:

1.- Contar con grupos organizados en 30 de los 43 municipios del estado, mismos que enarbolan un programa de trabajo para mejorar las condiciones de infraestructura productiva, de servicios, de agua potable, drenaje, de salud, de educación, de mejoramiento de vivienda, de lotes, de pavimentación, de deporte, de esparcimiento. Toda esta actividad desplegada en estos 28 años.

2.- Destacar a un sinnúmero de tamaulipecos entre los campesinos, colonos, obreros, maestros, estudiantes, amas de casa, comerciantes, transportistas, que han hecho suya la tarea de dirigir la lucha por transformar sus comunidades y/o centros de trabajo.

3.- Presentar candidatos de elección popular en dos municipios por la Presidencia Municipal: en el municipio de Jaumave y en el municipio de San Carlos.

4.- Unir y hermanar un número importante de tamaulipecos humildes, honrados, trabajadores, visionarios que no solo han hecho suyo el programa de lucha de los antorchistas del estado, que los mantiene atentos a las directrices y a las tareas que se programan de manera estatal, sino también de manera nacional por los organismos de dirección del Movimiento Antorchista Nacional.

5.- Reconocer como líder indiscutible de este gran movimiento, por su entrega, por su dedicación, por tener el conocimiento y saber guiar y conducir la lucha del pueblo pobre de México, al joven profesionista que hace 45 años, encabezaba en el Municipio de Tecomatlán la creación del primer grupo de Antorcha Campesina, el Ingeniero Aquiles Córdova Morán.

Todo esto que parece sencillo, lo es, pero esa sencillez se la da la fuerza titánica, inagotable del pueblo trabajador, fuerza invencible capaz de transformar su realidad y construir su propio bienestar. Siempre y cuando haga suya la ciencia que explica las leyes del desarrollo social y guíe y oriente sus pasos y acción a través de ellas. Y aquí se ve la importancia de contar con el intelectual más lúcido y comprometido con el pueblo de México.

Sí, esa es la tarea que ha cumplido, viene cumpliendo y debe seguir cumpliendo, la organización que “alumbra el camino”; Antorcha Campesina, camino que hace 45 años parecía obscuro, sinuoso, difícil de transitar y que hoy –sin caer en el triunfalismo falso, sobreestimado o ramplón– podemos decir, que el hecho de perseverar en construir la organización de los pobres de México, y que está realmente los agrupara y, a través de su lucha mejorará su existencia, ha creado, ha alumbrado el camino a seguir por los mexicanos deseosos de acabar con la pobreza, la marginación y la desigualdad de más de 100 millones de mexicanos, de los 126 millones que conforman actualmente la población de nuestro país.

No se equivocó Margarita Morán Velíz al proponer el nombre de la naciente organización hace 45 años. Y no se equivocó el Ingeniero Aquiles Córdova Morán al dedicar su empeño en la construcción del arma política del pueblo pobre de México que le llevara a este –tarde que temprano– al frente de la dirección del país.

¡Eso estamos celebrando los antorchistas de México!

Iniciamos la celebración este 11 de agosto, reuniendo 100 mil antorchistas en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, con comisiones provenientes de los ocho estados que conforman el Regional Norte del Movimiento Antorchista: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, que aportará el mayor contingente.

Así como la concentración de todos los antorchistas en sus regiones, municipios o comunidades para seguir en vivo la transmisión del evento en San Luis Potosí y escuchar el mensaje de nuestro líder nacional el Ingeniero Aquiles Córdova Morán, así como las palabras de nuestro líder regional el Licenciado Lenin Campos Córdova.

Se celebrarán seis eventos regionales a lo largo del año: 11 de agosto, San Luis Potosí; 25 de agosto, Morelia, Michoacán; 13 de octubre, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de octubre, Tijuana, Baja California; 10 de noviembre, Puebla; y 24 de noviembre, Zócalo, Ciudad de México (CDMX).

Es este un gran acontecimiento para nuestra Patria pues es la movilización genuina del pueblo, producto de 45 años de lucha decidida e incansable, con metas claras y objetivos reales de alcanzar, para ir templando y formando, construyendo el acero irrompible pero flexible del arma capaz de llevar al pueblo de México por un camino –si bien difícil y con recovecos– alumbrado por la teoría científica del desarrollo social.

Que esto es una necesidad urgente y perentoria lo dice la situación que vive nuestro país, con la actual administración que preside el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido el Movimiento de Regeneración Nacional, con su programa de la cuarta transformación –que adolece de cientificidad–, pues no pasa día en que comprobemos que se dice una cosa, pero se hace otra, por ejemplo: en su campaña el Sr. Presidente, dijo que lo acusaban de que iba a quitar el “Programa Prospera”, y el juro y perjuro que eso no pasaría, sin embargo hoy se quejan cientos de miles de mexicanos que han perdido dicho apoyo, el cual ya no existe. La cancelación del programa de las Estancias Infantiles, que afecto a miles de madres trabajadoras que son quienes sostienen su hogar. Los miles de despidos de trabajadores de gobierno cuyo salario era bajísimo, pero que lo perdieron de la noche a la mañana. La caída del empleo, la pérdida de recursos para el campo, la no programación de recursos para obras de infraestructura y de servicios, aulas, clínicas, drenaje, agua potable, es decir, la cancelación del ramo 23, etc. etc. con lo cual la consigna “primero los pobres” ha quedado como eso, como una mera consigna.

Días aciagos vivirá nuestra Patria y el pueblo pobre de México está llamado a no volver a equivocar el camino, a evitar una regresión en su desarrollo, el camino es hacia adelante no hacia atrás, por ello la necesidad de contar con quien alumbre el camino. “Antorcha Campesina”, el Movimiento Antorchista Nacional, La Organización de los Pobres de México.

Cuarto Poder de Tamaulipas/