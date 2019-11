COOPERATIVISTAS DEL INGENIO MANTE RATIFICAN CONSEJOS Y AL APODERADO LEGAL JORGE JOEL DE LA ROSA RAMÍREZ

• En asamblea de segunda convocatoria revocan poderes otorgados con anterioridad e impugnan asamblea del 30 de junio del 2019.

• La verdadera lucha cooperativista “Joel de la Rosa González” da cumplimiento al marco legal requerido para cerrar acuerdos y negociaciones finales.

• Al agradecer la fe y la confianza en su persona, Jorge Joel aclaró: “Esta Lucha Social Autónoma, no es de partido, no es de colores, no es de proyecto político personal, es de ustedes”

ALFREDO GARCÍA BECERRA

EL MANTE.- En trascendente asamblea que en segunda convocatoria realizaron los miembros de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, de manera unánime, ratificaron sus consejos de administración y Vigilancia nombrados en asamblea de socios el 10 febrero de este año y el poder legal otorgado por el Consejo de Administración el pasado 7 mayo a Jorge Joel de la Rosa Ramírez.

En esta verdadera lucha cooperativista, denominada “Joel de la Rosa González” en la que se le tomo la protesta al apoderado legal, los socios también revocaron los poderes otorgados con anterioridad a partir de esta asamblea e impugnaron, por no sustentarse en las bases constitutivas de la sociedad, la asamblea celebrada el pasado 30 julio.

Jorge Joel al agradecer la fe y la confianza ratificada en su persona para seguir representándoles, resalto la lealtad y voluntad de los guerreros que siguen en esta lucha, ajena a pensamientos personales, ambiciosos y vulgares, señalándola como una Lucha Social Autónoma, que dijo, “no es de partido, no es de colores, no es de proyecto político personal, es de ustedes”.

Al reiterar el compromiso que asume con la familia cooperativista para dar resultados en este reclamo de justicia y lucha social que saco de la oscuridad su señor padre, que hace 8 días partiera al eterno oriente, remarcó “Joel de la Rosa González sigue vivo en mi corazón y pensamiento que tengo una tarea que vamos a terminar”.

En esta asamblea en donde también se aprobó por votación la exclusión de los ausentes socios, de los reclamos y beneficios obtenidos en la lucha, se reconoció y aplaudió la presencia de los cooperativistas Evaristo Paz, Rito Baltazar, Clemente Loredo, Agustín Vizcaíno, Pablo Cano que se suman a esta verdadera lucha social autónoma.

Una vez dado cumplimiento al marco legal requerido para cerrar acuerdos y negociaciones finales en las instancias federales con las aprobaciones unánimes de esta asamblea participativa, las voces de los socios se multiplicaron reconociendo el legado del precursor de esta lucha, QEPD y de los logros que en 5 meses ha alcanzado en las negociaciones con la SEGOB, Gobierno de la República y Derechos Humanos su hijo Jorge Joel.

Los presidentes de los Consejos de administración y Vigilancia Fernando Ambriz García y Anselmo Hernández Ruiz agradecieron la confianza depositada en ellos y ratificaron su compromiso con la lucha cooperativista que amalgama la defensa de los intereses obreros y campesinos que dejaron los mejores años de su vida en la fábrica de azúcar y en el surco cañero y que fueron vejados en 1991 con la quiebra fraudulenta de su máxima fuente de ingresos El Ingenio Mante.

Con rumbo y estrategia definida, el ejército cooperativista con sus mandos, consejeros y apoderado legal al frente, dejaron en claro, con renovados bríos que ninguna demanda interpuesta quedara sin resolverse, que en vida hiciera Joel de la Rosa González, tanto en instancias locales, estatales e internacionales como fueron, personales, por bienes injustamente expropiados, fideicomisos y por daño patrimonial.

Cuarto Poder de Tamaulipas/