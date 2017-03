CONCLUYE ESTATAL DE JUDO

Veintiocho judocas logran su clasificación.

Ciudad Victoria,Tamaulipas.- Con todo éxito se llevó a cabo este fin de semana el Campeonato Estatal Selectivo de la disciplina de Judo para categorías infantiles. El Club de Regatas Corona fue la sede del torneo, que reunió a participantes de los municipios de Reynosa, Victoria y el anfitrión, Tampico.

De acuerdo a lo informado por el Comité Técnico del certamen a cargo de la profesora Cecilia Martínez Aguilera, 28 judocas forman la selección tamaulipeca de las categorías Pre Infantil, Sub 13 y Sub 15 que del 6 al 8 de abril habrá de participar en el Campeonato Nacional Tomoyoshi Yamaguchi en la capital de Campeche, último filtro para establecer el ranking nacional y conocer a quienes estarán presentes en la Olimpiada Nacional 2017 donde también se otorgarán puntos rumbo al Campeonato Panamericano Infantil Sub 13 y Sub 15.

Clasificados a la selección tamaulipeca de Judo Categorías Inferiores:

Categoría Pre Infantil

Nombre División Municipio Cyntia Vázquez Ortiz 21 kg. Victoria Sandra Martínez Hernández 24 kg. Victoria Frida Maya Weinhann +33 kg. Tampico José Carlos Pablos López 25 kg. Tampico César González Castillo 28 kg. Tampico Andy Hernández Hernández 31 kg. Victoria Víctor Calzada Barrera 35 kg. Tampico Kevin Lara Cepeda +35 kg. Victoria

Categoría Sub 13

Nombre División Municipio Regina Hinojosa Ortiz 31 kg. Victoria Miranda Fuentes Moncada 38 kg. Victoria Karla Hernández Clemente 47 kg. Tampico Emiliano Arizpe Beltrán 28 kg. Victoria Eduardo Sagastegui Becerra 31 kg. Victoria Raúl Corona Pizano 34 kg. Reynosa José Rubén Pablos López 38 kg. Tampico Jorge Morales Montalvo 42 kg. Tampico Antonio Moctezuma Arzola 47 kg. Tampico Rodolfo Antonio García +52 kg. Tampico

Categoría Sub 15