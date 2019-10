CONCIENTIZAN EN XICOTÉNCATL CON “ZUMBATÓN ROSA” PARA PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA

Xicoténcatl, Tam.- Decenas de mujeres se dieron cita en la explanada de la plaza principal, para participar en el “Zumbatón Rosa”, que organizo el Ayuntamiento de Xicoténcatl que preside la alcaldesa Noemy González Márquez a través del DIF Municipal que dirige la C.P. Luna Marisol López Barrón y que promueve el DIF Estatal que preside La Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Dicha actividad fue con el propósito de promover la activación física como medida preventiva contra el cáncer”.

“Para esta administración y el DIF, es prioridad formar parte de grandes acciones para fortalecer y cuidar la salud de las mujeres de Xicoténcatl y Tamaulipas, tócate para que no te toque, por una hermana, amiga, madre, hija, por mí. Cuídate, Quiérete, Examínate. Vamos todos contra el cáncer de mama no solamente en el mes de octubre si no siempre”, expreso la edil.

En este evento, se contó con la presencia de la Sra. Yolanda Vallejo de Marroquín, quien compartió con las presentes su testimonio y les brindo un mensaje de aliento a quienes vencieron y padecen esta enfermedad.

Se realizó la entrega del corazón rosa a la Asociación Mi gris de Cd. Mante y trenzas para pelucas ontológicas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/