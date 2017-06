COMUNICADO SECRETARIA DE SALUD

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En cumplimiento a las medidas de austeridad generadas por el gobierno del estado, la Secretaría de Salud reestructuró las compensaciones del personal, tras una evaluación de su desempeño como servidores públicos.

La secretaria de salud, Gloria Molina Gamboa, declaró que éstas compensaciones están contempladas por la ley y son gratificaciones que no se encuentran garantizadas además de estár sujetas a una evaluación del desempeño de los empleados de las dependencias del gobierno del estado.

Las compensaciones son ratificadas o modificadas a discreción de los superiores de cada área y para ello se toman en cuenta aspectos que demuestran un compromiso adicional a las responsabilidades originales del cargo que desempeñen los servidores.

Molina Gamboa, indicó estas retribuciones representaban ya un gasto excesivo, que se equiparaba a pagar una doble nómina.

Señaló que a partir del mes de mayo se redujo la compensación a cerca de 8 mil trabajadores, subrayando que a partir de este mes se instrumenta un esquema de evaluación periódica a todos los empleados con puestos que ameritan compensación.

Con esta medida se contará con un control más estricto en las compensaciones económicas que anteriormente se dieron a destajo a empleados sin una justificación real de por medio.

“Es muy importante que los trabajadores sepan que las gratificaciones no garantizadas no son un sobresueldo, no es una obligación de la institución para el trabajador”, precisó la Secretaria de Salud.

Molina Gamboa, afirmó tanto ella como directores de hospitales y jefes jurisdiccionales, entre otros mando superiores de confianza han puesto el ejemplo al reducir en un 50 por ciento dicha gratificación.

Finalmente reiteró que en la medida que se avance en los objetivos y metas institucionales, se analizará el desempeño de los trabajadores de salud y esto repercutirá en su gratificación económica.

Cuarto Poder de Tamaulipas/