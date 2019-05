COMERCIANTES Y CLIENTES DEL MERCADO MUNICIPAL ESCUCHARON LAS PROPUESTAS DE YELILE COBOS

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – La candidata de Movimiento Ciudadano, Yelile Cobos, dialogó y presento su proyecto a decenas de comerciantes y clientes del Marcado Municipal.

En su recorrido por los pasillos y las banquetas del exterior del mercado, Yelile saludó y platicó con la gente, recibiendo importantes muestras de afecto y compromiso con su candidatura.

“A ti sí te recibimos con gusto…”, le dijeron al entrar al primer pasillo de la esquina de las calles Guerrero y Zaragoza. Y, palabras más, palabras menos, ese mismo mensaje se lo repitieron en varias ocasiones, puntualizándole que la consideraban una candidata diferente, a lo que Yelile respondía: “Tal vez sea porque yo no soy una política de un partido que sólo viene a visitar a posibles electores. Yo soy Yelile Cobos, una ciudadana como ustedes, madre de familia, trabajadora y muy comprometida con la gente… quienes me conocen lo pueden constatar y quienes no… pues aquí estoy para que me pregunten y platiquen de lo que quieran”.

“Tal vez algunos de ustedes ya tengan definido o comprometido su voto y eso yo lo respeto; pero si aún no se deciden o no se sienten bien convencidos por el político de tal o cual partido con el que se sientan comprometidos, les pido que hagan valer su voto… no tiene caso botar el voto, sino darle sentido y valor entregándolo a favor de alguien con quien ustedes se sientan verdaderamente identificados”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/