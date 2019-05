CAMPAÑA DE JAVO NO PRENDE Y EN REDES SOCIALES LE BALCONEAN SU DESESPERACIÓN

• Molesta que le rechazan junto con el saludo que hace con el sombrero de AMLO y sus programas federales.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – La campaña del candidato de MORENA Javier “El Javo” Villarreal no prende, su paso por colonias lo hace con paso acelerado ante el cierre de puertas que le hacen y que evidencia el rechazo y hastió de la sociedad al “más de lo mismo”

Su desesperación es evidente y más que una campaña positiva le gana en las redes sociales la crítica y el balconeo de un pasado en el que le quedo mucho a deber a los electores a los que hoy les pide “otra oportunidad”

Por cierto, llama la atención del último video que subieron en las redes sociales en donde se molesta por que le rechazan junto con el saludo que hace con el sombrero de AMLO y sus programas federales.

Como en la gran mayoría de las voces morenistas que no toleran su imposición y que afirman no apoyaran su candidatura los ciudadanos lo conforman su paso y ello evidentemente molesta al ex alcalde y ex diputado local y truena lanzando más mentiras e intrigas que proyectos.

En el video balconean también su mal información al ubicar en su cólera, al ex alcalde de Ocampo Juan Enrique Liceaga como ex alcalde de Gómez Farías

Lejos de escuchar las voces morenistas Javo pregona su 52% por encima de un 7% de Jorge Salomón y de una 6% de José Refugio Espriella en el desconocido universo de la cuestionada encuesta de la cúpula de MORENA que le favoreció con su candidatura.

La fama de escándalos y protagonismo como el de su violento equipo de campaña también invade las redes sociales y si no son cachetadas, son rabietas y arrebatos que en redes sociales manifiestan su desesperación y debacle política.

Cuarto Poder de Tamaulipas/