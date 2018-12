BUENA COSECHA DE MEDALLAS PARA RAQUETISTAS TAMAULIPECOS

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una buena cosecha de medallas regresaron los raquetistas tamaulipecos al finalizar su participación en el Torneo Nacional Decembrino en Salamanca Guanajuato de bádmington.

El equipo de Tamaulipas que dirige el profesor Ángel Gallardo Rendó, consiguió sumar 5 medallas, una de oro, una de plata y dos de bronce, con lo que les alcanzo además, para quedarse con el bronce por equipos, en el torneo que se llevó a cabo del 7 al 9 de diciembre.

Los medallistas fueron; José Trejo Rodríguez, medalla de oro en la categoría sub 13, mientras que en la categoría sub 11, Eliezer Martínez Soto ganó medalla de plata y en femenil en esa misma categoría, Marely Ortega Bueno, conquistó la medalla de bronce y en la categoría sub 15 femenil se quedó con la medalla de bronce, Paola Hernández Hernández.

El resultado es positivo ya que tomaron parte equipos de 18 Estados del País y Tamaulipas está ubicado en los primeros 5.

Cabe resaltar que esta generación sigue sumando experiencia para las futuras competencias.

El Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte continúa con la preparación de sus atletas para las próximas eliminatorias de Olimpiada Nacional y mantiene firme el apoyo en cada una de sus competencias.

Cuarto Poder de Tamaulipas/