BAJA EN AZÚCAR NO AFECTARÁ: LÍDER CAÑERO

Región. – La saturación de azúcar en el mercado nacional generó una caída de cien pesos en el bulto del endulzante, sin que esto afecte los pagos de liquidación a los productores cañeros, reconoció Ángel Gómez Tapia, presidente estatal de la Confederación Nacional de Productores Rurales del ingenio El Potrero.

Aunque no señaló de cuánto es la producción azucarera que existe en el país y que causó la disminución al precio del saco de azúcar, refirió que el excedente en los mercados deriva de una buena zafra y que los ingenios abastecen las necesidades de la población, sin que repercuta en las ganancias a los productores de la gramínea.

Refirió que cuando registran escasez del producto por cuestiones económicas, el precio aumenta por la demanda que registra, sin embargo, actualmente ocurre lo contrario, lo que derivó que el bulto de azúcar de 800 pesos bajará de 800 a 700 pesos como lo externó Manuel Enrique Poy, presidente del Comité Técnico Normalización Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera.

Refirió que estos cambios no preocupan a los cañeros, debido a que consideró se trata de un comportamiento normal que no afectarán los pagos finales a productores del endulzante, pues insistió que la zafra 2017-2018 es considerada de las mejores de los últimos años por los niveles de rendimiento que no afectarán en nada las ganancias que recibirán en liquidaciones.

Citó como ejemplo que la producción azucarera que genera el estado es de 2 millones 200 mil toneladas del endulzante que coloca en el mercado nacional, pues únicamente vende un millón de toneladas a Estados Unidos, lo que representa prioridad para la comercialización local, dijo.

“No hay de qué preocuparse, los productores no registrarán pérdidas por la saturación de azúcar en el mercado, está garantizado que tendrán ganancias y no hay motivos para especular sobre este tema”, señaló el dirigente estatal.

