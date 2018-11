AYUNTAMIENTO APRUEBA LEY DE INGRESOS 2019

• En la segunda sesión ordinaria verificación plan de obra de FORTAMUN

31 de octubre de 2018

En la segunda sesión ordinaria de cabildo celebrada este miércoles 31 de Octubre, fue aprobada por unanimidad la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 que ejercerá recursos por parte del Ayuntamiento 2018-2021 a fin de generar el capital administrativo del año siguiente.

El presidente municipal de El Mante Ingeniero José Mateo Vázquez Ontiveros fue el encargado, a través de la tesorera municipal C.P. Ruth Arcelia Torres Madrigal presentar la iniciativa en la que el municipio tendrá el aporte económico de la comunidad a través del sistema general de recaudación convencional de acuerdo a la ley de ingresos establecida.

En el proyecto de ingresos 2019, el Mante obtendrá por distintos rubros, un ingreso por 325 Millones 922 mil 657 pesos que forman parte de la hacienda pública a ingresar en las arcas municipales.

De acuerdo al orden del día, la sesión se desarrolló sin contratiempos, en la cual se establecieron varios procesos de votación para validar las propuestas por parte del presidente en torno al programa de Fortalecimiento Municipal para que la obra pública se genere en el 2018 en tiempo y forma.

Los síndicos y regidores votaron también por diversas iniciativas como la propuesta y aprobación del patronato del sistema DIF municipal que preside la licenciada Coral Fentanes Mayorga, la designación del comisario del mismo organismo.

Entre otros puntos se otorgaron los poderes generales para pleitos y cobranzas con la secretaría del ayuntamiento al frente. La propuesta y aprobación de las comisiones de cada uno de los regidores del ayuntamiento en términos de los artículos 62 al 64 del código municipal para el estado de Tamaulipas.

Se integró el consejo de administración de la COMAPA de acuerdo al artículo 28 de la ley de aguas del estado de Tamaulipas; se autorizó la suscripción-convenio de comodato con la PROFECO y la CONAFOR en cada una de sus vertientes.

Así también se autorizó la celebración del contrato para la prestación del servicio de “Enrolamiento y validación biométrica” en la oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En la sesión fue autorizada la integración del comité de transparencia del R. Ayuntamiento en los términos propuestos por la contraloría municipal quien será el órgano fiscalizador al respecto.

También fue aprobada la propuesta del presidente municipal para la gestión ante la dirección de desarrollo y fortalecimiento municipal del gobierno del estado de Tamaulipas y la secretaría de gobernación en donde fue designada la contralora municipal C.P. Chyara Zac-Nicte Juárez Datrrino quien será el enlace municipal del programa Agenda para el Desarrollo Municipal.

Entre los puntos a destacar, fue aprobado el programa de obras a realizarse con recursos del fondo para el fortalecimiento municipal 2019.

Fue designado como cronista municipal el ingeniero Ricardo Enríquez Salazar por unanimidad de votos del ayuntamiento.+

Dentro de FORTAMUN se autorizó el programa de obras 2018, es decir, del cierre del año consistente en Reposición de Pavimento de concreto hidráulico de la calle Antonio Caso entre Rotaria y Cavazos, así como la avenida Rotaria entre Antonio Caso y Canales.

También se autorizó la obra de reposición de pavimento de concreto hidráulico de la calle Condueños entre Blvd. Cárdenas González y Obregón

Así también la reposición de pavimento asfáltico de la calle artículo 123 y Flores Magón de la colonia Jesús Yurem y la calle Clavijero entre Antonio Casso y blvd. Colosio.

En ellas se invertirá más de un millón de pesos y deberán concluirse este mismo año.

AYUNTAMIENTO 2018-2021

COMISIONES SÍNDICOS Y REGIDORES

1.- COMISIÓN DE HACIENDA.

C. ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL. PRIMERA SÍNDICO.

2.- COMISIÓN ENLACE GUBERNAMENTAL Y DERECHOS HUMANOS.

C. LUIS ALFONSO MARTINEZ CHABRAND. SEGUNDO SÍNDICO.

3.- COMISIÓN DE TURISMO Y FOMENTO A LA INDUSTRIA.

C. SHEYLA FRIDA PALACIOS JUAREZ. PRIMERA REGIDORA.

C. ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL. PRIMERA SÍNDICO.

C. CHRISTIAN ALEJANDRO MEDINA VILLASANA. DÉCIMO SEXTO REGIDOR.

4.- COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA.

C. JUAN FRANCISCO LEAL LARA. SEGUNDO REGIDOR.

C. BELLA LETICIA AYALA JAUREGUI. QUINTA REGIDORA.

5.- COMISIÓN DE MONUMENTOS, EDUCACIÓN Y CULTURA.

C. PAULA ELENA MARTINEZ NAVA. TERCERA REGIDORA.

C. ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO. DÉCIMA SÉPTIMA REGIDORA.

6.- COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO.

C. MANUEL MORALES BETANCOURT. CUARTO REGIDOR.

C. MIREYA PEÑA MARTÍNEZ. DÉCIMA OCTAVA REGIDORA.

C. RUTH GRACIELA GAMEZ VERASTEGUI. DÉCIMA PRIMERA REGIDORA.

7.- COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

C. BELLA LETICIA AYALA JAUREGUI. QUINTA REGIDORA.

C. GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ. DÉCIMA TERCERA REGIDORA.

8.- COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBICAS.

C. JUAN LUIS IZAGUIRRE MUÑIZ. SEXTO REGIDOR.

C. VICENTE AMBRIZ MORENO. DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR.

9.- COMISIÓN DE DEPORTES.

C. ANTONIA RUIZ VARGAS. SÉPTIMA REGIDORA.

C. ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO. DÉCIMA SÉPTIMA REGIDORA.

C. MIREYA PEÑA MARTÍNEZ. DÉCIMA OCTAVA REGIDORA.

10.- COMISIÓN DE RASTRO MUNICIPAL.

C. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REQUENA. OCTAVO REGIDOR.

11.- COMISIÓN DE JUNTAS DE MEJORAS.

C. NANCY ENRIQUEZ PEREZ. NOVENA REGIDORA.

C. GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ. DÉCIMA TERCERA REGIDORA.

12.- COMISIÓN COMAPA.

C. RUTH GRACIELA GAMEZ VERASTEGUI. DÉCIMA PRIMERA REGIDORA.

13.- COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

C. VICENTE AMBRIZ MORENO. DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR.

C. CHRISTIAN ALEJANDRO MEDINA VILLASANA. DÉCIMO SEXTO REGIDOR.

14.- COMISIÓN DE MERCADOS.

C. GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ. DÉCIMA TERCERA REGIDORA.

C. NANCY ENRIQUEZ PEREZ. NOVENA REGIDORA.

15.- COMISIÓN DE PARQUES Y JARDINES.

C. CLEMENTE VÁZQUEZ ORTIZ. DÉCIMO CUARTO REGIDOR.

C. ISIDRO HERNANDEZ NAJERA. DÉCIMO REGIDOR.

16.- COMISIÓN DE JUVENTUD.

C. GEMMA VIVIANA PIZAÑA DOMÍGUEZ. DÉCIMA QUINTA REGIDORA.

C. ISIDRO HERNANDEZ NAJERA. DÉCIMO REGIDOR.

17.- COMISIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES.

C. CHRISTIAN ALEJANDRO MEDINA VILLASANA. DÉCIMO SEXTO REGIDOR.

18.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS Y EVENTOS ESPECIALES.

C. ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO. DÉCIMA SÉPTIMA REGIDORA.

19.- COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

C. ISIDRO HERNANDEZ NAJERA. DÉCIMO REGIDOR.

C. MIREYA PEÑA MARTÍNEZ. DÉCIMA OCTAVA REGIDORA.

20.- COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

C. MIREYA PEÑA MARTÍNEZ. DÉCIMA OCTAVA REGIDORA.

C. CLEMENTE VÁZQUEZ ORTIZ. DÉCIMO CUARTO REGIDOR.

C. JUAN LUIS IZAGUIRRE MUÑIZ. SEXTO REGIDOR.

21.- COMISIÓN DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES.

C. MIREYA PEÑA MARTÍNEZ. DÉCIMA OCTAVA REGIDORA.

Cuarto Poder de Tamaulipas/