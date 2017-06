AVANZAN DIÁLOGOS CON INDEPENDIENTES, RECONOCEN LABOR DEL IETAM

Financiamiento cero, extender plazos de recolección de cédulas de apoyo ciudadano, mayor capacitación en el proceso de conformación de las asociaciones civiles para el registro, son parte de las observaciones que presentaron los candidatos independientes 2015-2016, Francisco Chavira Martínez, Héctor de la Torre Valenzuela y Carlos Rafael Ulivarri López a los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

En el segundo día de trabajo de los Diálogos con Independientes, los consejeros electorales Jesús Eduardo Hernández Anguiano, Tania Gisela Contreras López, María de los Ángeles Quintero Rentería, así como Frida Denisse Gómez Puga, Nohemí Argüello Sosa, Ricardo Hiram Rodríguez González y Óscar Becerra Trejo y el director Ejecutivo de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones, Francisco Salazar Arteaga, escucharon atentamente las experiencias de los invitados.

El primer candidato a gobernador por la vía independiente de Tamaulipas, Francisco Chavira Martínez, agradeció el trabajo que llevó a cabo el IETAM y destacó la importancia de las candidaturas independientes. Puso como ejemplo el avance que tiene el estado y el país en ese rubro, ya que hay países como República Dominicana donde ni siquiera se ubica dentro de la agenda legislativa la oportunidad de que los ciudadanos participen en las contiendas políticas por medio de esa figura.

Entre las propuestas que destacó, está la de eliminar todo tipo de financiamiento a las candidaturas independientes, pues desde su óptica ello evitaría “jugar” en condiciones similares a las que se desarrollan los propios partidos políticos.

“Definitivamente las candidaturas independientes tienen y deben de llevar la particularidad de no jugar en las mismas condiciones, porque cuando hablamos que no haya presupuesto a los candidatos independientes es para ir a una campaña en donde no se hagan compromisos y que los recursos sean destinados a obras y no a las campañas”, sostuvo.

También, consideró que por cuanto hace a la reglamentación el Instituto Electoral (en el ámbito de su competencia) estableció requisitos “considerables dentro de los parámetros normales, ya que nos da una fortaleza a los candidatos independientes para poder competir en iguales condiciones que lo que es la partidocracia, que cuenta con una estructura partidista”.

En tanto, el consejero presidente del IETAM, Jesús Hernández, explicó que “este ejercicio tiene como objetivo lograr el acercamiento e intercambiar experiencias que nos permita a nosotros como institución fortalecer los mecanismos y tramitología que significa participar por esta vía; es decir, tener elementos de información valiosa”.

A la par, la presidenta de la Comisión Especial de Independientes, Tania Contreras, reiteró el agradecimiento y sobre todo dijo que la presencia en los Diálogos de Francisco Chavira es fundamental:

“Indudablemente su participación como único candidato a gobernador es fundamental, si bien en este proceso no contempla la elección de gobernador (el del 2018), sí son experiencias que pueden nutrir mucho el esquema de normatividad”.

En el caso del alcalde independiente de Llera, Héctor de la Torre Valenzuela, recibió el reconocimiento del mismo instituto, ya que siguió los procedimientos conforme a la reglamentación y la ley electoral ubicándolo como el candidato que no obtuvo observaciones desde el registro de intención hasta la conclusión del proceso.

Por cuando hace a sus propuestas pidió ser más específicos en los tiempos con que se cuenta para la búsqueda de respaldos ciudadanos para obtener una candidatura independiente, además demandó mayor capacitación en el proceso del registro de la asociación que respalda los trabajos en esa figura.

“Ser candidato independiente es ser candidato del pueblo, yo agradezco al IETAM que nos da esta oportunidad de venir a saludarlos y que todo aquel ciudadano que tenga el ánimo de participar en las próximas contiendas electorales de 2018 por cualquier cargo y como independientes, que se acerquen al IETAM para que vayan orientando todo lo que es información”, dijo.

Otro de los participantes en los Diálogos, fue Carlos Rafael Ulivarri López candidato a alcalde por Río Bravo quien entre otros términos, coincidió en la extensión de los plazos para la búsqueda del respaldo.

“Que los plazos sean más largos como en otras entidades, caso Nuevo León, allá, la ley contempla 45 días y aquí 28 y la verdad son pocos los días para realizar este trabajo”, sostuvo el excandidato Independiente.

Ulivarri López destacó la necesidad de que el traslado de los paquetes electorales sea lo más eficiente en cuanto a los tiempos para disipar cualquier duda en la elección.

Luego de abordar esos temas en los diálogos con los ex candidatos independientes, los consejeros electorales destacaron que en el ámbito de su competencia el IETAM trabaja de la mano con quienes han vivido esta experiencia para nutrir los lineamientos que se habrán de emitir en el próximo proceso electoral.

