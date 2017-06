AVANZA PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR AL FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Concluyen fase de entrevista…

*Este miércoles iniciarán las entrevistas a quienes aspiran a la titularidad de los órganos autónomos

Diputados de las diferentes fuerzas políticas, al desahogar el procedimiento para la designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, realizaron la etapa de entrevistas a 21 candidatos, además determinaron viables para la siguiente fase a 64 aspirantes a la titularidad de los órganos con autonomía reconocida en la Constitución Política de Tamaulipas.

Las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, iniciaron el procedimiento de designación al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, declarando procedentes a 23 de 26 candidatos, quienes cumplieron con los requisitos para ser considerados en la etapa de entrevistas.

Sin embargo, es importante precisar que la aspirante Hilda Margarita Gómez Gómez, desistió participar en la etapa de entrevistas y el Licenciado Jorge Moises Terrazas, no se presentó a su reunión de trabajo, quedando exluidos.

Al realizar este lunes la evaluación preliminar de los documentos presentados por los aspirantes, los legisladores dictaminaron positivos los expedientes de los Licenciados David Ruiz Saldaña, Manuel Vázquez Canela, Rodolfo Compeán Izaguirre, Alfredo Vazzini Aguiñaga, Héctor Luis Madrigal Martínez y Juan Antonio Torres Carrillo.

Luis Enrique García Portales, Alexandro Perales Huerta, Víctor Miguel Guerra Enríquez, Alfonso Rodríguez Velázquez, Humberto Zurita Eraña, Ernesto Ferrara Theriot, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Ángel Ávila Rodríguez, Daniel Alberto Vargas Cortés y Javier Castro Ormaechea.

También, a los abogados Emilio Medrano Mendoza, Jorge Candelario Villarreal Robles, Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, Arnoldo González Herrera y Juan Carlos Ley Fong.

Cabe mencionar que estos candidatos cumplieron con los requisitos establecidos en Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, así como las bases 1 y 2 de la convocatoria, por lo que pasaron a la fase de entrevistas, ya desahogadas, donde coincidieron que para ocupar el cargo referido se debe ser una persona honesta, capaz y que trabaje en la construcción de un mejor Tamaulipas.

Asimismo, los Diputados locales escucharon el pensamiento y planteamiento de actuación de los profesionales del derecho, y los cuestionaron sobre los motivos que los impulsaron a participar en esta convocatoria, entre otros datos que tenían como fin obtener la información necesaria para emitir un dictamen final.

Los órganos dictaminadores, presididos por los Diputados Teresa Aguilar Gutiérrez y Carlos Alberto García González, excluyeron a Gilberto Esparza Reyna y Jesús Gustavo García Meza, pues no presentaron la documentación completa, así como a Ramón Esael López Cedillo, quien no cumplía el perfil, ya que su título corresponde a Contador Público y no a Licenciado en Derecho, como lo marca la convocatoria.

Concluida esta etapa, se emite un dictamen final con la lista de los candidatos que cumplieron con los requisitos y que solventaron la entrevista, nombres que se someterán al Pleno Legislativo, para que por votación por cédula se realice la designación referida.

Por su parte, las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como la de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, dictaminaron procedentes para entrevista a 64 de 71 aspirantes a la titularidad de diversos órganos con autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado.

En la revisión correspondiente para determinar a los profesionistas que acreditaron el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo, por la Constitución y las leyes secundarias correspondientes, prevaleció la transparencia y se llevó a cabo con estricto apego a las bases y legalidad, además de transmitirse en vivo por medios digitales del Congreso.

Los integrantes de estos órganos legislativos, iniciarán este miércoles las entrevistas correspondientes, 16 a la titularidad del Instituto Electoral de Tamaulipas, 14 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 15 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 11 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y 8 para el Tribunal Electoral del Estado.

Cabe mencionar que en esta fase de reuniones de trabajo, los profesionistas tendrán oportunidad de dar lectura a un escrito sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el cual está participando, así como lo hicieron los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción.

Este trabajo efectuado durante los días lunes y martes, se realizó con responsabilidad, compromiso, legalidad y con apego a los principios que se requieren para determinar a quienes se consideren aptos para ocupar tan importantes cargos, que sin duda son parte clave para la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción.

Cuarto Poder de Tamaulipas/