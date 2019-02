ASUME GERARDO PONCE LA DIRIGENCIA LOCAL DE LA CNOP

• Le toma protesta el dirigente estatal Pedro Luis Coronado

Alfredo García Becerra

El Mante. – En el marco de las renovaciones de cuadros y de dirigencias municipales que en el estado, de cara al proceso electoral, viene realizando el PRI, esta tarde en las instalaciones del Comité Directivo Municipal, rindió protesta Gerardo Ponce como dirigente de la organización CNOP.

El Dirigente cnopista estatal Pedro Luis Coronado al tomarle la protesta correspondiente, reconoció el trabajo partidista que Gerardo ha realizado en sus 15 años de militancia y dijo estar seguro que sabrá construir la unidad y el trabajo de partido.

En su mensaje a la militancia Gerardo Ponce recordando el origen de la CNOP de hace 76 años comentó que persiste el mismo objetivo del triunfo de los candidatos priistas y remarcó “Tengo un compromiso con la base priista y el pueblo del Mante, estoy muy consciente de que la última derrota que tuvimos fue motivada por el hartazgo social incluso con los militantes”

Agrego que van a demostrar que en el seno del PRI hay espíritu de fortaleza, lucha y trabajo “tenemos sufrientes guerreros y guerreras con valores, principios, transparencia con mucho amor al Mante, a Tamaulipas y México” concluyó

Pedro Luis Coronado en su mensaje a la militancia dijo que en estas circunstancias al PRI le urge su reorganización, la evaluación de sus activos, aceptar los errores y mirar hacia adelante con seguridad rigor y humildad, la tarea dijo, no será fácil, “los priistas sabremos defender la realidad, la democracia, seremos capaces de recuperar los espacios que nos han ganados, queremos que la gente honesta del estado y de Mante sean los activistas”

Dentro de los priistas que acompañaran a Gerardo en su toma de protesta anotamos al ex diputado federal Alejandro Guevara Cobos, los dirigentes del CDM Luis Gerardo Montes Vega, Georgina Lerma Castillo el ex diputado local Homero Reséndiz Ramos, los ex dirigentes del CDM, Rodolfo Sandoval Castelán, Eduardo Espronceda Galindo presidente de la Unidad Revolucionaria Mante, los regidores Cristian Villasana y Gema Iliana Pizaña. los ex dirigentes del este comité Carlos Balboa Anaya, el Lic. José Guadalupe Martínez Castañeda, Ing. Miguel Ángel Requena pt organización cívica liberal, Roberto Ramírez secretario de elecciones del CDM.

Cuarto Poder de Tamaulipas/