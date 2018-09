ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE CAÑEROS CNPR DE SAN RAFAEL DE PUCTÉ

El día 30 de agosto del año en curso, se llevó a cabo la Tercera Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Productores de Caña de la Rivera del Río Hondo AC-CNPR de San Rafael de Pucté, la cual es presidida por Benjamín Gutiérrez Reyes.

Entre los invitados especiales estuvieron el MVZ. Israel Martínez Andrade, Subdelegado de Agricultura de la SAGARPA, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Subsecretario de Agricultura de la SEDARU, la Prof. Rosario Ortiz Yeladaqui, Delegada Federal de la SEDESOL, la L.C. María Luisa Alcerreca Manzanero, Presidenta Municipal de Othón P. Blanco, el Ing. Raúl Martínez Cruz, Promotor de la Agencia FIRA-CHETUMAL, el C. Julio Fulgencio Gómez Navarrete, Secretario General, el C. José Eduardo Santiago Córdoba, Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, el C. Carlos Martín Barajas Linarte, Secretario General de la Sección 136, la Lic. Miriam Osnaya Sánchez, Directora de la Beneficencia Pública y en representación del Ing. Carlos Blackaller Ayala, Presidente de la Unión Nacional de Cañeros AC-CNPR, asistió el Ing. Juan Francisco Purata González, Secretario de Gestión y Desarrollo de la UNC-CNPR.

El mensaje de bienvenida corrió a cargo del C. Benjamín Gutiérrez Reyes, Presidente de la Asociación de Cañeros de San Rafael de Pucté, que agradeció la asistencia a las cerca de dos mil personas que se dieron cita para escuchar el informe de labores que inició con el Informe del Seguro Social a cargo del C. David Gustavo Escobar Fabian, Secretario de Seguridad Social; seguido por el Informe de la Comisión de Honor Y Justicia, a cargo del C. José E. Santiago Córdova, Presidente de la Comisión de Honor Y Justicia, continuando con el Informe de la Tesorería a cargo del C. Josué Villanueva Rico, Tesorero de la Organización, el Informe de la Comisión del Seguro Agrícola, a cargo del C. Miguel Gámez Valencia, Encargado del Seguro Agrícola, el Informe General de Resultados de la Zafra 2017-2018 y del Fideicomiso y Construcción de Oficinas, a cargo del C. Benjamín Gutiérrez Reyes, Presidente de la Asociación, dando paso a los asuntos generales para finalmente dar paso a la intervención del Delegado de la Unión Nacional de Cañeros AC-CNPR, el Ing. Juan Francisco Purata González, que en su mensaje, destacó en todo momento el poder de convocatoria y el trabajo del Presidente de la Asociación y su Comité Directivo Local, el cual ha dado muy buenos resultados a sus agremiados, convirtiéndolos en la Asociación con mayor número de afiliados en el Ingenio San Rafael de Pucté, resaltando también que a pesar de la ligera caída del precio, la producción y cosecha de la caña de azúcar, sigue y seguirá siendo un negocio bastante rentable y sobre todo redituable para el productor cañero.

La clausura de la Asamblea, estuvo a cargo de la L.C. María Luisa Alcerreca Manzanero, Presidenta Municipal de Othón P. Blanco.

Cuarto Poder de Tamaulipas/