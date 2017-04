ARRANCA OPERATIVO SEMANA SANTA 2017 PFC

• Bajo los mejores deseos de que este periodo vacacional transcurra con saldo blanco, encabezaron este inicio el inspector de la PFC Jesús Humberto Torrecillas Quintero y con la representación del presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra el secretario del ayuntamiento mantense Lic. Juan Gerardo Cruz Ramos.

En este inicio del operativo realizado en el tramo carretero frente las instalaciones de la PFC encabezaron el banderazo de arranque el comandante inspector de la PFC Jesús Humberto Torrecillas Quintero y con la representación del presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra el secretario del ayuntamiento mantense Lic. Juan Gerardo Cruz Ramos.

Acompañaron en este banderazo inicial representantes de Policía estatal fuerza Tamaulipas, el director de tránsito municipal Luis Bernardo Benavides Jiménez, así como los regidores: Lic. Noé Nájera Arias, Tec. Jesús Alberto Torres Robles, el Dr. Humberto Guerrero García, el titular del Patronato de Cruz roja delegación Mante Héctor Fernando Meraz Tovar. Y el director Regional del Centro de Emergencia de Protección Civil del estado

Entre alusivas cartulinas con mensajes para hacer conciencia sobre no exceder los límites de velocidad, no usar el celular y no ingerir alcohol al manejar, firmado por quienes les esperan en casa gracias tu hijo el comandante Torrecillas Quintero externo los propósitos de la corporación de las demás que participan en este operativo de repetir el saldo blanco alcanzado el año pasado y tras de pedir a los conductores apegarse al reglamento vial adelantó que se aplicaran sanciones correspondientes, que en el caso de quienes conduzcan en estado de ebriedad pueden alcanzar hasta los 8 mil pesos.

El representante del alcalde Leal Guerra, Lic. Cruz Ramos destacó la voluntad, apoyo e interés del gobierno municipal de coadyuvar en esta tarea, que de manera local iniciará el día de ayer y ahora en los tramos carreteros federales, para que todos los visitantes disfruten sanamente, tengan la seguridad y orientación y auxilio necesario y concluya este periodo vacacional con saldo blanco.

Cuarto Poder de Tamaulipas/