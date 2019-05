ARMANDO ARCHUNDIA EN CD. VICTORIA

El Ex árbitro mundialista asistió a la capital Tamaulipeca, con motivo de inaugurar el torneo de 1er. Copa de fútbol estatal Antorchista 2019, evento que se llevó a cabo este domingo en la cancha Enrique Borja, ubicada en el 19 Berriozabal.

Carlos Martínez Leal, dirigente de los antorchistas en Tamaulipas, reconoció la asistencia del ex árbitro internacional en la entidad, dijo que hombres como Archundia es que necesita el pueblo pobre de México, preocupado por el deporte y de construir al hombre nuevo.

Martínez Leal, hizo una breve relatoría de Archundia: “Es originario de Tlalnepantla estado de México, 1985 árbitro profesional, 20 años primera división, arbitreó dos copas del mundo: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Licenciado en Derecho por la Universidad de Ecatepec, varias veces ha estado en Tamaulipas arbitreó el juego de Correcaminos contra Tigres, es Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) de Ixtapaluca estado de México.

Por su parte Armando Archundia, manifestó sentirse honrado por la invitación a inaugurar este torneo, “para mí es un honor arbitrear la primer Copa del Movimiento Antorchista en Cd. Victoria, Tamaulipas”, a lo que los asistentes aplaudían con gran entusiasmo, “es un evento importante, yo me siento muy orgulloso de formar parte de este proyecto, de poder participar con todos ustedes, el pueblo organizado puede triunfar, el pueblo pobre de México va a triunfar, no solamente con palabrerías como hemos escuchado, sino con hechos y esta primer copa de fútbol nos demuestra que el pueblo organizado puede hacer esto y más, y este torneo que hace el Movimiento Antorchista nos tiene que llenar de satisfacción y de orgullo, tenemos que hacer valer nuestra constitución que nos dice claramente que el deporte hay que llevarlo a todos los mexicanos, el deporte es fundamental y es uno de los pilares que tiene nuestra organización cultura y deporte para crear al hombre nuevo.

Manifestó estar muy contento por estar en Tamaulipas, sobre todo, dijo, “porque soy antorchista, eso me llena de satisfacción”

“Se ve se siente Archundia está presente” coreaban los asistentes.

Archundia añadió, “si los sueños los perseguimos los podemos conseguir, en el deporte no existe condición económica para poder transcender y lograr los objetivos, es buscar a dónde queremos llegar”.

Dijo, “es importante y un orgullo representar dignamente a nuestro país, y ser de los mejores en cualquier parte que nos desarrollemos, el mexicano tiene esa potencialidad en el lugar donde se para está preparado para poder competir y puede transcender entre los mejores del mundo”. Finalizó.

Como invitados especiales: El ex árbitro Mundialista Benito Armando Archundia Tellez, el Lic. Miguel Ángel Patiño Prado miembro de la Comisión Nacional Deportiva y representante del Ing. Samuel Aguirre Ochoa presidente de la misma y director del deporte del municipio de Chimalhuacán; el Ing. Carlos Martínez Leal representante estatal del Movimiento Antorchista, la C. Adela Delgado Hernández y el C. Carlos Tovar responsables de la Comisión Deportiva Estatal, así como de miembros del Comité Estatal: Oralba Ocaña Vázquez, Nataly Torres Guerrero, Greisi G. Ramos Sánchez, Karmi Galicia Mireles, Benigno Torres de León, Daniel Molina Báez, Simona Delgado Hernández, Prof. Jaime Nogales Vicencio.

Cuarto poder de Tamaulipas/