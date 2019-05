“AQUÍ LOS POLÍTICOS VIENEN EN CAMPAÑA… PERO NUNCA REGRESAN”, DICEN A YELILE VECINOS DE LA ROSALINDA

La Candidata Naranja, Yelile Cobos, caminó hoy por las calles de una de las colonias de mayor marginación, las de la colonia Rosalinda, una comunidad urbana irregular a la que, aseguran sus vecinos, “los políticos sólo en campaña nos visitan”. Pero a ella la recibieron con alegría.

Fue un recorrido intenso, realizado sobre calles polvorientas y bajo los rayos del sol. Un sol fuerte, aunque no lo suficiente como para que el equipo de campaña de Yelile se detuviera casa por casa para no sólo saludar, sino platicar cara a cara, hablando de las cosas sin medios tonos, con franqueza.

“Yo no traigo un mensaje ensayado; llego, saludo y rompo el hielo de manera simple, directa y, para cuando me doy cuenta, ya estamos platicando como si nos conociéramos desde siempre”.

Dice no tener problema para comunicarse con la gente de cualquier clase socioeconómica. “Siempre lo he hecho así y creo que la misma gente lo percibe, porque de inmediato siento la respuesta”.

“Los que sufren son los muchachos que me acompañan en las caminatas. Me dicen que me tardo mucho en cada casa, pero finalmente entienden que así es como debe ser, porque se trata de dejarles mi mensaje, de mostrarme tal cual soy y de llevarme bien claro qué es lo que les preocupa”.

“La gente está cansada de los políticos y de las campañas y tal vez por eso sea que yo estoy penetrando con mucha mayor fuerza, pues se dan cuenta que yo soy diferente, que me tomo el tiempo para platicar de a de veras”.

“No te imaginas lo bonito que se siente esa conexión, esa confianza cuando te dicen que te van a apoyar con su voto nomás porque te muestras genuinamente interesada en ellos”.

El mismo fenómeno se repitió a lo largo de las calles de la colonia Independencia, recorridas durante la tarde.

Cuarto Poder de Tamaulipas/