APRUEBAN REFORMAS SOBRE MEJORA REGULATORIA, QUE TRAERÁN BENEFICIOS COMO SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

* La actual Legislatura, votó a favor el Dictamen para que se cuente con un psicólogo en las escuelas de educación básica e inicial.

Con reformas a la Constitución Política de Tamaulipas, se fortalecen las políticas públicas de mejora regulatoria en el Estado y se garantiza el derecho de la ciudadanía de la entidad a la alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad, entre otras acciones que benefician rubros como la educación.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, aprobó reformar el máximo ordenamiento local, en aras de contar con las herramientas idóneas para fortalecer las políticas públicas de mejora regulatoria, elevándolas a rango Constitucional, y que la misma tenga permanencia y trascendencia en el tiempo.

En su participación, la Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, destacó que se permitirá que el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales, participen en la revisión del marco regulatorio vigente, trayendo consigo una simplificación administrativa

de trámites.

“Ello, a través del uso de tecnologías de la información que hagan posible un mejor funcionamiento de las actividades comerciales, industriales y de servicios, lo que coadyuvará a generar mayores ingresos para nuestro Estado”, precisó.

De esta forma se expide la Ley en materia de Mejora Regulatoria, estableciendo los principios, objetivos, sujetos obligados, herramientas, entre otros elementos que conformen el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, lo que fortalecerá la competitividad económica, la creación de empleos y el desarrollo económico en Tamaulipas.

En el marco de la plenaria de este jueves, se aprobaron modificaciones a la Constitución Política Local, a fin de establecer el derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad, utilizando los mecanismos necesarios, suficientes para su desarrollo, promoción, fomento, estímulo y abasto oportuno conforme a las leyes en la materia.

Al hacer uso de la palabra, el legislador Rafael González Benavides, enfatizó que con estas acciones, se contribuye a fortalecer los programas que se encuentran en pleno desarrollo, otorgando la debida certeza jurídica y sustento constitucional que requiere este derecho fundamental.

El Pleno, entre otros temas, aprobó reformas presentadas por las Diputadas Teresa Aguilar Gutiérrez y Mónica González García, con el propósito de que se cuente con un psicólogo en las escuelas de educación básica, así como en aquellas instituciones en donde se imparte educación inicial, pertenecientes al Sistema Estatal de Educación.

Lo anterior, para que se brinde el apoyo requerido a las niñas, niños y adolescentes que formen parte de éstas, y con ello, los menores alcancen su pleno desarrollo integral; consideraron que la promoción de la incorporación de los especialistas se hará gradualmente, tomando en cuenta la disponibilidad presupuestal.

Se aprobó el exhorto presentado por la Diputada Mónica González García, con destino a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado y a los 43 Ayuntamientos, para que, conjuntamente, implementen un programa de rehabilitación de accesos viales a los ejidos y demás comunidades rurales de Tamaulipas.

Asimismo, se exhortó al Congreso de la Unión, para que lleve a cabo las reformas y adiciones necesarias al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran modificadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

El Diputado José Hilario González García, señaló que se busca precisar que no se debe utilizar la Unidad de Medida de Actualización (UMA), sino el salario mínimo, como referencia para el cálculo de pensiones y jubilaciones, y de esta forma, no realizar una afectación a las personas receptoras de estos pagos, a través de un cálculo que no es acorde a la naturaleza del acto.

La Mesa Directiva, citó a sesión para el día 15 de diciembre, a partir de las 14:00 horas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/