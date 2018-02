APRUEBA CONGRESO LICENCIA DE TRES DIPUTADOS PARA SEPARARSE DE SU CARGO

*Llamarán a sus suplentes, para integrarse el trabajo legislativo.

*Será el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, el Presidente de la Junta de Coordinación Política.

El Pleno Legislativo, otorgó licencia para separarse del cargo como Diputados locales, a Carlos Alberto García González, Copitzi Yesenia Hernández García y Anto Adán Marte Tláloc Tovar García, quienes hicieron uso de la tribuna para reiterar su deseo, pasión y compromiso de seguir trabajando por Tamaulipas, desde otra trinchera.

Lo anterior, en el apartado de correspondencia de la sesión de este miércoles, donde se dio lectura a los Puntos de Acuerdo referidos por los legisladores que solicitaron la licencia, mismos que fueron aprobados y les dan paso para que participen en el proceso electoral para este 2018.

Al hacer uso de la máxima tribuna, el Diputado Carlos Alberto García González, destacó que en la Sexagésima Tercera Legislatura, prevaleció la voluntad de establecer los mejores acuerdos para los tamaulipecos, prueba de ello son las 14 leyes expedidas, más de 80 reformas a diversos ordenamientos vigentes y 181 puntos de acuerdo expedidos, así como el acuerdo “Comprometidos con Tamaulipas”, avanzado en un 75 por ciento.

“Es cierto que aún quedan Iniciativas y propuestas por atender, pero también es cierto que hemos procurado en lo posible dar cauce a los asuntos prioritarios para Tamaulipas, sin importar colores y sin dejar de olvidar que hoy, como ayer y como siempre, prevalece la voluntad de las mayorías que representamos”, señaló.

García González, expresó su reconocimiento y agradecimiento a los Diputados Alejandro Etienne Llano, Oscar Martín Ramos Salinas, Guadalupe Biasi Serrano, María de la Luz del Castillo Torres y Humberto Rangel Vallejo, integrantes de la Junta de Coordinación Política y demás compañeros que conforman la Sexagésima Tercera Legislatura.

Manifestó que la actual Legislatura, posee una connotación histórica en la evolución democrática de Tamaulipas, por lo que está seguro se distinguirá como hasta hoy, con sensibilidad y vocación política, “Me voy agradecido y satisfecho, porque sé que hemos logrado cosas importantes por las presentes generaciones y por las que habrán de venir”, expresó.

Cabe mencionar, que el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, ocupará la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Por su parte, la legisladora Copitzi Yesenia Hernández García, hizo uso de la palabra para agradecer el apoyo durante los 16 meses de trabajo de la actual Legislatura, resaltando que el trabajo en equipo, respeto a las ideologías, y en un marco de armonía, sin importar colores partidistas, permitió a esta Legislatura responder a los tamaulipecos.

“Esta honrosa representación que las mayorías nos han concedido es el más alto honor que he tenido en mi vida y hoy cierro un ciclo en ella misma, porque he decidido emprender una nueva etapa que no me separa de ustedes, sino que me une más porque me permitirá seguir luchando por la construcción de un mejor estado, más sólido más fuerte y más seguro”, expresó.

Agradeció a la Junta de Coordinación Política, liderada por los Diputados Carlos Alberto García González y Alejandro Etienne Llano, por guiar los destinos de la actual Legislatura, con mucho tino y certeza para hacer este Congreso, el mejor, pues se han dado grandes avances y auguró muchos más en bien de la ciudadanía.

En el desahogo de este tema, el Diputado Anto Tovar García, precisó que la solicitud de su licencia es para poder contender a la candidatura a la Diputación federal por el Cuarto Distrito con cabecera en Matamoros y agradeció a sus compañeros el respeto y trabajo que en conjunto efectuaron.

“A los Diputados de las diferentes fuerzas políticas, les reitero mi aprecio y agradecimiento, a los representantes de los medios de comunicación y a todas las personas que participan en el proceso legislativo y las funciones del Congreso, les deseo éxito y productividad en favor de los tamaulipecos”, concluyó.

El Diputado Alejandro Etienne Llano, expresó a Copitzi Hernández y Anto Tovar su reconocimiento, augurándoles éxito en las actividades políticas a las que se dedicarán de tiempo completo y subrayó que ambos se distinguen por la permanente cercanía con sus comunidades, su gran voluntad y capacidad de gestión social, tarea nada fácil que hace aún más meritoria su labor.

Asimismo, los Diputados Glafiro Salinas Mendiola, José Ciro Hernández Arteaga y Joaquín Antonio Hernández Correa, manifestaron sus mejores deseos al legislador Carlos Alberto García González, reconociendo su visión, trabajo y dedicación para sacar adelante los objetivos que se plantea, tal como lo demostró al frente de la Legislatura.

Los Diputados con licencia Carlos Alberto García González, así como Copitzi Yesenia Hernández García y Anto Tovar García, participarán en el próximo proceso electoral, en sus aspiraciones a alcalde y Diputados federales, por lo que se mandará llamar a sus suplentes José Hilario González García, Irasema Reyna Elizondo y Mario Tapia Fernández, respectivamente.

Cuarto Poder de Tamaulipas/