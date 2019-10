APOYO A LA EDUCACIÓN ES UNA PRIORIDAD DEL GOBIERNO DE GONZÁLEZ

González, Tam.- El Presidente Municipal Guillermo Verlage una de las prioridades de su administración 2018-2021 es la Educación por lo que siguiendo con las instrucciones del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, inauguró un Aula Didáctica y arrancó dando el banderazo de construcción de la segunda etapa de la obra en el Centro Educativo Telebachillerato 28 Profr. Ángel Pérez Sánchez en el ejido de Francisco I. Madero.

Para continuar restableciendo día a día el tejido social, se trabaja con un equipo multidisciplinario en la administración para que el municipio crezca, de esta forma donde niños y jóvenes tengan mayores oportunidades en su preparación educativa para ser productivos desde sus lugares de origen.

Acompañaron al corte de listón al presidente municipal el H. Cabildo municipal, el Director General del Cobat Lic. Cesar Guerra Montalvo y en su representación el Ing. Sergio Céspedes Wong, el Lic. Alfredo Rodríguez Delgado Representante personal del Ing. Adalberto Vicencio Calderón Coordinador de la zona sur Tampico, el Director del CEMSADET 13 Graciano Sánchez Lic. Gumersindo Portes Carrera, La Directora de la Esc. Primaria Leona Vicario Profra. Ma. Guadalupe de León Izaguirre, el Director de la Esc. Primaria José Ma. Pino Suarez Profr. Javier Alexis Llanes Meléndez, el Comisariado Ejidal de Doroteo Arango C. Áureo Ramos, el Comisariado Ejidal de Francisco i. Madero C. Pedro Delgado Grimaldo, el Delegado del Poblado de Fco. I. Madero C. Francisco Ramírez Méndez, representando a la sociedad de padres de familia la Sra., María Victoria Abundis López.

A través de las palabras de Ing. Raúl Campos Camacho anfitrión del centro educativo se conoció y reconoció el esfuerzo de las alumnas destacadas que forman parte de esta institución en las actividades de Escolta de bandera, Primer lugar en la olimpiada Regional de biología, Primer lugar en Fotografía y tercer lugar de realización de Cartel digital así como los clubes de Matemáticas, Robótica y los diversos programas institucionales.

Cuarto Poder de Tamaulipas/