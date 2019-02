ANTORCHISTAS TAMAULIPECOS SOLICITAN APOYO AL SR. GOBERNADOR, PARA ASISTIR A LA XX ESPARTAQUEADA CULTURAL NACIONAL

Antorchistas Tamaulipecos solicitan la intervención del Sr. Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su autorización de apoyo a los artistas para poder asistir a la XX Espartaqueada Cultural Nacional del Movimiento Antorchista que se está efectuando del 2 al 10 de febrero en Tecomatlán, Puebla.

En entrevista con Carlos Martínez Leal, dirigente del Movimiento Antorchista en Tamaulipas, señaló que la delegación que representa al estado integrado por más de 600 artistas, ha tenido buen resultado, prueba de ello es el primer lugar que se ganó en rondalla, en la categoría Obrero-popular.

Dijo, que se contó con el primer apoyo de transporte y alimentación, “el problema es que ya están preparados los jóvenes, hoy tienen que salir, su participación ya es mañana”, por lo que agradecen al Señor Gobernador el apoyo brindado y le solicitan su intervención para lo restante.

Destacó, que el gobernador estuvo en Jaumave y pudo saludar a los jóvenes que vienen preparándose para participar, con la Danza de los Zancudos de Zaachila del estado de Oaxaca, quienes le externaron su petición, “le dijeron, señor, el problema es que el vestuario es caro, la ida hasta allá, la alimentación; a lo que el señor gobernador dijo, cuenten con el apoyo, y le dijo a los funcionarios que le acompañaban que vieran el asunto; hemos estado en Atención Ciudadana, nadie responde, nos mandaron al DIF, nadie responde, estamos pidiendo la intervención del señor gobernador o del secretario para que se pueda cumplir el compromiso que hizo”.

El líder antorchista, dijo, que su organización está contribuyendo con la administración, cuando el señor gobernador plantea, “hay que rescatar a Tamaulipas, sobre todo con la niñez y la juventud”

Reiteró, que un niño, un joven, que canta, que declama, que baila, que danza, es un joven que no va a llegar a las drogas, ni al alcoholismo, que no se va a integrar a la delincuencia organizada, y es algo que si se empieza desde ahorita, pues va a rendir sus frutos.

En este sentido, dijo, “es que planteamos se pueda apoyar y se pueda hacer que el pueblo humilde tenga esta posibilidad, porque de no ser así, un niño de las colonias que le gusta bailar, cantar, no puede ir a medirse con sus iguales porque simplemente no hay para transportarse”.

Manifestó, que a alguien le pudiera parecer excesivo y decir que es un gasto innecesario, “ese es el gran problema, que se vea como un gasto innecesario, cuando en verdad es lo que deberíamos hacer para transformar la realidad de nuestro estado”.

Dijo, que aún faltan autobuses y alimentación, “la gente se ha venido preparando durante varios meses, tuvieron que competir en el municipio, luego como estado y los que ganaron son los que van a representar a Tamaulipas”.

Asimismo, invitó a visitar la página oficial del Movimiento Antorchista www.antorchacampesina.org.mx para que se informen de cómo va la Espartaqueada, e señaló que son más de 20 mil artistas participando, manifestó que ninguna organización en este país puede hacer esto que hace antorcha”. Finalizó.

