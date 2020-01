ANTORCHISTAS ANUNCIAN LA PARTICIPACIÓN DE TAMAULIPAS EN LA ESPARTAQUEADA DEPORTIVA XX

*Respeto a las áreas deportivas que Antorcha ha logrado con la lucha

*18 días de plantón, Antorchistas se trasladan frente a Palacio de Gobierno

Cd. Victoria Tamaulipas.- En rueda de prensa, frente a la Presidencia Municipal de Cd. Victoria, antorchistas anuncian la participación de Tamaulipas en el encuentro deportivo más grande de la Republica Mexicana: la Espartaqueada Deportiva XX, que se realizará del 1 al 9 de febrero en Tecomatlán, Puebla.

Carlos Martínez Leal dirigente Estatal del Movimiento Antorchista, reprochó la actitud del Gobierno Municipal por destituir a los trabajadores de las áreas verdes que por años han cuidado y conservado en buenas condiciones las áreas recreativas gestionadas por los diputados Antorchistas.

“Las gente que lucho durante años por las unidades porque no se lograron de la noche a la mañana, no nos cayeron del cielo, y luego el tenerlas limpias para que se utilicen también ha costado; por qué cuando eso era un lodazal no se preocuparon por mejorar las condiciones, por eso vamos a defenderlas” recalcó el dirigente antorchista.

Además mencionó que será en el transcurso de la semana cuando el plantón antorchista se traslade frente a Gobierno del Estado para exigir la intervención del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, debido los atropellos que el gobierno del edil Xicoténcatl González Uresti y su administración están cometiendo en contra del Movimiento Antorchista.

Por su parte, Carlos Tovar Frías responsable de la comisión deportiva Estatal del Movimiento Antorchista mencionó las 8 selecciones que participaran en la Espartaqueada conformadas por las disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol y atletismo en sus diferentes ramas.

“La organización ha creado torneos de futbol, voleibol, básquetbol y hemos seleccionado a los participantes de las distintas ramas, serán alrededor de 200 deportistas que van a participar” mencionó Tovar Frías.

Resaltó la importancia que tiene el deporte en el Movimiento Antorchista y dio a conocer la creación de la primera escuela de futbol gratuita en Tamaulipas creada por la organización, donde niños, jóvenes y adultos pueden participar, estas se encuentran en las áreas deportivas de las colonias: Américo Villarreal, Loma Alta, Peregrina y Vamos Tamaulipas. También mencionó que iniciara su trabajo la escuela de ajedrez.

Cuarto Poder de Tamaulipas/