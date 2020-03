ANTORCHA SOLICITA TRABAJO TEMPORAL PARA HABITANTES DE SAN CARLOS.

San Carlos, Tamaulipas.- Habitantes del municipio de San Carlos, Tamaulipas, agobiados por las dificultades de la economía actual acrecentada por la intensa sequía que se viene resintiendo en la región, acudieron acompañados del dirigente Antorchista Enrique Martínez Martínez, tanto a las oficinas del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca como a las oficinas de la Secretaría del Bienestar a solicitar el apoyo del gobierno ya sea estatal o federal con programas de empleo temporal como en administraciones pasadas se les apoyó para con esto detener la actual situación de crisis que cada vez se siente más en la región.

Dichos programas funcionaron en otros tiempo por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual ocupaba a los habitantes de la localidad en las cuadrillas que se dedicaban a hacer trabajos de mantenimiento y reparación en las carreteras y caminos de la localidad significando esto una gran ayuda a las familias que con esto no tenían que emigrar para encontrar un sustento para las mismas, desafortunadamente también se quitaron dichos programas.

Siendo una zona dependiente de la agricultura, y debido a la actual sequía que azota la región, la economía local se ha venido abajo debido que los mismos agricultores han decidido no sembrar para no incrementar sus pérdidas, ya que cada año la temporada seca se ha venido incrementando, lo mismo pasa con las personas que se dedican a la ganadería y que tienen sus vacas principalmente, el pasto no crece y el poco que hay está seco lo que hace más complicado el poderlas alimentar y lograr conseguir beneficios de la ordeña o de la misma carne.

Son alrededor de 400 personas los que solicitan la ayuda a estas instituciones de gobierno, quienes los han escuchado hasta ahora pero no han dado la respuesta favorable que esperan, tanto los campesinos como el dirigente Antorchista, esperan que tanto el gobernador como el titular de la Sebien en el estado se sensibilicen con los reclamantes y les brinden una solución ya que esta región ha quedado olvidada por otros gobiernos que cuando han necesitado de los mismos ahí han estado reclamándoles su voto, ahora es tiempo de regresar al pueblo el favor en forma de un buen programa que ayude a estas familias que no piden nada regalado, por el contrario piden trabajo cuya remuneración les ayude a paliar la difícil situación actual, por lo que Enrique Martínez aseguró que seguirán insistiendo tanto al gobernador del estado como al titular de la Sebien para que intervengan de manera positiva ante una situación que cada día se agrava más.

Cuarto Poder de Tamaulipas/