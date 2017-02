ANTORCHA PRESENTE EN EL HOMENAJE LUCTUOSO A CARRERA TORRES.

Bustamante, Tamaulipas a 18 de febrero de 2017: Ante el aniversario del Gral. Alberto Carrera Torres, Antorchistas rinden homenaje en el Ejido Calabacillas, del Municipio de Bustamante.

El evento luctuoso dio inicio con el acto cívico, donde se rindió honores a los símbolos patrios, dirigidos por alumnos del COBAT 23 “Gral. y Profr. Alberto Carrera Torres”, y la Banda de Guerra del COBAT 23, “Dr. Rodolfo Torre Cantú” de Cd. Victoria.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales, educativas, comisariados ejidales y representantes antorchistas.

El C. José Arias Maldonado, Presidente del Comisariado, la C. Marisela Rodríguez González, Presidenta Municipal de Bustamante y parte de su cabildo, el C. Zeferino Mata Zúñiga, Delegado Municipal, el Profr. Paulino Villanueva Robles, Director de la Escuela Telesecundaria “Emiliano Zapata”, el Profr. Fermín Martínez Mata, Director de la Escuela Primaria “Tamaulipas”, la Profra. Claudia Castillo Hernández, la Directora del Jardín de niños “Guadalupe Victoria”, el Ing. Carlos Martínez Leal, representante del Movimiento Antorchista en el Estado, Lázaro Espinosa Zapata, representante de los antorchistas en el Altiplano Tamaulipeco, el Profr. Luis Casanova Pérez, Director del COBAT 23, “Ing. Aquiles Córdova Morán”, el Profr. Guadalupe Moreno Alfaro, el C. Hipólito Ávila Pérez, Presidente de la Sociedad de Padres de Familia del COBAT 23, “Gral. y Profr. Alberto Carrera Torres”, la Sra. Rafaela Carrera Villasana y el Sr. Eduardo Carrera Villasana, familiares del “Gral. y Profr. Alberto Carrera Torres”, el C. Juan Antonio Verber González, Presidente del DIF de Bustamante, el Profr. Samuel Moreno Martínez, responsable del COBAT 23 “Gral. y Profr. Alberto Carrera Torres”, y anfitrión del evento.

El evento cultural estuvo a cargo de alumnos del COBAT 23 “Gral. y Profr. Alberto Carrera Torres” del Propio Ejido Calabacillas, participaron con la biografía de Carrera Torres, poesía a Carrera Torres, lectura a la última carta que escribió el General, oda a Carrera Torres, poesía coral, además el COBAT 23 “Ing. Aquiles Córdova Morán”, de Jaumave, presentaron bailes del Estado de México.

En su intervención la Señora Rafaela Carrera Villasana, sobrina del General, agradeció a las personas que los acompañaron por recordar en esta fecha a su Tío Alberto Carrera Torres.

El líder de los antorchistas, agradeció la oportunidad que le dan los organizadores del evento, dijo que se encuentra contento, pues son varios años que han estado tratando de convertir a este evento del aniversario de la muerte del General, como el de su nacimiento, “en algo que les recuerde su esfuerzo, su ejemplo, pero sobre todo que sirva para los jóvenes, para los campesinos; porque nuestra patria atraviesa momentos difíciles y requiere de decisiones, que el pueblo tenga claro hacia dónde ir, y requiere que los jóvenes tengan todo el apoyo, para que puedan estudiar, como lo pedía el General, y como lo escuchamos en la carta, que Benito y las niñas aprendan Matemáticas, Aritmética, Historia, que trabaje, que no pierdan el tiempo, son cosas que escribió el Joven Carrera Torres, hace cien años, horas antes de su fusilamiento y el apenas tenía 28 años”.

Así mismo invitó a la C. Marisela Rodríguez González, Presidenta Municipal, al evento de aniversario en ese mismo lugar, “para continuar con este esfuerzo, ella dijo que sí, hicimos un compromiso, vamos a convocar al Ballet Estatal de Antorcha de San Luis Potosí, y al Ballet de Antorcha de Tamaulipas, que fue a participar a la XIX Espartaqueada en Tecomatlán, Puebla, hace unos días, para que vengan y se haga un evento, más grande, pero para ello se necesita un templete, un sonido y el transporte”

El líder antorchista se dirigió con la Sra. Rafaela Carrera Villasana y a los familiares presentes, agradeció su presencia, además les dijo que hay que festejar el aniversario luctuoso del General con un bonito programa cultural, porque él luchó por la vida, los grandes hombres, los que luchan, los que quieren transformar las cosas, parafraseando a Julis Fusik, que fue muerto también por su lucha, por el pueblo pobre, él decía “muero por la alegría, por la alegría he ido al combate, por la alegría lucho, por la alegría muero, que nunca la tristeza sea unida a mi nombre” “y yo creo que Alberto Carrera Torres, también luchaba por una vida mejor, también luchaba por que su pueblo viviera bien, en esa lucha encontró la muerte, pero según lo narra la historia, cuando enfrentó al pelotón de fusilamiento lo hizo de frente, tranquilo, sereno, porque sabía que moría por sus ideales, sabía que moría por haber luchado por la alegría de su pueblo, por eso Doña Rafaela, este evento de aniversario y en nuestra vida, debemos de buscar la alegría que buscaban hombres como Alberto Carreta Torres”, felicitó y agradeció sus palabras, así mismo la invitó a trabajar con el Profr. Samuel, para que en el aniversario sea ella quien dé un discurso con la carta del general, con sus ideas, con lo que seguramente ustedes como familia alguna vez lo han practicado.

A los padres de familia les pidió seguir el ejemplo de Don Candelario Carrera y Doña Juana Torres de Carrera, padres de Alberto, que lo impulsaron, sobre todo su madre quien entregó a todos sus hijos a la lucha, a los maestros les dijo, debemos seguir el ejemplo del Profr. Manuel Villasana Ortiz, que desde la Primaria y luego como auxiliar de la misma, impulso al niño y luego al joven enseñándole, dándole las armas del conocimiento para que siguiera con sus ideales, y del profesor Alberto Carrera Torres que profundizó sus ideales, se preparó y se puso al frente de su pueblo.

Pidió a los niños y jóvenes ahí reunidos a seguir el ejemplo del estudiante Carrera Torres, que incansable no solo se puso al frente de las escuelas, en Tula y Miquihuana, sino y principalmente de su pueblo, y llamó a las autoridades ahí presentes a seguir el ejemplo del General que desdeñó el poder, por servir a su gente, al campesino pobre, al trabajador humilde.

Informó que los Diputados Antorchistas etiquetaron recursos para una aula del COBAT, que iniciará en unos días más.

Al hacer uso del micrófono la C. Marisela Rodríguez González, Presidenta Municipal, agradeció la invitación al evento, dijo que le da mucho gusto hablar de este hombre revolucionario, y que haya nacido en este Municipio, así mismo se comprometió a apoyar con el evento del aniversario del General este 23 de abril.

Corroboró lo informado por el líder antorchista, pues dijo que el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) pasó a visitarla, donde se le informaba que ya estaba por construirse un aula en el COBAT 23 “Gral. Alberto Carrera Torres”, y se comprometió a poyar con el taller de computo.

Así mismo a apoyar a la comunidad en lo que fuera necesario, “venimos a trabajar con la gente de Bustamante, para eso estamos aquí”

Cuarto Poder de Tamaulipas/