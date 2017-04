ANTORCHA INAUGURA LA CALLE TÉCNICOS DE LA COLONIA GUTIÉRREZ DE LARA.

• La pavimentación es un logro de la unión del pueblo humilde. Carlos Martínez Leal.

Cd. Victoria, Tamaulipas a 03 de abril de 2017: Más de cuatro mil antorchistas de la Capital Tamaulipeca, se reunieron en la Calle Técnicos de la Colonia Gutiérrez de Lara, con motivo de festejar la inauguración de la pavimentación.

El evento dio inicio con el corte de listón, en el que estuvieron presentes, el Profr. Eloy Rivera, representante personal del Presidente Municipal Oscar Almaraz Smer, el Ing. Carlos Martínez Leal, dirigente del Movimiento Antorchista en Tamaulipas, integrantes del Comité Estatal antorchista, además de la Profra. Oralba Ocaña Vázquez, representante de los antorchistas en Cd. Victoria, el Lic. Leopoldo Gámez de León, Exdirigente del Sindicato de Telefonistas, la Mtra. María del Rosario Rodríguez, de la Escuela Secundaria General No. 2., el Equipo Popular antorchista de Cd. Victoria, Gloria Ramos González, activista de la Colonia y Fidel Hernández Contreras, ambos anfitriones del evento.

En su intervención el Profr. Eloy Rivera, representante personal del Presidente Municipal, Oscar Almaraz Smer, felicitó a los antorchistas por la convocatoria que tienen, además manifestó sentirse orgulloso y complacido de tener la oportunidad de estar entre los antorchistas, dijo que el Movimiento Antorchista es el mejor ejemplo de una organización que construye progreso, que genera bienestar, que con máxima responsabilidad llevan beneficios a sus integrantes, que no tienen la menor duda, “es importante que hoy lo mencionemos, cuando se ha concretado la construcción de esta nueva pavimentación, que viene a dignificar el entorno de esta colonia Gutiérrez de Lara, aquí está el mejor resultado de la combatividad de la energía de quienes se movilizan para transformar la realidad de quienes necesitan obras y acciones de sus gobiernos, reciban la más calurosa felicitación, el más cordial saludo de su amigo, el Presidente Municipal, de Victoria, Oscar Almaraz Smer”

Por su parte el líder de los antorchistas en Tamaulipas, el Ing. Carlos Martínez Leal, agradeció la asistencia de cada uno de los integrantes de la mesa de la mesa del presídium, así como a los más de cuatro mil asistentes, dijo que lograr la pavimentación de la Calle Técnicos de la Colonia Gutiérrez de Lara, es lograr que se distribuya la riqueza, “porque no se quería pavimentar, porque no había una decisión, y porque se nos decía no hay dinero, no hay recursos; sin embargo pero se pavimentaron muchas calles, ¿porque la nuestra no?, se pavimentó después de luchar, de mítines, de comisiones, y de un plantón de un mes, provocó ataques en la prensa por mercenarios de la pluma, es decir, periodistas a sueldo, que decían que ahí nos tenían en ese plantón; Oscar Almaraz, que nos tenía Eugenio Hernández, que nos tenía Gamundi, que nos tenía quien sabe quién, e incluso cuando nos retiramos dijeron “… los antorchas se fueron como llegaron…”, porque era una necedad lo que pedían, pues aquí está nuestra necedad, nuestra necedad era la necesidad de tener pavimentada nuestra calle y lo logramos con la lucha, esa es la importancia de hoy, por eso estamos contentos, por eso vinieron a bailar los niños y los jóvenes, por eso invitamos a las autoridades, porque este es un logro de la unión del pueblo humilde, esto es lo que puede hacer la fuerza organizada, lograr que se distribuya la riqueza”

Felicitó a los colonos de la Gutiérrez de Lara, y a todos, porque todos estuvieron participando, dijo que “este es logro es de la unidad de los humildes, este es un logro muy importante, hay que juntar el 1x1x1, única manera de poder nosotros distribuir la riqueza, pavimentar la calle, Técnicos de la Colonia Gutiérrez de Lara, es distribuir la riqueza; pero antorcha quiere distribuirla en todo Tamaulipas, y en todo Victoria, para ello se necesita una organización colosal, una organización gigantesca, disciplinada, hermanada, democrática el poder, que tome por la vía y eso es Antorcha.

Los más de cuatro mil antorchistas levantaron la mano, en señal de aprobación.

El evento cultural lo amenizaron estudiantes de la escuela primaria Emilio Portes Gil, a cargo del Profr. Jesús Cardoza Chacón, quienes presentaron Huapangos de Tamaulipas y Nuevo León, con cuadros de huapangos, picotas y polkas, además de los jóvenes de la Casa del Estudiante “Gral. y Profr. Alberto Carrera Torres” de esta Ciudad, a cargo del Profr. Jaime Nogales, con la Danza de a pie del Municipio de Jaumave y bailes, la Guasanga y el gusto del Estado de Hidalgo, el Coro antorchista integrado por plenistas de Cd. Victoria, a cargo del Profr. Raúl Juárez Robles, Maestro de música, interpretaron la canción El Mil de Amores, Cielito Lindo y Canción Mixteca.

Al término del evento los antorchistas se descubrieron la cabeza y entonaron en una sola voz, el himno nacional antorchista.

Cuarto Poder de Tamaulipas/