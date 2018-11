ANTORCHA IMPULSA EL TEATRO PORQUE ENSEÑA VERDADES PROFUNDAS DE LA REALIDAD SOCIAL: DIRIGENTE NACIONAL DE ANTORCHA

• Arranca XIX Encuentro Teatral de Antorcha, del 16 al 18 de noviembre.

• Más de 3 mil actores y 50 puestas en escena.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Durante la Inauguración del XIX Encuentro Nacional de Teatro, el secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, aseguró que es urgente una fuerza social que realice verdaderos cambios para beneficio de los mexicanos.

Destacó que a escala mundial el modelo económico neoliberal se encuentra en su última fase pues ha concentrado enormes riquezas, en exceso, en unas cuantas manos y al mismo tiempo ha formado una enorme masa de pobres, situación que también se está dando en México. “Esa situación no cambiará mientras el pueblo mexicano no se organice y se eduque para la lucha, mientras no sepa pensar e interpretar lo que sucede en la realidad”.

En la apertura del XIX Encuentro Nacional de Teatro, organizado por el antorchismo, el líder social dijo también que las fuerzas económicas están empeñadas en seguir concentrando riqueza, extraída de la explotación de los trabajadores, no están dispuestos a renunciar a sus privilegios. Esa situación, aseguró, solo la solucionará una fuerza social grande, muy grande, pero debe estar educada y organizada. En esto, viene trabajando el antorchismo desde hace 44 años.

“El neoliberalismo está llegando a un agotamiento, no veo que le ofrezca otra cosa a la gente, más que pobreza y guerra. No veo que haya nada que el capital le pueda ofrecer a la gente. La clase poderosa es acaparadora de la riqueza, y prueba de ello es que en el mundo hay 8 mega millonarios, que tienen tanto dinero como la mitad más pobre del planeta. En cambio, miles de pobres se van a la cama con hambre”, explicó.

“En México, agregó, se dieron las condiciones para nuevos discursos, para promesas y medidas que parece que buscan justicia para los más pobres. Sin embargo, el gobierno que viene está tomando medidas que están llevando a la incertidumbre y a la inestabilidad social y desgraciadamente, una vez más, quien pagará los platos rotos será el pueblo pobre”.

El líder social de la agrupación con más de 2 millones y medio de agremiados, añadió que “Antorcha no se opondrá al trabajo que realice el nuevo gobierno, incluso si funcionan sus programas sociales y plan de gobierno funcionan, Antorcha lo aplaudirá, se sumará y lo vamos apoyar”. Pero si se ve que hay peligro para todos los mexicanos, “el pueblo educado y organizado en Antorcha tendrá que levantarse como un gigante. Ahora es más urgente sumarse a Antorcha, nunca hemos querido organizar a la gente para manipularla, sino para educarla y llevarla al cambio que México necesita”.

Córdova Morán señaló que el teatro es una herramienta de educación: “porque el teatro enseña verdades profundas de la realidad social”. Asimismo, dijo que el buen teatro trasciende el tiempo, de ahí que obras de grandes dramaturgos como los griegos y contemporáneos, sigan siendo vigentes.

A su vez, el dirigente del Movimiento Antorchista en San Luis Potosí, Lenin Campos señaló que el encuentro de teatro y el concurso de pintura son trabajos que tienen la finalidad de acercar las bellas artes al pueblo, como una manera de educarlo en el verdadero arte.

Al evento de inauguración, acudió en representación del gobernador potosino, el Secretario de Gobierno Alejandro Leal; los académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Leobardo Plata y Elvio Achinelli; Patricia Silva, diputada local, presidentes municipales e integrantes de la Dirección Nacional del antorchismo.

En el evento de inauguración los Grupos Culturales Nacionales antorchistas deleitaron al público con el cuadro “Viva Veracruz” donde se presentó poesía, canto y baile. El encuentro teatral se realizará durante tres días, del 16 al 18 de noviembre en el Teatro de La Paz y el Teatro del Instituto Potosino de Bellas Artes, en San Luis Potosí.

